Margot Robbie megváltoztatta a nevét – sokakat meglepett a döntése

Hivatalos brit céges dokumentumokból derült ki, hogy Margot Robbie felvette férje, Tom Ackerley vezetéknevét – számolt be róla a Page Six. A Companies House nyilvántartásában a színésznő neve Margot Elise Robbie-ról Margot Elise Ackerley-re változott.

Margot Robbie és férje, Tom Ackerley a 2024-es SAG Awards díjátadón Los Angelesben

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A módosítás a házaspár LuckyChap Entertainment nevű produkciós vállalatának irataiban jelent meg. A színésznő 2015 májusa óta igazgatóként szerepel a vállalatnál, eddig azonban a Robbie vezetéknevet használta. A lap szerint a változás ellenére szakmai pályafutása során várhatóan továbbra is Margot Robbie néven szerepel majd.

Margot Robbie és férje több mint egy évtizede dolgozik együtt

Margot Robbie és Tom Ackerley 2014-ben Josey McNamarával és Sophia Kerrrel közösen alapította meg a LuckyChap Entertainmentet. A produkciós cég olyan filmeken dolgozott, mint az Én, Tonya, a Ragadozó madarak, a Barbie és a Saltburn.

A színésznő és a filmproducer 2013-ban, a Suite Française – Francia szvit című második világháborús dráma munkálatai során ismerkedett meg. Robbie a filmben szerepelt, Ackerley pedig rendezőasszisztensként dolgozott. Először barátok, később lakótársak lettek, majd kapcsolatuk szerelemmé alakult.

A pár 2016 decemberében, az ausztráliai Byron Bayben tartott szűk körű ceremónián házasodott össze. Első gyermekük, 2024 októberében született meg.

Robbie korábban ritkán beszélt a magánéletéről, egy 2016-os Vogue-interjúban azonban elárulta, hogy sokáig nem számított arra, hogy kapcsolat alakul ki közte és Ackerley között. Mint mondta, hosszú ideig barátok voltak, miközben ő már szerelmes volt a későbbi férjébe.