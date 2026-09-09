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Omega

A hetvenes évek legnagyobb zenei ikonjai közül is kiemelkedett Máté Péter

49 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Mindössze 37 éves volt a legendás énekes, amikor tragikus hirtelenséggel elhunyt. Máté Péterről korábban zenésztársai mesélték el, hogy milyen démonokkal küzdött.
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OmegaMáté PéterCserháti ZsuzsaZoránLGT

Máté Péter a magyar zeneipar egyik legkiemelkedőbb alakja annak ellenére, hogy csupán 37 évet élt. A hetvenes évek meghatározó szereplője volt és dalait a mai fiatalság is hallgatja. Első dalait a méltán híres Illés-zenekarral szerezte az énekes, ahonnan felfele ívelt karrierje. Rengeteg díjat és elismerést kapott pályája alatt Máté Péter, akiről később egy zenei díjat is elneveztek. Halálának pontos oka azonban a mai napig nem derült ki.

Máté Péter halálát a család elmondása szerint tüdőembólis okozta.
Máté Péter családja szerint az előadó a magánéletben nem volt olyan búskomor, mint zenéiben (Fotó: Fortepan)

A szóbeszéd szerint Máté Péter szívrohamban hunyt el

A legendás énekes 1984. szeptember 9-én hunyt el. A hír után a közbeszédben olyan hírek terjedtek, hogy szívroham okozta Máté Péter halálát, azonban később a család azt közölte, hogy tüdőembóliában hunyt el a híres előadó.

Pár éve zenésztársai vallottak az énekesről, akik elárulták, hogy az utolsó hónapokban már nem volt jól Máté Péter. Gidófalvy Attila, a Karthago együttes billentyűse úgy fogalmazott, hogy amíg ő egy-két szál cigarettát szívott el, addig kollégája egy egész dobozzal. Elmondásuk szerint önpusztító életmódja is közrejátszhatott idő előtti halálához.

Azonban a hetvenes években óriásit alkotott Máté Péter, akinek nem akárkikkel kellett versenyeznie a sikerért. Nem véletlen, hogy a magyar zene aranykorának is hívják ezt az évtizedet.

Budapest, 2013. március 15. Molnár György, Kóbor János, Debreczeni Ferenc, Mihály Tamás és Benkõ László (b-j) Liszt Ferenc-díjas elõadómûvészek, az Omega együttes tagjai, miután átvették a megosztott Kossuth-díjat Áder János köztársasági elnöktõl a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Parlament kupolacsarnokában 2013. március 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Az Omega együttes Liszt Ferenc-díjat kapott (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Az Omega együttes úttörő volt a magyar könnyűzenében

Bár a zenekar 1962-ben alakult meg, a hetvenes évek volt az igazi aranykora Kóbor Jánosnak és csapatának. A magyar együttesek közül ők voltak az elsők, akik digitális stúdióval rendelkeztek. A Liszt Ferenc-díjas rockegyüttes frontembere Kóbor János volt, aki 2021. decemberében, 78 évesen hunyt el.

A rajongók már csak archív koncertfelvételeket nézhetnek vissza a fellépésekről, mivel az együttes már nem szerepel aktívan a közönség előtt. A hetvenes években azonban kevesebb nagyobb előadót lehetne megnevezni, mint az Omega együttes.

Zorán dalait a mai napig élőben hallhatják a rajongók (Fotó: Fortepan)

Sztevanovity Zorán a Metro zenekarral robbant be a köztudatba

A szerb származású énekes és zenésztársai 1961-en kötöttek szerződést a Metro Klubbal, amivel megszületett a banda neve is. Zorán 1962-ben még együttesével, ám egy évvel később már egyedül indult a Ki mit tud? tehetségkutatójában. Míg a Metro együttessel kisebb baki miatt nem sikerült megnyerni a műsort, addig szólistaként már hatalmas sikert aratott.

Zorán ezek után még éveken keresztül együtt koncertezett a Metro zenekarral, ám a hetvenes években már inkább egyedül lépett fel. A mai napig néhol fellép gitárja kíséretében Zorán, akinek hangja olyan, mintha soha nem öregedett volna.

Az LGT 1976-ban: Karácsony János, Somló Tamás, Laux József, Presser Gábor
Az LGT 1976-ban: Karácsony János, Somló Tamás, Laux József, Presser Gábor
 (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)

Az LGT a mai napig az egyik legismertebb magyar együttes

Kevés olyan zenekar van a magyar történelemben, ahol ennyi elismert előadó szerepelt. A Karácsony János, Somló Tamás, Laux József és Presser Gábor alkotta banda a magyar zeneipar egyik legnagyobb hatású együttese volt. A tagok azonban gyakran változtak a zenekaron belül, mivel Presser Gábor az egyetlen, aki végig tagja volt az együttesnek.

A hetvenes évek elejétől egészen a 2010-es évekig zenéltek együtt. Azóta a zenekar tagjai közül többen már elhunytak, viszont tehetségük és a hetvenes években elért eredményük megkérdőjelezhetetlen.

Cserháti Zsuzsa  (Fotó: Fortepan)

Cserháti Zsuzsa az egyik legjobb magyar női hang

A hetvenes évek egyik legtöbbet foglalkoztatott előadója a nyolcvanas években háttérbe vonult, majd a kilencvenes évek végén visszatért a színpadra. 1996-ban Magyarország legnagyobb visszatérését tudhatta magáénak.

Az 1972-es Táncdalfesztivál volt az, amely országosan ismertté tette az énekesnőt. Később lehetősége lett volna a Neoton Família vokalistájának lenni, azonban ezt Cserháti Zsuzsa visszautasította.

A hetvenes évek tehát Máté Péter mellett is hatalmas legendákat tudhatott magáénak, akiket a mai fiatalok is hallgatnak.

 

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