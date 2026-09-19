Megasztár: bosszúpornó áldozata lett a híres magyar rapper lány!

A TV2 Megasztár válogatói mindig tartogatnak drámai pillanatokat, ám Erdős Viola feltűnése és kiesése messze túlmutatott a megszokott pillanatokon. A fiatal rapper lány korábban már megízlelte a színpadi szereplés ízét, éveken át tartó hallgatás és súlyos magánéleti megpróbáltatások után döntött úgy, hogy újra szerencsét próbál. Célja nem csupán az volt, hogy bebizonyítsa rátermettségét a hazai női rapperek mezőnyében, hanem az is, hogy leszámoljon a múlt árnyaival és megmutassa valódi énjét. A produkciója azonban alaposan megosztotta a zsűritagokat, és olyan heves vitát generált, amilyenre ritkán volt példa a műsor történetében.
A Megasztár 2026 nagy meglepetése Erdős Viola felbukkanása volt
Erdős Viola mindössze tizenhat évesen kezdett el zenélni, és alig egy évvel később már egy tehetségkutató élő showjában találta magát. A hirtelen jött sikerrel azonban a legsötétebb rémálom is megérkezett az életébe:
Egy hatalmas támadási felületet kaptam. A volt párom egy ilyen bosszúpornó videót kitett rólam a közösségi hálóra. Mindent megpróbáltam, amit el lehet képzelni, de kint maradt. Keményen megviselt
– emlékezett vissza a megrázó időszakra. A folyamatos bántásokat mentálisan képtelen volt kezelni, így a karrierépítés helyett a zenélés hosszú időre csupán háttérbe szorult hobbivá szelídült. A Megasztár színpadára egy saját dallal érkezett, hogy végleg legyőzze a félelmeit: „A Megasztárban az a célom, hogy megmutassam magam, nemcsak a zeneiségemet, hanem a személyiségemet is. Ismerjenek meg az emberek egy lelkis lányt zord külsővel, hátha nem lesz ennyi előítélet a világban” – vallotta be a kamerák előtt az extravagáns megjelenésű lány.
Csak 1 igent kapott
T. Danny elismerően fogadta a bátorságát: „Tök jó, hogy újra megpróbálod magad abban, amit majdnem feladtál, mert bántottak.” Ennek ellenére úgy érezte, a produkció túl haragosra sikerült, és valami hiányzott belőle. Herceg Erika szintén úgy vélte, hogy a fiatal lány még nem dolgozta fel a traumáit, ezért azt tanácsolta neki, hogy dolgozzon magán, és jövőre térjen vissza. A zsűriből egyedül Marics Peti adott igent, aki látott benne potenciált, és szeretett volna még egy esélyt adni neki, hogy megmutassa a személyisége másik arcát is. Peti és a zsűritársai között komoly vita alakult ki a döntés miatt, ám az egyetlen igen nem volt elég a továbbjutáshoz, így Erdős Viola meglepő módon már a válogatón búcsúzni kényszerült a versenyből.