Megasztár: ennyit változtak az eddigi győztesek – Galéria

Ezen a hétvégén elindul a Megasztár új évada, amely az elmúlt több mint két évtizedben számtalan emlékezetes pillanatot, könnyeket, slágereket és természetesen új sztárokat adott a magyar közönségnek. A legendás tehetségkutató története során eddig nyolcan mondhatták el magukról, hogy megnyerték a versenyt. Akadt közöttük olyan, aki azonnal a hazai zenei élet megkerülhetetlen alakjává vált, más hosszabb-rövidebb kitérők után találta meg a saját útját, de egy biztos: a Megasztár győzteseinek élete a finálé napján örökre megváltozott.

Tóth Vera és Oláh Ibolya került a Megasztár első döntőjébe (Fotó: TV2)

Tóth Verával kezdődött minden

2004-ben, a Megasztár első évadának győzteseként robbant be az ország életébe Tóth Vera. A fiatal énekesnő elképesztő hangjával és erős személyiségével hamar belopta magát a nézők szívébe, és győzelme után sem tűnt el a reflektorfényből. Az elmúlt több mint húsz évben folyamatosan jelen volt a magyar zenei életben, számos dallal, koncerttel és televíziós szerepléssel bizonyította, hogy nem csupán egy tehetségkutató győztese volt. Vera közben magánemberként is rengeteget változott: látványos életmódváltáson ment keresztül, 77 kilót fogyott, három éve pedig hozzáment szerelméhez, Pauli Zoltánhoz.

A második Megasztár-szériát 2005-ben Molnár Ferenc Caramel nyerte meg. A különleges hangú énekes már a műsor alatt hatalmas rajongótábort szerzett, a győzelem után pedig bebizonyította, hogy hosszú távon is van helye a magyar könnyűzenei életben. Caramel azóta számos slágert adott ki, dalszerzőként és előadóként is komoly sikereket ért el. Magánéletében is megtalálta a boldogságot: feleségével, Szilvivel hosszú évek óta alkotnak egy párt, két gyermekük született. Az énekes számára a család mindig kiemelt szerepet kapott, és gyakran beszél arról, milyen sokat jelent számára az apaság.

Király Viktor 18 éve nyerte meg a műsort (Fotó: Segesvári Csaba)

Rúzsa Magdi és Király Viktor óriási utat tett meg a Megasztár óta

2006-ban Rúzsa Magdi nyerte meg a Megasztár harmadik évadát, és talán ő az egyik legjobb példa arra, milyen elképesztő karriert lehet felépíteni egy tehetségkutató után. A vajdasági származású énekesnő különleges hangjával és előadásmódjával már a műsorban kitűnt a mezőnyből. Azóta az ország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb énekesnőjévé vált, koncertjeire tömegek kíváncsiak, dalai pedig generációk számára váltak ismertté. Idén pedig Kossuth-díjjal is kitüntették a munkássága miatt. Magdi a szakmai sikerek mellett a magánéletben is kiteljesedett: férjével három gyermeküket nevelik, és bár családját igyekszik óvni a nyilvánosságtól, időnként betekintést enged boldog mindennapjaikba.