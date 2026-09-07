Szomorú bejelentést tett Marics Peti, lemondta a koncertjét: „Vártunk, javul-e a helyzet..”

A Városháza Parkban megrendezett Grandevú családi nap egyik fellépője lett volna Marics Peti is, ám végül nélküle kellett megtartani a programot. Az énekes közösségi oldalán tudatta a rajongókkal, betegség miatt nem tudott ott lenni a rendezvényen.
Ezért mondta le a fellépést Marics Peti
A családi napon a gyerekeknek szóló programok mellett, a felnőtteknek óriási fellépőkkel készültek a szervezők. Bereczki Zoltán és a Follow The Flow mellett a ValMar is a sztárfellépők között szerepelt, azonban a Megasztár 2026 mestere, Marics Peti váratlan bejelentést tett a koncert előtt közösségi oldalán.
Betegség miatt sajnos a mai Budapesti Grandevu bulin nem tudok ott lenni. Eddig vártunk javul-e a helyzet, de sajnos ma reggelre se lett jobb
– írta. Az énekes azonban nem akarta, hogy a közönség teljesen koncert nélkül maradjon:
Viszont Milán érkezik és szétszedi a helyet veletek, úgyhogy nagyon jó bulit nektek, és találkozunk a kövi helyszíneken!
– üzente a rajongóknak.
Már korábban is jelezte, hogy elképesztő tempót diktál
A mostani lemondás annak fényében is érdekes, hogy Marics Peti néhány héttel korábban arról beszélt, a nyara szinte megállás nélkül munkával telt. A Megasztár forgatásai előtt sem tudott igazán pihenni, sőt! Rengeteg fellépés is megelőzte azt.
Egyáltalán nem sikerült rápihennem a Megasztár forgatásaira. Ma úgy érkeztem meg reggel, hogy az előző napokban három fellépésünk is volt. Ráadásul az utolsó bulink Szerbiában volt, szóval éjjel kettőkor estem haza
– mesélte korábban az Origónak. Marics akkor azt is elárulta, hogy bár bírja a tempót, tudja, mikor kellene visszavenni. „Amíg nem fáradok ki "ájulásig", addig csúcsteljesítményen üzemelek. Csak arra kell figyelnem, hogy ne ürüljek ki annyira, hogy nagyobb legyen a baj” – fogalmazott. Most végül a szervezete szólt közbe: hiába vártak az utolsó pillanatig arra, hogy javuljon az állapota, a fellépést nem tudta vállalni. A rajongóknak viszont bíztatóan üzent, miszerint a következő helyszíneken már találkoznak!