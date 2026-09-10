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rapper

Megszólalt a fenyegetésekről Majka: "Nem akartam a születésnapomat rendőri felügyelettel tölteni"

1 órája
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Nem telt éppen eseménytelenül az elmúlt időszak Majka számára. A rapper korábban kénytelen volt lemondani az erdélyi koncertjét, miután halálos fenyegetéseket kapott, kirabolták egy kaszinóban Las Vegasban és műteni is kellett. Majka többek közt a korábbi fenyegetések és a rendőrségi eljárás kapcsán szólalt meg.
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rapperMajkafenyegetésErdélykoncert

Egy hónapja jelentette be Majka, hogy életveszélyes fenyegetést kapott, ami miatt kénytelen visszamondani az erdélyi koncertjét. Az ügyben feljelentést tettek, majd a rapper ügyvédje később bejelentette, az előadó időközben újabb gyűlöletkeltő üzeneteket és fenyegetéseket kapott, amelyek miatt külön eljárásokat kezdeményeztek. Majka nemrég a story.hu-nak mesélt arról, hogy áll jelenleg a rendőrségi eljárás.

Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Majka koncert
Megszólalt a korábbi fenyegetésekről Majka / Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Ha ez Magyarországon történik, akkor ez nem is érdekel minket. De külföldön egészen más a helyzet. Azért vigyázni kell azzal, hogy mi történik a határon kívül. Ráadásul pont a szülinapomra esett ez a dolog, augusztus 5-re. Rendőri felügyeletet akartak adni nekem, meg elvinni más szállodába, és én nem akartam a születésnapomat egy szállodában ülve tölteni rendőri felügyelettel

- árulta el Majka, majd úgy folytatta, az ügyvédek ezután javasolták azt, hogy inkább ne menjenek el a koncertre, amit ő el is fogadott. 

De én és család sem élte ezt meg traumának. Az elmúlt húsz évben hozzászoktak, hogy az emberek mondanak rám dolgokat. Majd a román rendőrség dolgozik ezen az ügyön, és kiderül, hogy mi lesz a vége

- jelentette ki a rapper.

Műtéten esett át Majka

A rapper élete kétségtelenül nem telt eseménytelenül az elmúlt időszakban: mindamellett, hogy a legutóbbi Las Vegas-i pókerversenyén ellopták a táskáját egy kaszinóban, egy műtéten is át kellett esnie, mialatt már forgatja az X-Faktor új évadát, amelyben zsűritagként működik közre.

Pont a műsor felvételének idején műtötték a térdem, mert tudtam, hogy akkor ülni kell, és nem vagyok színpadon. Addig ugyanis nincs koncertem, amíg az X-Faktort forgatjuk, így ki tudtam ott bekkelni, néha fel is polcoltam

- árulta el Majka.

Gyógytornázni nem tudtam a munkák miatt, de most már terhelem, ám önállóan nem működik, kell rá gumi, vagy fásli, ami összetartja. Negyvenhét éves vagyok, végigsportoltam az elmúlt harminc évet, már szükség volt erre a műtétre. Nem volt komoly probléma, csak egy sima pucolás

- jelentette ki az előadó.

 

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