Hajdú Péterrel indult útnak L.L. Junior: zarándok-elmélyülésről számolt be a rapper

L.L. Junior az elmúlt időszak után most tényleg kiszakadt a mindennapokból: Ciprus egyik legszebb helyén, a fehér homokos Nissi Beachen próbálja kipihenni a mögötte álló hónapokat. Az énekes először egyedül vágott neki a feltöltődésnek, most pedig Hajdú Péterrel folytatja a különleges utazást, és úgy tűnik, az önvizsgálat után már a szabadság gondtalanabb oldalát is élvezni szeretné.
L.L. Junior a fehér homokos parton tervez újra
Junior néhány napja Ciprusról bejelentkezve arról írt közöségi oldalán, hogy életében először vágott neki egy szóló utazásnak, amire azért volt szüksége, hogy egy kicsit önmagával is szembenézzen.
Eljöttem pihenni, feltöltődni, életemben először, egyedül. Nagyon furcsa, mert nagyon társas lény vagyok, de egyúttal izgalmas is, hiszen szembesülhetek a legbelsőbb hangommal, magammal, akit egyáltalán nem kíméltem az utóbbi időben.
Az énekes arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban rengeteg érzés kavargott benne: szeretet, hála, meg nem értettség, sértettség, csalódottság és kételyek is. Úgy fogalmazott, az önvizsgálat, a helyreállítás és az újratervezés ideje következik számára. A pihenését azonban nem teljesen egyedül fejezi be!
Hajdú Péter is csatlakozott hozzá, Junior pedig ennek rendkívül örült, és így folytatta sorait:
Hálás vagyok, hogy itt lehetek és ilyen jó időt tölthetünk Hajdú Péterrel, aki amellett, hogy igaz barátom, igazi Ciprus specialista, touring guide mester is.
A fehér homokos tengerpart és a feltöltődés után azonban úgy tűnik, a két barát nem kizárólag csendes elmélkedéssel tölti az időt.
Na de azért ma este benézünk az éjszakába és meghallgatjuk, mit suttog nekünk ennyi könyv és zarándok elmélyülésem (2nap) után a ciprusi éjszaka.
Az énekes az estét ráadásul egyfajta ünneplésnek is tekinti, amiről így fogalmazott: „Megünnepeljük az érkezését, a szabadságom előnyeit és kimeríthetetlen lehetőségeit és az új kapcsolataimat. Salut a régi barátokra, és az újakra, a régi dalokra és az újakra.”