Megasztár: ennyit változtak az eddigi győztesek – Galéria

Ezen a hétvégén elindul a Megasztár új évada, amely az elmúlt több mint két évtizedben számtalan emlékezetes pillanatot, könnyeket, slágereket és természetesen új sztárokat adott a magyar közönségnek. A legendás tehetségkutató története során eddig nyolcan mondhatták el magukról, hogy megnyerték a versenyt. Akadt közöttük olyan, aki azonnal a hazai zenei élet megkerülhetetlen alakjává vált, más hosszabb-rövidebb kitérők után találta meg a saját útját, de egy biztos: a Megasztár győzteseinek élete a finálé napján örökre megváltozott.
Tóth Verával kezdődött minden
2004-ben, a Megasztár első évadának győzteseként robbant be az ország életébe Tóth Vera. A fiatal énekesnő elképesztő hangjával és erős személyiségével hamar belopta magát a nézők szívébe, és győzelme után sem tűnt el a reflektorfényből. Az elmúlt több mint húsz évben folyamatosan jelen volt a magyar zenei életben, számos dallal, koncerttel és televíziós szerepléssel bizonyította, hogy nem csupán egy tehetségkutató győztese volt. Vera közben magánemberként is rengeteget változott: látványos életmódváltáson ment keresztül, 77 kilót fogyott, három éve pedig hozzáment szerelméhez, Pauli Zoltánhoz.
A második Megasztár-szériát 2005-ben Molnár Ferenc Caramel nyerte meg. A különleges hangú énekes már a műsor alatt hatalmas rajongótábort szerzett, a győzelem után pedig bebizonyította, hogy hosszú távon is van helye a magyar könnyűzenei életben. Caramel azóta számos slágert adott ki, dalszerzőként és előadóként is komoly sikereket ért el. Magánéletében is megtalálta a boldogságot: feleségével, Szilvivel hosszú évek óta alkotnak egy párt, két gyermekük született. Az énekes számára a család mindig kiemelt szerepet kapott, és gyakran beszél arról, milyen sokat jelent számára az apaság.
Rúzsa Magdi és Király Viktor óriási utat tett meg a Megasztár óta
2006-ban Rúzsa Magdi nyerte meg a Megasztár harmadik évadát, és talán ő az egyik legjobb példa arra, milyen elképesztő karriert lehet felépíteni egy tehetségkutató után. A vajdasági származású énekesnő különleges hangjával és előadásmódjával már a műsorban kitűnt a mezőnyből. Azóta az ország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb énekesnőjévé vált, koncertjeire tömegek kíváncsiak, dalai pedig generációk számára váltak ismertté. Idén pedig Kossuth-díjjal is kitüntették a munkássága miatt. Magdi a szakmai sikerek mellett a magánéletben is kiteljesedett: férjével három gyermeküket nevelik, és bár családját igyekszik óvni a nyilvánosságtól, időnként betekintést enged boldog mindennapjaikba.
A Megasztár negyedik évadát 2008-ban Király Viktor nyerte meg. Az énekes már akkor is különleges stílusával és magabiztos színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet. A győzelem után itthon is sikeres karriert épített, de a nemzetközi áttörésről sem mondott le. Később az amerikai The Voice-ban is szerencsét próbált, ahol egészen a kieséses szakaszig jutott, és komoly figyelmet kapott a tengerentúlon is. Viktor magánélete sem volt eseménytelen az elmúlt években: párkapcsolati nehézségeiről is őszintén beszélt, miközben édesapaként is kiteljesedett.
Tolvai Reni és Radics Gigi hatalmas átalakuláson ment keresztül
2010-ben Tolvai Renáta lett a Megasztár ötödik évadának győztese. Reni már a verseny alatt is erős egyéniség volt, az elmúlt másfél évtizedben pedig nemcsak zeneileg, hanem külsőleg is rengeteget változott. Az énekesnő saját útját járva építette tovább karrierjét, és az évek során az egyik legkarakteresebb előadóvá vált. Rendszeresen jelentkezik új dalokkal, miközben közösségi oldalán is hatalmas követőtábor figyeli. A magánéletét óvja, de az biztos, hogy a korábbi években sokat változott a gondolkodása, és ma már egészen más szemmel tekint önmagára és a kapcsolataira is.
Radics Gigi mindössze 16 éves volt, amikor 2012-ben megnyerte a Megasztár hatodik évadát. Bár rendkívül fiatalon került reflektorfénybe, hatalmas hangja és érett előadásmódja már akkor egyértelművé tette, hogy komoly jövő áll előtte. Gigi azóta folyamatosan jelen van a hazai zenei életben, számos televíziós műsorban szerepelt, új dalokon dolgozott, és nemzetközi színpadokon is megmutatta magát. Az elmúlt években a magánélete is teljesen megváltozott: édesanya lett, kislánya születése egészen új fejezetet nyitott az életében. Néhány hete pedig hozzáment szerelméhez, Mackó Mikihez.
Hosszú szünet után visszatért a Megasztár
A Megasztár hosszú évekre eltűnt a képernyőről, majd 2024-ben tért vissza, a hetedik évadot pedig Gudics Máté nyerte meg. A fiatal énekes a döntőben is meggyőzte a nézőket, és a győzelemmel komoly lehetőséget kapott arra, hogy elindítsa professzionális zenei karrierjét. Máté számára egyelőre még minden nagyon friss, így most kezdődik igazán az a bizonyos nehéz rész: bebizonyítani, hogy a tehetségkutató után is képes hosszú távon megtartani a közönség figyelmét. A győzelem azonban kétségtelenül hatalmas ugródeszkát jelentett számára.
A Megasztár nyolcadik évadának győztese Lengyel Johanna lett, így jelenleg ő viseli a tehetségkutató legújabb nyertesének címét. Előtte még csak most kezd igazán kinyílni az a bizonyos ajtó, amelyen korábban olyan előadók léptek át, mint Rúzsa Magdi vagy Caramel. Johanna számára a győzelem egy új élet kezdetét jelentheti: a tehetségkutató után azonban nem tűnt el, hiszen szerepelt idén tavasszal A Nagy Duett című műsorban, amelyet partnerével, ifjabb Schobert Norberttel meg is nyertek.