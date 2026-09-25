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Margot Robbie

Margot Robbie megváltoztatta a nevét – sokakat meglepett a döntése

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Közel tíz évvel az esküvője után változtatott a nevén a világhírű színésznő. Margot Robbie férje, Tom Ackerley vezetéknevét vette fel.
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Margot Robbienévváltoztatásházasság

Hivatalos brit céges dokumentumokból derült ki, hogy Margot Robbie felvette férje, Tom Ackerley vezetéknevét – számolt be róla a Page Six. A Companies House nyilvántartásában a színésznő neve Margot Elise Robbie-ról Margot Elise Ackerley-re változott.

Margot Robbie férje, Tom Ackerley, Margot Ackerley, névváltoztatás, LuckyChap Entertainment, Barbie, Margot Robbie házassága Tom Ackerley and wife Margot Robbie arrive at the 30th Annual Screen Actors Guild Awards held at the Shrine Auditorium and Expo Hall on February 24, 2024 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Margot Robbie és férje, Tom Ackerley a 2024-es SAG Awards díjátadón Los Angelesben
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A módosítás a házaspár LuckyChap Entertainment nevű produkciós vállalatának irataiban jelent meg. A színésznő 2015 májusa óta igazgatóként szerepel a vállalatnál, eddig azonban a Robbie vezetéknevet használta. A lap szerint a változás ellenére szakmai pályafutása során várhatóan továbbra is Margot Robbie néven szerepel majd.

Margot Robbie és férje több mint egy évtizede dolgozik együtt

Margot Robbie és Tom Ackerley 2014-ben Josey McNamarával és Sophia Kerrrel közösen alapította meg a LuckyChap Entertainmentet. A produkciós cég olyan filmeken dolgozott, mint az Én, Tonya, a Ragadozó madarak, a Barbie és a Saltburn.

A színésznő és a filmproducer 2013-ban, a Suite Française – Francia szvit című második világháborús dráma munkálatai során ismerkedett meg. Robbie a filmben szerepelt, Ackerley pedig rendezőasszisztensként dolgozott. Először barátok, később lakótársak lettek, majd kapcsolatuk szerelemmé alakult.

A pár 2016 decemberében, az ausztráliai Byron Bayben tartott szűk körű ceremónián házasodott össze. Első gyermekük, 2024 októberében született meg.

Robbie korábban ritkán beszélt a magánéletéről, egy 2016-os Vogue-interjúban azonban elárulta, hogy sokáig nem számított arra, hogy kapcsolat alakul ki közte és Ackerley között. Mint mondta, hosszú ideig barátok voltak, miközben ő már szerelmes volt a későbbi férjébe.

A házaspár a munkában is szorosan együttműködik. A LuckyChap Entertainment több új produkción dolgozik, köztük a The Sims élő szereplős filmadaptációján, valamint egy Ocean’s Eleven-előzményfilmen és a Sleepy Hollow új adaptációján.

 

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