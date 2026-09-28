Óriási terpeszben nyitotta meg az MTV VMA gálát Madonna: „Megjött anyuci”

Madonna 23 év után tért vissza az MTV VMA színpadára, és rögtön magára irányította a figyelmet. A pop királynője látványos, táncos produkcióval nyitotta meg a 2026-os gálát, amelynek elején csak ennyit mondott: „It’s mother”, vagyis „Itt az anyátok”. Az este végére pedig nemcsak a nyitányról, hanem a hét begyűjtött díjról is beszélhettek.

Madonna elképesztő produkcióval nyitotta az eseményt, de több díjat is átvehetett (Fotó: MTV VMA)

Madonna egy üzenetet is megfogalmazott az új generációnak

Madonna ezúttal sem aprózta el a visszatérését. A 68 éves világsztár több mint két évtized után állt ismét a VMAs színpadára, és már a produkció első pillanataiban egyértelművé tette, hogy nem háttérszereplőként érkezett. A „Bring Your Love” című dalt Sabrina Carpenterrel adta elő, majd Charli XCX-szel a „Danceteria” című szám következett.

Madonna nyitóprodukciójában Sabrina Carpenter ült a zongoránál (Fotó: Instagram)

A gála azonban nem csak Madonna visszatéréséről szólt. Taylor Swift szintén történelmi estét zárt: megkapta az első művészeti különdíjat, azaz az Artist Director Honor elismerést, emellett az Év videója és a Legjobb rendezés elismerést is hazavihette. Ezzel minden idők legtöbb VMA-díjával rendelkező előadóvá vált, összesen 33 elismeréssel.

Taylor Swift újabb díjakat zsebelt be az MTV VMA 2026-os gáláján (Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/AFP)

Madonna közben szinte tarolt: a 13 jelöléséből hét kategóriában győzött, köztük az Év előadója, a Legjobb közreműködés, a Legjobb tánc, a Legjobb album, a Legjobb operatőri munka és a Legjobb koreográfia díját is megszerezte. Ezzel már 27 VMA-trófea szerepel a neve mellett. Az Év előadója díj átvételekor pedig a humort sem hagyta ki. Mint mondta, a gálán jelenlévők nagy része még meg sem született, amikor ő először lépett fel a díjátadón. A 2026-os MTV VMA így végül igazi generációs találkozó lett: miközben Taylor Swift újabb rekordot állított fel, Madonna ismét megmutatta, miért lett évtizedekkel ezelőtt a klipek és a popkultúra egyik meghatározó alakja. És ahogy a műsor elején jelezte: „It’s mother” – tényleg megérkezett az anyátok.