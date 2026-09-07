Szomorú bejelentést tett Marics Peti, lemondta a koncertjét: „Vártunk, javul-e a helyzet..”

A Városháza Parkban megrendezett Grandevú családi nap egyik fellépője lett volna Marics Peti is, ám végül nélküle kellett megtartani a programot. Az énekes közösségi oldalán tudatta a rajongókkal, betegség miatt nem tudott ott lenni a rendezvényen.

Marics Peti koncert: A legutóbbit ugyan lemondta, de bíztató üzenetet hagyott rajongóinak (Fotó: Tumbász Hédi)

Ezért mondta le a fellépést Marics Peti

A családi napon a gyerekeknek szóló programok mellett, a felnőtteknek óriási fellépőkkel készültek a szervezők. Bereczki Zoltán és a Follow The Flow mellett a ValMar is a sztárfellépők között szerepelt, azonban a Megasztár 2026 mestere, Marics Peti váratlan bejelentést tett a koncert előtt közösségi oldalán.

Betegség miatt sajnos a mai Budapesti Grandevu bulin nem tudok ott lenni. Eddig vártunk javul-e a helyzet, de sajnos ma reggelre se lett jobb

– írta. Az énekes azonban nem akarta, hogy a közönség teljesen koncert nélkül maradjon:

ValMar: Valkusz Milán és Marics Peti formációja mindig elképesztő hangulatot teremt (Fotó: Kalocsai Richard)

Viszont Milán érkezik és szétszedi a helyet veletek, úgyhogy nagyon jó bulit nektek, és találkozunk a kövi helyszíneken!

– üzente a rajongóknak.