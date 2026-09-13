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Megasztár

Ádám Attila rokonai megrohamozták a Megasztárt: De volt, akit ő sem akart továbbjuttatni

13 perce
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Óriási hatást gyakorolt Ádám Attila a tehetségkutató idei évadára. Több rokona és barátja érkezett a Megasztárba szerencsét próbálni, azonban csak egy valaki járt sikerrel.
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MegasztárÁdám Attilacsalád

Ilyen megmozdulásra talán még nem volt példa a Megasztárban: Ádám Attila tavalyi sikere után egymás után érkeztek a rokonok, barátok, akik miatta kaptak kedvet a műsorhoz, ám nem mindenki tudta lenyűgözni a mestereket. Az egyikük azonban egy Nótár Mary dallal olyan produkciót tett le az asztalra, hogy végül mind a négy mester igent mondott neki.

A tavalyi Megasztár győztese Ádám Attila elegáns fellépő ruhában mosolyog a színpadon.
Ádám Attila a tavalyi évad ezüstérmese volt, a Megasztár 2026-ba kísérőként érkezett (Fotó: MEDIAWORKS)

Ádám Attila rokona továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe

Ádám Attila neve az előző évadban vált igazán ismertté, ahol második helyezést ért el, és úgy tűnik, a sikere családját, és baráti körét is megihlette. Ugyanis többen úgy döntöttek, hogy szerencsét próbálnak a Megasztárban, természetesen Ati támogatásával és jelenlétével. A műsorban egymás után tűntek fel a hozzá közel álló versenyzők, ám hamar kiderült: attól, hogy valaki Ádám Attila rokona, még nem kap automatikusan továbbjutást. Volt olyan családtag, akinek a produkciója még magát Atit sem győzte meg.

Ádám Attila piros rövidujjú pólóban összekulcsolt kézzel néz a kamerába.
Ádám Attila óriási népszerűségre tett szert a Megasztár után (Fotó: Máté Krisztián)

„Kicsit fura” - mondta az előadást látva. A fiatal énekes láthatóan nehéz helyzetben volt, hiszen miközben természetesen drukkolt a mindenkinek, aki miatta érkezett, szakmailag nem tudott mindenkit ugyanolyan lelkesedéssel támogatni.

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Egyikük viszont mindent vitt

Aztán érkezett az a rokon, aki Nótár Mary dallal lépett a színpadra. A produkció már egészen más fogadtatást kapott, a mesterek számára is egyértelművé vált, hogy ebben a versenyzőben van lehetőség. Dallos Bogi a produkció után nem is kertelt:

Ha csak az éneklést nézem, és azokat a hangokat, akiket idáig az Attila küldött, magasan te voltál a legjobb közülük.

Herceg Erika is egyetértett vele: „Tényleg te voltál a legjobb az egész bagázs közül.” A vége nem is lehetett kérdés: Ádám Attila rokona, Szabolcs, négy igennel továbbjutott, és T. Danny csapatába került.

@borsonline

Ádám Attila visszatért a Megasztárba! A tavalyi év második helyezettje visszatért a Megasztárba! Herceg Erika nagyon örült neki #bors #ádámattila #megasztár #visszatérő

♬ eredeti hang – Bors - Bors
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