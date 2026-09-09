A hetvenes évek legnagyobb zenei ikonjai közül is kiemelkedett Máté Péter

Máté Péter a magyar zeneipar egyik legkiemelkedőbb alakja annak ellenére, hogy csupán 37 évet élt. A hetvenes évek meghatározó szereplője volt és dalait a mai fiatalság is hallgatja. Első dalait a méltán híres Illés-zenekarral szerezte az énekes, ahonnan felfele ívelt karrierje. Rengeteg díjat és elismerést kapott pályája alatt Máté Péter, akiről később egy zenei díjat is elneveztek. Halálának pontos oka azonban a mai napig nem derült ki.
A szóbeszéd szerint Máté Péter szívrohamban hunyt el
A legendás énekes 1984. szeptember 9-én hunyt el. A hír után a közbeszédben olyan hírek terjedtek, hogy szívroham okozta Máté Péter halálát, azonban később a család azt közölte, hogy tüdőembóliában hunyt el a híres előadó.
Pár éve zenésztársai vallottak az énekesről, akik elárulták, hogy az utolsó hónapokban már nem volt jól Máté Péter. Gidófalvy Attila, a Karthago együttes billentyűse úgy fogalmazott, hogy amíg ő egy-két szál cigarettát szívott el, addig kollégája egy egész dobozzal. Elmondásuk szerint önpusztító életmódja is közrejátszhatott idő előtti halálához.
Azonban a hetvenes években óriásit alkotott Máté Péter, akinek nem akárkikkel kellett versenyeznie a sikerért. Nem véletlen, hogy a magyar zene aranykorának is hívják ezt az évtizedet.
Az Omega együttes úttörő volt a magyar könnyűzenében
Bár a zenekar 1962-ben alakult meg, a hetvenes évek volt az igazi aranykora Kóbor Jánosnak és csapatának. A magyar együttesek közül ők voltak az elsők, akik digitális stúdióval rendelkeztek. A Liszt Ferenc-díjas rockegyüttes frontembere Kóbor János volt, aki 2021. decemberében, 78 évesen hunyt el.
A rajongók már csak archív koncertfelvételeket nézhetnek vissza a fellépésekről, mivel az együttes már nem szerepel aktívan a közönség előtt. A hetvenes években azonban kevesebb nagyobb előadót lehetne megnevezni, mint az Omega együttes.
Sztevanovity Zorán a Metro zenekarral robbant be a köztudatba
A szerb származású énekes és zenésztársai 1961-en kötöttek szerződést a Metro Klubbal, amivel megszületett a banda neve is. Zorán 1962-ben még együttesével, ám egy évvel később már egyedül indult a Ki mit tud? tehetségkutatójában. Míg a Metro együttessel kisebb baki miatt nem sikerült megnyerni a műsort, addig szólistaként már hatalmas sikert aratott.
Zorán ezek után még éveken keresztül együtt koncertezett a Metro zenekarral, ám a hetvenes években már inkább egyedül lépett fel. A mai napig néhol fellép gitárja kíséretében Zorán, akinek hangja olyan, mintha soha nem öregedett volna.
Az LGT a mai napig az egyik legismertebb magyar együttes
Kevés olyan zenekar van a magyar történelemben, ahol ennyi elismert előadó szerepelt. A Karácsony János, Somló Tamás, Laux József és Presser Gábor alkotta banda a magyar zeneipar egyik legnagyobb hatású együttese volt. A tagok azonban gyakran változtak a zenekaron belül, mivel Presser Gábor az egyetlen, aki végig tagja volt az együttesnek.
A hetvenes évek elejétől egészen a 2010-es évekig zenéltek együtt. Azóta a zenekar tagjai közül többen már elhunytak, viszont tehetségük és a hetvenes években elért eredményük megkérdőjelezhetetlen.
Cserháti Zsuzsa az egyik legjobb magyar női hang
A hetvenes évek egyik legtöbbet foglalkoztatott előadója a nyolcvanas években háttérbe vonult, majd a kilencvenes évek végén visszatért a színpadra. 1996-ban Magyarország legnagyobb visszatérését tudhatta magáénak.
Az 1972-es Táncdalfesztivál volt az, amely országosan ismertté tette az énekesnőt. Később lehetősége lett volna a Neoton Família vokalistájának lenni, azonban ezt Cserháti Zsuzsa visszautasította.
A hetvenes évek tehát Máté Péter mellett is hatalmas legendákat tudhatott magáénak, akiket a mai fiatalok is hallgatnak.