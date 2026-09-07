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Marics Peti

Szomorú bejelentést tett Marics Peti, lemondta a koncertjét: „Vártunk, javul-e a helyzet..”

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Váratlanul le kellett mondania fellépését az énekesnek. Marics Peti a ValMar formációval lépett volna színpadra vasárnap, és egészen az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy jobban lesz, ám nem javult az állapota.
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Marics PetiVALMARkoncert

A Városháza Parkban megrendezett Grandevú családi nap egyik fellépője lett volna Marics Peti is, ám végül nélküle kellett megtartani a programot. Az énekes közösségi oldalán tudatta a rajongókkal, betegség miatt nem tudott ott lenni a rendezvényen.

Marics Peti barna bőrdzsekiben és napszemüvegben néz a kamerába.
Marics Peti koncert: A legutóbbit ugyan lemondta, de bíztató üzenetet hagyott rajongóinak (Fotó: Tumbász Hédi)

Ezért mondta le a fellépést Marics Peti

A családi napon a gyerekeknek szóló programok mellett, a felnőtteknek óriási fellépőkkel készültek a szervezők. Bereczki Zoltán és a Follow The Flow mellett a ValMar is a sztárfellépők között szerepelt, azonban a Megasztár 2026 mestere, Marics Peti váratlan bejelentést tett a koncert előtt közösségi oldalán.

Betegség miatt sajnos a mai Budapesti Grandevu bulin nem tudok ott lenni. Eddig vártunk javul-e a helyzet, de sajnos ma reggelre se lett jobb

– írta. Az énekes azonban nem akarta, hogy a közönség teljesen koncert nélkül maradjon:

Marics Peti é Valkusz Milán énekelnek a színpadon.
ValMar: Valkusz Milán és Marics Peti formációja mindig elképesztő hangulatot teremt (Fotó: Kalocsai Richard)

Viszont Milán érkezik és szétszedi a helyet veletek, úgyhogy nagyon jó bulit nektek, és találkozunk a kövi helyszíneken!

 – üzente a rajongóknak.

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Már korábban is jelezte, hogy elképesztő tempót diktál

A mostani lemondás annak fényében is érdekes, hogy Marics Peti néhány héttel korábban arról beszélt, a nyara szinte megállás nélkül munkával telt. A Megasztár forgatásai előtt sem tudott igazán pihenni, sőt! Rengeteg fellépés is megelőzte azt.

Egyáltalán nem sikerült rápihennem a Megasztár forgatásaira. Ma úgy érkeztem meg reggel, hogy az előző napokban három fellépésünk is volt. Ráadásul az utolsó bulink Szerbiában volt, szóval éjjel kettőkor estem haza

– mesélte korábban az Origónak. Marics akkor azt is elárulta, hogy bár bírja a tempót, tudja, mikor kellene visszavenni. „Amíg nem fáradok ki "ájulásig", addig csúcsteljesítményen üzemelek. Csak arra kell figyelnem, hogy ne ürüljek ki annyira, hogy nagyobb legyen a baj” – fogalmazott. Most végül a szervezete szólt közbe: hiába vártak az utolsó pillanatig arra, hogy javuljon az állapota, a fellépést nem tudta vállalni. A rajongóknak viszont bíztatóan üzent, miszerint a következő helyszíneken már találkoznak!

@origo_hu

Marics Peti megragadja a lehetőségeket Peti néha már a kimerülés határán van, de egyik meló jön a másik után és bár tudja, hogy oda kell figyelnie az egészségére is, azt mondja most nagyon sok lehetőség találta meg. #origo #maricspeti #valmar #megasztár #videóklip

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