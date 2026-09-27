„Anyukádnak is hazudsz!” – Szétszedte a Megasztár plagizáló felfedezettjét Csík Laci

Megható családi pillanatnak indult, de lebukás lett a vége a TV2 Megasztár válogatóján. Guba Imi az édesanyjának ajánlva énekelt el egy dalt, azt állítva, hogy ő maga írta a szöveget és a zenét. A produkcióval elvarázsolta a zsűrit, ám hamar kiderült, a szerzemény nem az övé, hanem egy 2019-es sláger átirata. A dal eredeti szerzője és előadója, Csík Laci közösségi videóban tette tisztába a helyzetet. A Gyere apa igyunk most egyet című számot még hét évvel ezelőtt szerezte közösen Balázs Norberttel. Imi a műsorban mindössze annyit változtatott a refrénen, hogy az „apa” szót kicserélte „anyára”.

Csík Laci dala nagy sikert aratott a Megasztárban, pedig ő ott sem volt (Fotó: Facebook)

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Csík Laci nyíltan vállalta a véleményét a közösségi oldalán:

Most néztem a Megasztárt, megmondom őszintén, szoktam örülni, amikor fiatal tehetségek éneklik a szerzeményeimet, most is szembetalálkoztam eggyel. Én ezt a gyereket nem ismerem, úgy van fent, hogy Énekes Imike. Nagyon felháborító, hogy ez a gyerek az én szerzeményemet a sajátjának titulálta

– fakadt ki az eredeti előadó, aki szerint a fiatal énekes a zsűrit és a közönséget is megtévesztette a történetével: „Volt egy megható pillanat, a zsűri is elájult, nagyon szuper volt meg minden, ez a gyerek azt mondta, hogy az anyukájának írta, ami nem igaz. Anyukádnak is hazudsz, magadnak is hazudsz, az embereknek is hazudsz, ezt nem te írtad. Engedélyt nem kértél tőlem, pedig kellett volna.”

Puskás-Dallos Bogi elnézést kért

Csík Laci megjegyezte, hogy látja, Imi hátrányos helyzetből érkezik, nem is a rosszindulat vezérli, de magyarázatot vár tőle és a családjától egy válaszvideó formájában. Kiemelte, hogy az ilyen lépések hosszú távon bezárhatják előtte a kapukat, hiszen a szakmában senki nem dolgozik majd szívesen egy olyan előadóval, aki más munkáját sajátjaként tünteti fel. Az ügyben Imi mestere, Puskás-Dallos Bogi is megszólalt. Az énekesnő Instagram-posztban tisztázta, hogy sem a stúdiómunkálatok, sem a videóklip forgatása során nem tudott a dal eredetéről, mert Imi elhallgatta előle a tényeket, ő maga pedig nem ismerte a 2019-es felvételt.