"Az Álarcosbálra sem haragszom" - reagált a zsűri visszajelzésére Bálint Antónia

Bálint Antónia is szerencsét próbált a Megasztár színpadán: az egykori szépségkirálynő és műsorvezető egy ideje már szeretné beindítani énekesi karrierjét, amihez úgy gondolta, a tehetségkutató egy jó lehetőség. A zsűri két női tagja, Dallos Bogi és Herceg Erika örömmel, bár meglepetten fogadták, míg Marics Peti és T. Danny nem is leplezte, hogy fogalmuk sincs, honnan kellene ismerniük Antóniát.

Bálint Antónia is szerencsét próbált a Megasztár színpadán / Fotó: TV2

Bocsánat, csak mi a Danival le vagyunk maradva egy kicsit. Nem ismerjük a hölgyet. Be tudna rendesen mutatkozni?

- jegyezte meg Marics Peti, mire Antónia elárulta, hogy egyébként 30 évet húzott le a televízióban, mielőtt 2015-bwn lehúzta a rolót.

A story.hu az adás után megkérdezte Antóniát, hogy esett neki mindez. Mennyire zavarta vagy sértődött meg azon, hogy amíg Bogi és Erika tegezik, addig Peti, valószínűleg udvariasságból magázta, ezzel azonban érzékeltetve a köztük lévő korkülönbséget?

Ne szépítsük, a gyerekeim lehetnének, sokkal fiatalabbak nálam. Amikor engem ismerni lehetett a tévéből, akkor ők még a csattogós lepkét tologatták. Az elmúlt tíz évben pedig tényleg sehol nem voltam. Marics Petit ismerem, kedvelem

- árulta el Antónia. T. Dannyt azonban nem nevezte nevén, így felmerült a kérdés, vajon haragszik-e rá.

Az Álarcosbálra sem haragszom. Nem haragudnék meg ilyen miatt senkire

- szögezte le az egykori szépségkirálynő.

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Ehhez tényleg nagyon nagy lelki erő kellett, hogy ennyi év után visszatérj, és méghozzá úgy, hogy olyan dolgot kezdesz el, amit még soha nem csináltál, közönség és kamerák előtt. Lenne értelme a visszatérésnek, de szerintem pont abba kellene visszatérni, amiben te jó vagy, és az a műsorvezetés!

mondta el Herceg Erika, amire Antónia egyből határozott válasszal szolgált.

Nem! Én abba nem szeretnék visszatérni, és énekelni szeretnék. Ki szeretném énekelni magamból azt, ami van. Nyilván nekem még sokat kell tanulni ehhez, ezt én tudom, ezért jöttem ide.

Az egykori szépségkirálynő - aki egyébként hosszú évek óta gazdasági területen tevékenykedik -, végül nem jutott tovább, ám ez nem szegte kedvét: a kulisszák mögé visszasétálva elmondta Ördög Nóráéknak, továbbra is szeretné fejleszteni magát, és nem fogja abbahagyni az éneklést.