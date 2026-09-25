Most érkezett: tragikusan fiatalon meghalt a világhírű magyar DJ

Elhunyt Varga Ákos, a magyar elektronikus zenei színtér Mankind néven ismert alakja. Pályatársai a közösségi médiában búcsúztak a zenésztől. Nagy György, azaz Infragandhi Facebookon emlékezett meg róla, bejegyzésében többek között Mankind szenvedélyét, tehetségét és lendületét idézte fel. Man + Machine szintén személyes üzenetben vett búcsút tőle.

Meghalt Varga Ákos, a Mankind néven ismert hazai elektronikus zenei színtér meghatározó alakja Fotó: Mankind - Facebook

Meghalt Varga Ákos, a Mankind néven ismert hazai elektronikus zenei színtér meghatározó alakja

Varga Ákos 2017 környékén vált a budapesti klubélet aktív szereplőjévé. A Tilos Rádió egy korábbi bemutatása szerint zenei érdeklődése kezdetben a jazz és a kísérleti műfajok felé irányult, innen vezetett az útja az elektronikus zenéhez. Az ILL Panorama rendezvényein kezdett szélesebb közönség előtt játszani, később pedig rendszeresen fellépett a Premier Klubban és az Arzenálban is.

Mankind nemcsak DJ-ként, hanem szervezőként is aktívan részt vett a fővárosi éjszakai életben. Nevéhez olyan rendezvények kapcsolódtak, mint a Pursuit of acid, a Tripolar és a Hardboiled. Később az Aether rezidense és szervezője lett, pályája során pedig számos budapesti klubban és fesztiválon megfordult. Zenei kurátorként is dolgozott, majd az Easy Art Space programjainak szervezésében vállalt szerepet.

Producerként más előadók munkáiban is részt vett: közreműködött az Anima Sound System Tekerd meg és táncolj című remixalbumán, 2021-ben pedig elkészítette a Jazzékiel Kés a víz alatt című dalának saját átdolgozását. Munkásságát szakmai elismerés is kísérte: ROT című számához készült videója 2019-ben a Magyar Klipszemle szervezőinek különdíját kapta.

Mankind 2024-ben adta ki Lost & Found című saját EP-jét, amely egyben a Földi Ádám fotóssal közösen létrehozott Madrapur kiadó első megjelenése is volt. A kiadó alapításával többek között az volt a céljuk, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsenek azoknak az előadóknak, akik addig kevésbé kerültek a technószíntér figyelmének középpontjába.

Varga Ákos pályafutása az elmúlt időszakban Berlinben folytatódott, ahol több ismert helyszínen is lehetőséget kapott: fellépett a Tresorban, a Sisyphosban és a Kater Blauban, valamint a HÖR stúdiójában is játszott. A német fővárosban született meg Feleletnek Főhőse című EP-je is, amelyet a Free Sequence jelentetett meg. Utolsó zenei anyaga, a Jentrico Mystico nem sokkal a halála előtt, mindössze néhány hete látott napvilágot a barcelonai Diffuse Reality kiadásában – írja a Refresher.