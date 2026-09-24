Gyászol a filmvilág: meghalt a legendás díjnyertes színésznő

88 éves korában meghalt Marina Vlady francia színésznő – közölte családja csütörtökön az AFP francia hírügynökséggel. A több mint nyolcvan filmben szereplő művészt 1963-ban a cannes-i filmfesztiválon is díjazták.

Meghalt Marina Vlady francia színésznő, 88 éves volt Fotó: CHAMPS-ELYSEES PRODUCTIONS - FIL / Collection ChristopheL via AFP

Meghalt Marina Vlady francia színésznő, 88 éves volt

Gyermekei közleménye szerint Vlady „otthonában, szerettei és állatai körében” hunyt el. Úgy fogalmaztak, édesanyjuk „hosszú és gyönyörű, teljes életet élt”.

Marina Vlady pályafutása során a filmművészet több legendás alakjával is együtt dolgozott, köztük a francia új hullám meghatározó rendezőjével, Jean-Luc Godard-ral, valamint Orson Wellesszel.

1963-ban a Hitvesi ágy (The Conjugal Bed) című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a cannes-i filmfesztivál legjobb színésznőnek járó díját. Ugyanezért az alakításáért Golden Globe-díjat is kapott.

1965-ben ritka angol nyelvű szerepeinek egyikét Orson Welles Shakespeare művei alapján készült, Falstaff – Éjféli harangszó (Chimes at Midnight) című filmdrámájában játszotta.

Vlady művészcsaládból származott: édesanyja korábban táncosként dolgozott, édesapja pedig a francia hadsereg pilótája volt, emellett operaénekesként is fellépett. A színésznő a filmvásznon kívül a zenében is sikereket ért el: testvéreivel közösen két albumot készített - írja a rfi.fr.