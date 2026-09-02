Kirabolták Majkát egy Las Vegas-i kaszinóban

Majka elmondása szerint a táskáját a székére akasztotta, majd egy szünetben megkérdezte a dealert, hogy ott hagyhatja-e. Mire visszatért, a táskának nyoma veszett. A benne lévő személyes tárgyak és bankkártyák mellett egy kisebb táskát is elvittek.

Majka döbbenetes esetről vallott a Las Vegas-i kaszinóból.

Fotó: Markovics Gábor / MW

Majka hiába riasztotta a biztonságiakat, eltűnt a táskája

A rapper szerencséjére az útlevelét korábban kivette a táskából, és a zsebébe tette. Mint mondta, ha az is eltűnik, akár a Los Angeles-i nagykövetségre is el kellett volna mennie ideiglenes úti okmányért.

Majka jelezte a lopást a kaszinó biztonsági szolgálatának, ám a procedúra miatt nem tudta azonnal lezárni az ügyet. A rendőrségre is várni kellett volna, miközben másnap folytatódott a többnapos pókeresemény. Végül inkább letiltotta valamennyi bankkártyáját.

A rapper szerint különösen bosszantó, hogy a tettes valószínűleg tisztában volt azzal, hogyan zajlik egy ilyen lopás bejelentése. Majka végül indulatosan üzent az ismeretlen elkövetőnek: „rohadjon meg!”