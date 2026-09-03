Hajdú Péterrel indult útnak L.L. Junior: zarándok-elmélyülésről számolt be a rapper

L.L. Junior az elmúlt időszak után most tényleg kiszakadt a mindennapokból: Ciprus egyik legszebb helyén, a fehér homokos Nissi Beachen próbálja kipihenni a mögötte álló hónapokat. Az énekes először egyedül vágott neki a feltöltődésnek, most pedig Hajdú Péterrel folytatja a különleges utazást, és úgy tűnik, az önvizsgálat után már a szabadság gondtalanabb oldalát is élvezni szeretné.

L.L. Junior szakítása: vége lett Frey Timi és Junior viharos kapcsolatának (Fotó: MW Bulvár)

L.L. Junior a fehér homokos parton tervez újra

Junior néhány napja Ciprusról bejelentkezve arról írt közöségi oldalán, hogy életében először vágott neki egy szóló utazásnak, amire azért volt szüksége, hogy egy kicsit önmagával is szembenézzen.

Eljöttem pihenni, feltöltődni, életemben először, egyedül. Nagyon furcsa, mert nagyon társas lény vagyok, de egyúttal izgalmas is, hiszen szembesülhetek a legbelsőbb hangommal, magammal, akit egyáltalán nem kíméltem az utóbbi időben.

Junior és Hajdú Péter Cipruson élvezik a nyár utolsó napjait (Fotó: Instagram)

Az énekes arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban rengeteg érzés kavargott benne: szeretet, hála, meg nem értettség, sértettség, csalódottság és kételyek is. Úgy fogalmazott, az önvizsgálat, a helyreállítás és az újratervezés ideje következik számára. A pihenését azonban nem teljesen egyedül fejezi be!