A hetvenes évek legnagyobb zenei ikonjai közül is kiemelkedett Máté Péter

Máté Péter a magyar zeneipar egyik legkiemelkedőbb alakja annak ellenére, hogy csupán 37 évet élt. A hetvenes évek meghatározó szereplője volt és dalait a mai fiatalság is hallgatja. Első dalait a méltán híres Illés-zenekarral szerezte az énekes, ahonnan felfele ívelt karrierje. Rengeteg díjat és elismerést kapott pályája alatt Máté Péter, akiről később egy zenei díjat is elneveztek. Halálának pontos oka azonban a mai napig nem derült ki.

Máté Péter családja szerint az előadó a magánéletben nem volt olyan búskomor, mint zenéiben (Fotó: Fortepan)

A szóbeszéd szerint Máté Péter szívrohamban hunyt el

A legendás énekes 1984. szeptember 9-én hunyt el. A hír után a közbeszédben olyan hírek terjedtek, hogy szívroham okozta Máté Péter halálát, azonban később a család azt közölte, hogy tüdőembóliában hunyt el a híres előadó.

Pár éve zenésztársai vallottak az énekesről, akik elárulták, hogy az utolsó hónapokban már nem volt jól Máté Péter. Gidófalvy Attila, a Karthago együttes billentyűse úgy fogalmazott, hogy amíg ő egy-két szál cigarettát szívott el, addig kollégája egy egész dobozzal. Elmondásuk szerint önpusztító életmódja is közrejátszhatott idő előtti halálához.

Azonban a hetvenes években óriásit alkotott Máté Péter, akinek nem akárkikkel kellett versenyeznie a sikerért. Nem véletlen, hogy a magyar zene aranykorának is hívják ezt az évtizedet.

Az Omega együttes Liszt Ferenc-díjat kapott (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Az Omega együttes úttörő volt a magyar könnyűzenében

Bár a zenekar 1962-ben alakult meg, a hetvenes évek volt az igazi aranykora Kóbor Jánosnak és csapatának. A magyar együttesek közül ők voltak az elsők, akik digitális stúdióval rendelkeztek. A Liszt Ferenc-díjas rockegyüttes frontembere Kóbor János volt, aki 2021. decemberében, 78 évesen hunyt el.

A rajongók már csak archív koncertfelvételeket nézhetnek vissza a fellépésekről, mivel az együttes már nem szerepel aktívan a közönség előtt. A hetvenes években azonban kevesebb nagyobb előadót lehetne megnevezni, mint az Omega együttes.

Zorán dalait a mai napig élőben hallhatják a rajongók (Fotó: Fortepan)

Sztevanovity Zorán a Metro zenekarral robbant be a köztudatba

A szerb származású énekes és zenésztársai 1961-en kötöttek szerződést a Metro Klubbal, amivel megszületett a banda neve is. Zorán 1962-ben még együttesével, ám egy évvel később már egyedül indult a Ki mit tud? tehetségkutatójában. Míg a Metro együttessel kisebb baki miatt nem sikerült megnyerni a műsort, addig szólistaként már hatalmas sikert aratott.