Bálint Antónia leszerepelt a Megasztár zsűrije előtt: „Nem akarok újra műsorvezető lenni”

A TV2 tehetségkutatójában nem először fordul elő, hogy ismert személy bukkant fel a jelentkezők között. Nem volt ez másképp most sem, amikor Bálint Antónia sétált be a Megasztár színpadára. Az egykori műsorvezetőnő és szépégkirálynő elmondása szerint azzal a szándékkal érkezett, hogy tanuljon, és fejlessze énektudását. Ezt a lehetőséget azonban a Megasztár mesterei nem tudták neki megadni, aminek miértjét ki is fejtették. De ez még nem minden! Bálint Antónia egy olyan tanácsot is kapott, amire egyből rávágta a nemet.

A Megasztár 2026 színpadán Bálint Antónia is megfordult (Fotó: TV2)

Ez volt a véleménye a Megasztár mestereinek Antónia produkciójáról

Amikor Bálint Antónia besétált a színpadra, először Dallos Bogi és Herceg Erika is nagyon megörültek neki, és csodálkozva kérdezték, hogy eltévedte-e. Ezzel ellentétben Marics Peti és T. Danny azt se tudták, hogy kiről van szó, ami természetesen fiatal korukból is adódhatott. Bálint Antónia ennek elébe ment és bemutatkozott:

Egy olyan 30 évet húztam le a televízióban, 2015-ben húztam le a rolót

– kezdte mondandóját, majd azt is elárulta, hogyan jött neki az éneklés.

Antónia lelkesen mesélte el a mestereknek, miért vágott bele az éneklésbe (Fotó: TV2)

Jártam tanárhoz évekig, aztán sose mertem énekelni. De ez nekem mindig ilyen nagy szerelmem volt, és akkor mondtam magamnak, hogy miért ne.

Ezt követően hosszasan folytatta mondanivalóját, ami olyan részletesre sikerült, hogy a zsűri tagjai közül egy ponton volt, aki már fejét az asztalra hajtva várta, mikor lesz vége Antónia monológjának. Miután eljött a zsűri által várva várt pillanat, és Bálint Antónia előadta a dalt, amit hozott, a következő eredményt kapta: