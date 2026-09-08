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Marics Peti

"Be tudna rendesen mutatkozni?" - így fogadta Marics Peti Bálint Antóniát

1 órája
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Nem akárki bukkan majd fel a Megasztár hétvégi válogatóján. Az egykori szépségkirálynő, Bálint Antónia is a jelentkezők közt volt az idei évadban, a zsűri elé állva azonban - kínos módon -, sem Marics Peti, sem T. Danny nem tudta, pontosan ki ő, mialatt Herceg Erika és Dallos Bogi lelkesen, habár kétségtelenül meglepetten köszöntötte.
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Marics PetiMegasztárHerceg ErikaBálint AntóniaT. DannyDallos Bogi

Bár még csak az első válogató hétvégén vagyunk túl, a Megasztár idei évada máris bőven tartogatott emlékezetes, vagy éppen meghökkentő pillanatokat. Már most ezek közé sorolhatjuk azt is, amikor nem más, mint Bálint Antónia jelent meg a stúdióban, aki egy ideje igyekszik beindítani az énekesi karrierjét. A tehetségkutató a közösségi oldalán osztott meg egy kis ízelítőt a most hétvégi válogatóból: a rövid felvételen az látható, hogyan állt az 1991-es Miss World Hungary a zsűri elé, és míg a két női ítész, Herceg Erika és Dallos Bogi lelkesen köszöntötte, addig Marics Peti és T. Danny nem igazán értette, mi is történik.

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Értetlen arccal fogadta T. Danny és Marics Peti a Megasztárban Bálint Antóniát / Fotó: MW bulvár

Antónia, te eltévedtél vagy ide szerettél volna jönni?

- kérdezte a meglepett Dallos Bogi.

Nem tévedtem el, de én sem gondoltam volna, hogy valaha itt fogok állni. Tavaly is néztem a Megasztárt, ahogy mindig is. És imádom

- ecsetelte Antónia, mialatt T. Danny és Marics Peti egyformán értetlen pillantásokat váltott egymással.

Bocsánat, csak mi a Danival le vagyunk maradva egy kicsit. Nem ismerjük a hölgyet. Be tudna rendesen mutatkozni?

- szólt közbe a ValMar egyik fele, amit a színfalak mögött Ördög Nóra azzal magyarázott, hogy túlságosan fiatalok.

Azt, hogy végül hogyan teljesített a korábbi szépségkirálynő, egyelőre nem tudni, viszont a story.hu felhívta a figyelmet arra, a közösségi oldalán megosztott már énekes videókat, amiket több száz ezren tekintettek meg, a visszajelzések pedig kifejezetten pozitívak voltak.

@balint_antonia Küldd el ezt a kis részletet annak, akivel nagyon szeretnél már együtt lenni! #boldogsag #cserhati #retro #balintantonia #misshungary ♬ Widening Bass - Toby Smellman

Lemondta a koncertjét Marics Peti

A Városháza Parkban megrendezett Grandevú családi nap egyik fellépője lett volna Marics Peti is, ám végül nélküle kellett megtartani a programot. Az énekes közösségi oldalán tudatta a rajongókkal, betegség miatt nem tudott ott lenni a rendezvényen.

Betegség miatt sajnos a mai Budapesti Grandevu bulin nem tudok ott lenni. Eddig vártunk javul-e a helyzet, de sajnos ma reggelre se lett jobb

– írta Marics Peti.

 

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