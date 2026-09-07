Dallos Bogi megbánta a megasztáros Tóth Gabi paródiát: „Gondoltam, csinálok egy viccet. Sajnálom”

Úgy tűnik, Puskás-Dallos Bogi utólag átértékelte a Megasztár egyik jelenetét, és nem hagyta annyiban a dolgot: bocsánatot kért. Az énekesnő és mestertársai ugyanis az egyik versenyzőt megviccelték azzal, hogy elhitették vele, nem azok, akik valójában. A versenyző helytelenül nevezte meg a zsűri tagjait, a mesterek pedig nem világosították fel, hogy alternatív univerzumban él. Így lett Bogiból Tóth Gabi, T. Danny-ből pedig Gáspár Laci. Bogi viszont sokak szerint túltolta a viccelődést, és olyan Tóth Gabi paródiát adott elő, amivel sokakat felbőszített, így a műsor után kénytelen volt nyilvánosan elnézést kérni mindkét érintettől: a versenyzőtől és Tóth Gabitól is. Utóbbitól azonban csak részben!

A Megasztár 2026 egyik új mestere, Puskás-Dallos Bogi, aki máris összehozott egy nagyobb balhét (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: Dallos Bogi nyilvánosan bocsánatot kért

A történtek után Bogi úgy érezhette, ideje rendezni a dolgot. A Megasztár mestere nemcsak az érintett versenyzőtől kért bocsánatot, hanem Tóth Gabi felé is jelezte, hogy utólag már nem biztos, hogy jó ötletnek tartja, amit tett.

Mivel egy versenyző összekevert minket az előző zsűritagokkal, arra gondoltam, csinálok egy viccet ebből a félreértésből. Nagyon sajnálom, hogy ezzel Gabit megbántottam vagy rossz érzést keltettem. A hölggyel egyébként utána tisztáztam is a helyzetet. Nekem egyáltalán nincs ellenemre a bocsánatkérés, úgyhogy ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akit ez a vicc rosszul érintett

– fogalmazott Bogi.