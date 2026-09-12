Megasztár: Herceg Erika összetörte nagy rajongója szívét

Újabb fordulatot tartogatott a TV2 Megasztár. Ezúttal Herceg Erika utasított vissza egy fiatal versenyzőt, akinek elmondása szerint maga Erika a példaképe, és kifejezetten azért jelentkezett a műsorba, hogy bizonyítson neki. A lány a produkciója után először rossz hírrel szembesült, ugyanis Erikát nem győzte meg. Azonban ezután jött a jó hír! Mégis továbbjuthatott a középdöntőbe.
Herceg Erika miatt érkezett a Megasztárba
Kovács Júlia már a bemutatkozásakor világossá tette, hogy Herceg Erika különösen fontos számára.
Herceg Erika a példaképem, szeretnék Erikától tanulni, hogy egy olyan énekesnő lehessek, mint ő
– mondta a fiatal versenyző, akit Erika is megkérdezett arról, miért jelentkezett a Megasztárba.
Bizonyítani szeretnék neked elsősorban. Úgyhogy kérnék is egy aláírást, és az áldásodat a produkcióra. A te dalodat hoztam, a Sebzettet
– árulta el Julcsi. Mindezek után különösen nagy jelentősége volt annak, hogyan fogadja majd a produkciót Erika. A versenyző láthatóan szerette volna lenyűgözni példaképét, ám a fellépés után nem egészen úgy alakult a helyzet, ahogy elképzelte.
Herceg Erika ugyanis őszintén kimondta, hogy neki nem tetszett a produkció.
Nekem ez most annyira nem jött át, úgyhogy sajnos nem
– közölte, vagyis ő nem adott igent Julcsinak.
A fiatal lány azonban így sem maradt hoppon: a másik három mester továbbjuttatta, így végül Dallos Bogi csapatában folytathatja a versenyzést. Erika pedig egy ponton már viccelődve fordult mestertársához. „Meghoztam a szerencsét, te pedig elvitted” – mondta Boginak. Dallos Bogi ráadásul annyira meghatódott Julcsi produkciójától, hogy még a zsűriasztal mögül is felállt, hogy megölelje a fiatal lányt. Erika azonban ezt már nem hagyta szó nélkül.
Bogi, egyébként nekem ez most fura volt. Ő nagyon bizonytalan volt és nem volt jó
– mondta a mestertársának. Bogi viszont kiállt a döntése mellett. Úgy érezte, hogy a fiatal lányban van még lehetőség, és szerinte lehet még mit kihozni belőle. Így hiába érkezett Julcsi elsősorban azért, hogy Herceg Erikának bizonyítson, végül éppen egy másik női mester adott neki esélyt a folytatásra.
Vasárnap is folytatódik a Megasztár, jön a 4. válogató a TV2-n!