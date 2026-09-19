Megasztár: bosszúpornó áldozata lett a híres magyar rapper lány!

A TV2 Megasztár válogatói mindig tartogatnak drámai pillanatokat, ám Erdős Viola feltűnése és kiesése messze túlmutatott a megszokott pillanatokon. A fiatal rapper lány korábban már megízlelte a színpadi szereplés ízét, éveken át tartó hallgatás és súlyos magánéleti megpróbáltatások után döntött úgy, hogy újra szerencsét próbál. Célja nem csupán az volt, hogy bebizonyítsa rátermettségét a hazai női rapperek mezőnyében, hanem az is, hogy leszámoljon a múlt árnyaival és megmutassa valódi énjét. A produkciója azonban alaposan megosztotta a zsűritagokat, és olyan heves vitát generált, amilyenre ritkán volt példa a műsor történetében.

A TV2 Megasztár válogatójára ismerős arc érkezett (Fotó: TV2)

A Megasztár 2026 nagy meglepetése Erdős Viola felbukkanása volt

Erdős Viola mindössze tizenhat évesen kezdett el zenélni, és alig egy évvel később már egy tehetségkutató élő showjában találta magát. A hirtelen jött sikerrel azonban a legsötétebb rémálom is megérkezett az életébe:

Egy hatalmas támadási felületet kaptam. A volt párom egy ilyen bosszúpornó videót kitett rólam a közösségi hálóra. Mindent megpróbáltam, amit el lehet képzelni, de kint maradt. Keményen megviselt

– emlékezett vissza a megrázó időszakra. A folyamatos bántásokat mentálisan képtelen volt kezelni, így a karrierépítés helyett a zenélés hosszú időre csupán háttérbe szorult hobbivá szelídült. A Megasztár színpadára egy saját dallal érkezett, hogy végleg legyőzze a félelmeit: „A Megasztárban az a célom, hogy megmutassam magam, nemcsak a zeneiségemet, hanem a személyiségemet is. Ismerjenek meg az emberek egy lelkis lányt zord külsővel, hátha nem lesz ennyi előítélet a világban” – vallotta be a kamerák előtt az extravagáns megjelenésű lány.