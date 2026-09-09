Erotika és szerelem a Megasztárban: ezek voltak az idei évad eddigi legpikánsabb pillanatai – fotók

A gumibaba is előkerült

Az egyik legemlékezetesebb jelenetben egy versenyző meglehetősen kevés ruhában érkezett a zsűri elé: a tangás, latexruhás férfi ráadásul egy guminőt, Klárikát is magával hozta. A produkció pillanatok alatt egészen más irányt vett, mint amire a zsűritagok számítottak. A férfi egy meglehetősen erotikus, pikáns jelenetet imitált a guminővel.

A pikáns jelenetekre ez a férfi versenyző tette fel a pontot (Fotó: Megasztár)

Volt, akinek már a ruhája is veszélyes volt

Nem csak a férfi versenyzők gondoskodtak forró pillanatokról. Egy Patrícia nevű jelentkező már a színpadra lépésével alaposan meglepte Ördög Nórát, aki attól tartott, hogy a rendkívül szűk felsőbe bújtatott keblek az előadás közben egyszer csak „elszabadulnak”. A jelenet ugyan végül nem torkollott kellemetlen pillanatba, de a műsorvezető aggodalma jól mutatta, mennyire kiszámíthatatlanok az idei válogatók.

A hölgy öltözetén a Megasztár mesterei is nagyon meglepődtek (Fotó: Megasztár)

Egy idős hölgy szinte szerelmet vallott T. Danny-nek

Az erotikánál talán még romantikusabb történet volt egy idősebb nőé, aki egészen különleges céllal érkezett a Megasztárba: T. Danny miatt. A nő meg is mutatta, hogy a rapper a háttérképe, és tulajdonképpen azért jelentkezett a műsorba, hogy személyesen is láthassa kedvencét. Nem titkolta, hogy szeretett volna tőle autogramot kérni, sőt arra is megkérte T. Danny-t, hogy énekeljen neki. Hát úgy tűnik, nem mindenki azért lép a Megasztár színpadára, hogy megnyerje az Év Hangja címet. Van, akinek már az is elég, ha néhány percre találkozhat azzal, akiért rajong.