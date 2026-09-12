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Megasztár

Mit keres Beton.Hofi a Megasztárban? Erre senki sem számított

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Amint megszólalt a vecsési srác a stúdióban, megfagy a levegő, ugyanis hangszíne és nyers lazasága megszólalásig emlékeztet Beton.Hofiéra. A szombat esti Megasztárban kiderül, hogy az elképesztő orgánum elég lesz-e az élő show-hoz.
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MegasztárBeton HofiTV2

Lecserélni a fűnyírót a mikrofonra, ezzel a nem titkolt céllal sétál be a TV2 Megasztár stúdiójába a 25 éves vecsési származású rapper, Darab Viktor, azaz VaDe. A srác nem beszél mellé, és nem próbál másnak látszani, mint aki, a mindennapokban édesapja vállalkozásában dolgozik a város karbantartásán. Tervei tiszták, a zenével szeretne kitörni, hogy végre se neki, se az apjának ne kelljen reggeltől estig a gépek mögött dolgozniuk.

A Megasztár rappere nem tagadja, honnan jött.
A Megasztár versenyzője nem szégyelli a foglalkozását (Fotó: TV2)

A Megasztár tehetsége nem először próbálkozik

A háttérben azonban nem egy zöldfülű amatőr áll. VaDe a Budapest Open Mic versenyén már megszerezte a maga rutinját, és egy korábbi országos tehetségkutatóban az élő show kapujáig menetelt. Ott kiesett, most viszont a saját, Cerveza című számával vág neki a Megasztárnak, hogy megmutassa, mit tud. Közvetlen stílusával azonnal megtalálja a hangot a zsűrivel:

Darab Viktor vagyok, 25 éves, Vecsés csodás városából érkeztem. Édesapám vállalkozásában segítek, a város karbantartásában dolgozunk, gyakorlatilag füvet nyírok. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt édesapámmal együtt tudom csinálni, aminek a legszebb pontja, amikor beszélgetünk.

A munka iránti tisztelete mellett a valódi hajtóerő, a zene iránti vágya is hamar felszínre tör, amikor az álmairól kérdezik: „Elképesztően szeretem a munkámat, de mindig is az volt a vágyam, hogy egyszer le tudjam tenni a gépet, és felvegyem a mikrofont helyette.”

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Beton.Hofi és Bad Bunny egyvelegét látják benne

A zsűritagok nem titkolják el a markáns a véleményüket: „Nagyon Hofis” – mondja Marics Peti, míg Ördög Nóra egyenesen úgy látja, hogy ő „a magyar Bad Bunny”. A TV2 Megasztár szombati adásából kiderül, sikerül-e VaDe-nek megugrania a középdöntőhöz hiányzó utolsó lépcsőfokot, vagy nem tudnak eltekinteni attól, hogy két előadó stílusához is nagyon hasonlít a vecsési srác flowja. Annyit ígérhetünk, hogy izgalmakban nem lesz hiány ezúttal sem...

 

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