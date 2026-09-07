Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Megasztár

Dallos Bogi megbánta a megasztáros Tóth Gabi paródiát: „Gondoltam, csinálok egy viccet. Sajnálom”

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A sok támadás miatt Dallos Bogi átértékelte, amit a kamerák előtt tett. A Megasztár mestere bocsánatot kért az egyik versenyzőtől, és részben még Tóth Gabitól is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MegasztárPuskás-Dallos Bogibocsánatkérés

Úgy tűnik, Puskás-Dallos Bogi utólag átértékelte a Megasztár egyik jelenetét, és nem hagyta annyiban a dolgot: bocsánatot kért. Az énekesnő és mestertársai ugyanis az egyik versenyzőt megviccelték azzal, hogy elhitették vele, nem azok, akik valójában. A versenyző helytelenül nevezte meg a zsűri tagjait, a mesterek pedig nem világosították fel, hogy alternatív univerzumban él. Így lett Bogiból Tóth Gabi, T. Danny-ből pedig Gáspár Laci. Bogi viszont sokak szerint túltolta a viccelődést, és olyan Tóth Gabi paródiát adott elő, amivel sokakat felbőszített, így a műsor után kénytelen volt nyilvánosan elnézést kérni mindkét érintettől: a versenyzőtől és Tóth Gabitól is. Utóbbitól azonban csak részben!

A Megasztár mestere Bogi hosszú kötött barna ruhában áll modellt a kamrának.
A Megasztár 2026 egyik új mestere, Puskás-Dallos Bogi, aki máris összehozott egy nagyobb balhét (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: Dallos Bogi nyilvánosan bocsánatot kért

A történtek után Bogi úgy érezhette, ideje rendezni a dolgot. A Megasztár mestere nemcsak az érintett versenyzőtől kért bocsánatot, hanem Tóth Gabi felé is jelezte, hogy utólag már nem biztos, hogy jó ötletnek tartja, amit tett.

Mivel egy versenyző összekevert minket az előző zsűritagokkal, arra gondoltam, csinálok egy viccet ebből a félreértésből. Nagyon sajnálom, hogy ezzel Gabit megbántottam vagy rossz érzést keltettem. A hölggyel egyébként utána tisztáztam is a helyzetet. Nekem egyáltalán nincs ellenemre a bocsánatkérés, úgyhogy ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akit ez a vicc rosszul érintett

 – fogalmazott Bogi.

Megasztár: Herceg Erikát visszautasította az egyik versenyző – mestertársai kiakadtak
Ilyen még nem volt a Megasztárban: továbbjutott, mégis visszautasította a folytatást egy énekes
Megasztár: „Nem értettük, mi történik, és el is pityeredtünk” – Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra elgyengült
Megasztár 2025 zsűriasztalánál ül Tóth Gabi.
Tavaly még Tóth Gabi is a Megasztár zsűriasztalánál ült, de idén már nem szerepel a műsorban (Fotó: Gáll Regina)

A bocsánatkérés azért is érdekes, mert Bogi az adásban már parodizálta Gabit, amit viszont nem említett meg ebben bejegyzésében. Akkor ugyanis azzal viccelődött, hogy mindjárt leteszi az érettségit, ami azért egy érzékeny téma, mert Tóth Gabi függesztette középiskolai tanulmányait, és nem érettségizett le. Gabi később TikTok-videóban reagált a paródiára, és meglehetősen csípősen üzent új kolléganőjének. A mostani gesztussal azonban úgy tűnik, Bogi szeretné lezárni a legutóbbi kellemetlen történetet, és nem akarja, hogy egy rosszul elsült poén tovább gyűrűzzön.

@borsonline

Tóth Gabi reagált Dallos Bogi beszólására! Dallos Bogi a Megasztárban szólt be Tóth Gabinak. Az a sztori, ami amúgy kifejezetten gyakori, hogy összekeverték a versenyzők a mestereket. Valaki Dallos Bogira azt hitték, hogy Tóth Gabi. Bogi pedig belement a játékba és gy csinált, mintha Gabi lenne. #bors #tóthgabi #énekes #dallosbogi #kritika #balhé

♬ eredeti hang – Bors - Bors
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!