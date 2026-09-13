Ádám Attila rokonai megrohamozták a Megasztárt: De volt, akit ő sem akart továbbjuttatni

Ilyen megmozdulásra talán még nem volt példa a Megasztárban: Ádám Attila tavalyi sikere után egymás után érkeztek a rokonok, barátok, akik miatta kaptak kedvet a műsorhoz, ám nem mindenki tudta lenyűgözni a mestereket. Az egyikük azonban egy Nótár Mary dallal olyan produkciót tett le az asztalra, hogy végül mind a négy mester igent mondott neki.

Ádám Attila a tavalyi évad ezüstérmese volt, a Megasztár 2026-ba kísérőként érkezett (Fotó: MEDIAWORKS)

Ádám Attila rokona továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe

Ádám Attila neve az előző évadban vált igazán ismertté, ahol második helyezést ért el, és úgy tűnik, a sikere családját, és baráti körét is megihlette. Ugyanis többen úgy döntöttek, hogy szerencsét próbálnak a Megasztárban, természetesen Ati támogatásával és jelenlétével. A műsorban egymás után tűntek fel a hozzá közel álló versenyzők, ám hamar kiderült: attól, hogy valaki Ádám Attila rokona, még nem kap automatikusan továbbjutást. Volt olyan családtag, akinek a produkciója még magát Atit sem győzte meg.

Ádám Attila óriási népszerűségre tett szert a Megasztár után (Fotó: Máté Krisztián)

„Kicsit fura” - mondta az előadást látva. A fiatal énekes láthatóan nehéz helyzetben volt, hiszen miközben természetesen drukkolt a mindenkinek, aki miatta érkezett, szakmailag nem tudott mindenkit ugyanolyan lelkesedéssel támogatni.