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Dénes Dávid

A Megasztár szívtiprója megrekedt: Dénes Dávid nem tudja, hogyan folytassa a karrierjét

1 órája
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A 7. évad rocksztárja előtt most is az a cél lebeg, hogy világsztár legyen, ám most úgy érzi, nem tud választani a hazai és a nemzetközi közönség között. A Megasztár csillaga az Origónak vallott a dilemmájáról.
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Dénes DávidMegasztárzenei karrier

A Megasztár Dénes Dávid életében mondhatni csak egy ugródeszka volt, amivel országos ismertségre tett szert, és beindította a zenei karrierjét. Az énekest azóta sem láthattuk más műsorokban szerepelni, hiszen nem vágyik médiakarrierre, zeneire viszont annál inkább, de úgy tűnik az viszont lassabban halad, mint várta. Dénes Dávid zenekarával, a Mad About Marilynnel a külföldi és a magyar közönséget is szeretné kiszolgálni, ami azonban egyelőre talán túl nagy falat lenne, így most választaniuk kell. Erről a dilemmáról mesélt lapunknak az énekes.

Dénes Dávid a Megasztár óta külföldi karrierről álmodik.
Dénes Dávid megasztáros szereplése óta elzárkózik a médiától, ám így a zenei karrierje is lassabban halad (Fotó: Szabolcs László)

Dénes Dávid Mad About Marilyn nevű zenekarával végigkoncertezte a nyarat, jövőre pedig szeretnének még több helyre, lehetőleg külföldre is eljutni. Ez persze nem meglepő, hiszen a Megasztár 7. évadának sztárja már a műsor után kijelentette, hogy nem feltétlenül a hazai közönségre fókuszál. Most viszont valami mégis megváltozott.

„Nem tudom megmondani, hogy halad a zenei karrierem, mert nagyon szenvedélyre fókuszáltan csinálom. Igyekszem minél kevesebb kompromisszumot kötni, és nem kizökkenni a flowból, illetve elkezdtem a felé kacsingatni, hogy mit tudok még Magyarországon kívül, és koncerteket intézni” – kezdte Dávid.

Sokkal természetesebb számomra, amikor esetleg lehetőségünk van külföldön koncertezni, külföldi közönséggel kapcsolódni, és bevallom őszintén, egy kicsit jobban szeretem nagyon sok szempontból. Ugyanakkor a magyar zenékre fókuszálva, nagyon jó érzés itthon zenélni, és tök érdekes megmászni a létrát, hogy kisebb helyekről nagyobb helyekre hívnak, és egyre többen megismernek. De mivel nagyon nem vagyok hajlandó kompromisszumot kötni ebben a dologban, így ez egy nagyon lassú folyamat

 – magyarázta.

Dénes Dávid zenekara nélkül is hajlandó lenne belevágni a külföldi karrierbe.
Dénes Dávid koncertjei mellett új dalokon dolgozik, és modellkedik is, de szívesebben csinálná mindezt külföldön (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár szívtiprója próbál türelmes lenni

Dénes Dávid dalai egyelőre leginkább angolul szólalnak meg, hiszen igyekszik olyasmit alkotni, ami leginkább őt képviseli, hiszen a fő célja az, hogy a zenéje és ne a műsor miatt ismerjék meg. Azt pedig, hogy mit hoz a jövő, igyekszik türelmesen kivárni, bármennyire nehéz.

„Van mai napig, aki a Megasztárból ismer fel, de mindenkinek azt szoktam mondani, hogy inkább jöjjenek el egy koncertre és majd utána beszélgetünk. És egyébként tök jó érzés, hogy már vannak olyanok is, akik a Mad About Marilyn vagy csak önmagában a zeném miatt ismernek meg, mert mindig ezt akartam elérni” – vallotta be.

Inkább arra koncentrálok, ami tényleg természetesen és önazonosan jön, ez a stílus pedig inkább külföldre húz. De azt, hogy tényleg kimegyek-e, és ha igen, akkor mikor, vagy egyáltalán viszem-e a zenekart, egyelőre nem tudom. Úgy vagyok ezzel, hogy majd akkor kell átmennünk a hídon, ha odaértünk 

– jelentette ki a Megasztár 2024-es évadának sztárja.

 

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