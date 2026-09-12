Megasztár: Herceg Erika összetörte nagy rajongója szívét

Újabb fordulatot tartogatott a TV2 Megasztár. Ezúttal Herceg Erika utasított vissza egy fiatal versenyzőt, akinek elmondása szerint maga Erika a példaképe, és kifejezetten azért jelentkezett a műsorba, hogy bizonyítson neki. A lány a produkciója után először rossz hírrel szembesült, ugyanis Erikát nem győzte meg. Azonban ezután jött a jó hír! Mégis továbbjuthatott a középdöntőbe.

Megasztár 2026: Az egyik fiatal versenyzőnek Herceg Erika a példaképe (Fotó: TV2)

Herceg Erika miatt érkezett a Megasztárba

Kovács Júlia már a bemutatkozásakor világossá tette, hogy Herceg Erika különösen fontos számára.

Herceg Erika a példaképem, szeretnék Erikától tanulni, hogy egy olyan énekesnő lehessek, mint ő

– mondta a fiatal versenyző, akit Erika is megkérdezett arról, miért jelentkezett a Megasztárba.

Bizonyítani szeretnék neked elsősorban. Úgyhogy kérnék is egy aláírást, és az áldásodat a produkcióra. A te dalodat hoztam, a Sebzettet

– árulta el Julcsi. Mindezek után különösen nagy jelentősége volt annak, hogyan fogadja majd a produkciót Erika. A versenyző láthatóan szerette volna lenyűgözni példaképét, ám a fellépés után nem egészen úgy alakult a helyzet, ahogy elképzelte.

Kovács Júlia nem tudta lenyűgözni példaképét (Fotó: TV2)

Herceg Erika ugyanis őszintén kimondta, hogy neki nem tetszett a produkció.

Nekem ez most annyira nem jött át, úgyhogy sajnos nem

– közölte, vagyis ő nem adott igent Julcsinak.