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Majka

"Már szükség volt erre" - meg kellett műteni Majkát

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Térdműtéten esett át az énekes-rapper. Majka a Blikknek mesélt arról, hogy érzi magát a beavatkozást követően, valamint mondott néhány szót arról is, hol tart az ügy az életveszélyes fenyegetések kapcsán, amelyek miatt korábban kénytelen volt lemondani az erdélyi koncertjét.
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Majkalábadozástérdműtétműtét

Nem telt éppen eseménytelenül az elmúlt időszak Majka számára. A népszerű előadó a közelmúltban kénytelen volt lemondani az erdélyi koncertjét, miután őt és a zenekarát is életveszélyesen megfenyegették, és ami miatt feljelentést tettek. A rapper ezután ráadásul további fenyegetéseket kapott, ezek miatt külön eljárásokat kezdeményeztek. Ezt követően betegség miatt fújta le két koncertjét. A rapper most az X-Faktor mentoraként tért vissza az új évadba, a tehetségkutató műsor sajtótájékoztatóján pedig a Blikknek nyilatkozott, szó szerint lábadozva, ugyanis a felvételeket megelőzően térdműtéten esett át.

Majka, Majoros Péter Majka, MajorosPéterMajka,
Műtéten esett át Majka / Fotó: Móricz István

Műtéten esett át Majka

Pont a műsor felvételének idején műtötték a térdem, mert tudtam, hogy akkor ülni kell, és nem vagyok színpadon. Addig ugyanis nincs koncertem, amíg az X-Faktort forgatjuk, így ki tudtam ott bekkelni, néha fel is polcoltam

- árulta el Majka, aki azóta már újra koncertezett, habár a térde egyelőre még nem száz százalékos.

Gyógytornázni nem tudtam a munkák miatt, de most már terhelem, ám önállóan nem működik, kell rá gumi, vagy fásli, ami összetartja. Negyvenhét éves vagyok, végigsportoltam az elmúlt harminc évet, már szükség volt erre a műtétre. Nem volt komoly probléma, csak egy sima pucolás

- jelentette ki az előadó.

A lap ezután megkérdezte a rappertől, fellélegezhetett-e már, miután a veszélyes fenyegetés miatt vissza kellett mondania az erdélyi koncertjét, és amire ez a válasz érkezett.

Erről még nem mondhatok semmit, mert nyomozati szakaszban van az ügy, a rendőrség megtesz mindent, amit kell. Én nyugodtan alszom, a fellépéseimet sem zavarja ez az eset.

 

Kirabolták Majkát Las Vegasban

A rapper a Jólvanezígy YouTube-csatorna vendégeként mesélte el, hogy a legutóbbi Las Vegas-i pókerversenyén ellopták a táskáját egy kaszinóban. Majka elmondása szerint a táskáját a székére akasztotta, majd egy szünetben megkérdezte a dealert, hogy ott hagyhatja-e. Mire visszatért, a táskának nyoma veszett, a benne lévő személyes tárgyak és bankkártyák mellett pedig egy kisebb táskát is elvittek. A további részleteket ITT lehet elolvasni!


 

 

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