Ádám Attila rokonai megrohamozták a Megasztárt: De volt, akit ő sem akart továbbjuttatni

Ilyen megmozdulásra talán még nem volt példa a Megasztárban: Ádám Attila tavalyi sikere után egymás után érkeztek a rokonok, barátok, akik miatta kaptak kedvet a műsorhoz, ám nem mindenki tudta lenyűgözni a mestereket. Az egyikük azonban egy Nótár Mary dallal olyan produkciót tett le az asztalra, hogy végül mind a négy mester igent mondott neki.
Ádám Attila rokona továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe
Ádám Attila neve az előző évadban vált igazán ismertté, ahol második helyezést ért el, és úgy tűnik, a sikere családját, és baráti körét is megihlette. Ugyanis többen úgy döntöttek, hogy szerencsét próbálnak a Megasztárban, természetesen Ati támogatásával és jelenlétével. A műsorban egymás után tűntek fel a hozzá közel álló versenyzők, ám hamar kiderült: attól, hogy valaki Ádám Attila rokona, még nem kap automatikusan továbbjutást. Volt olyan családtag, akinek a produkciója még magát Atit sem győzte meg.
„Kicsit fura” - mondta az előadást látva. A fiatal énekes láthatóan nehéz helyzetben volt, hiszen miközben természetesen drukkolt a mindenkinek, aki miatta érkezett, szakmailag nem tudott mindenkit ugyanolyan lelkesedéssel támogatni.
Egyikük viszont mindent vitt
Aztán érkezett az a rokon, aki Nótár Mary dallal lépett a színpadra. A produkció már egészen más fogadtatást kapott, a mesterek számára is egyértelművé vált, hogy ebben a versenyzőben van lehetőség. Dallos Bogi a produkció után nem is kertelt:
Ha csak az éneklést nézem, és azokat a hangokat, akiket idáig az Attila küldött, magasan te voltál a legjobb közülük.
Herceg Erika is egyetértett vele: „Tényleg te voltál a legjobb az egész bagázs közül.” A vége nem is lehetett kérdés: Ádám Attila rokona, Szabolcs, négy igennel továbbjutott, és T. Danny csapatába került.