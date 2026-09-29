Megszólalt a dallopásról a Megasztár versenyzője! „Bocsánatot kérek”

Mindenki azt hitte, hogy egy megható saját szerzeményt adott elő Guba Imi a Megasztárban, aki édesanyjának címezte a szöveget, azonban hamar kiderült, hogy simlisség áll mindennek a hátterében. Korábban az eredeti szerző, Csík Laci közösségi oldalán reagált a videóra, amiben elárulta, hogy ezt a dalt még 2019-ben szerezte és választ várt a fiatal énekestől. Most pedig a TV2 Aktív műsorában reagált is a vádakra Guba Imi, aki bocsánatot kért tetteiért.

A Megasztár versenyzője egy gitárral érkezett a műsorba, ahol édesanyjának adta elő Csík Laci dalát (Fotó: TV2)

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Most néztem a Megasztárt, megmondom őszintén, szoktam örülni, amikor fiatal tehetségek éneklik a szerzeményeimet, most is szembetalálkoztam eggyel. Én ezt a gyereket nem ismerem, úgy van fent, hogy Énekes Imike. Nagyon felháborító, hogy ez a gyerek az én szerzeményemet a sajátjának titulálta

– mondta korábban egy videóban Csík Laci.

Guba Imi most a TV2 kamerái előtt, édesanyja mellett reagált az énekes szavaira. „Nagyon rossz vége lett ennek és rendkívül sajnálom. Bocsánatot kérek tőle, a nézőktől, a mesterektől és a saját mesteremtől is. Szívből mondom, hogy nagyon sajnálom” – mondta Guba Imi.

Csík Laci a közösségi oldalán fakadt ki, miután látta Guba Imi előadását a Megasztárban (Fotó: Facebook)

Guba Imi ezzel magyarázta tettét

Elsősorban bocsánatot szeretnék kérni Csík Lacitól, nem ez volt a tervem. Nagyon régen hallottam ezt a dalt, a fülemben maradt és átírtam

– jelentette ki az énekes.

Dallos Bogi közösségi oldalára írta ki, hogy Imi nem említette neki egyszer sem, hogy valahonnan ismerte ezt a dalt, így ő is átverve érzi magát. A fiatal tehetség tőle is elnézést kért és kijelentette, hogy mindenképp szeretné folytatni zenei karrierjét a továbbiakban is.

Guba Imi édesanyja kiállt fia mellett az Aktív kamerái előtt. „Neki annyira megtetszett ez a dal, hogy nem néztünk utána, hogy ennek ki az előadója. Már most tudjuk, hogy ez nagy hiba volt” – jelentette ki az anyuka.

Az még mindig nagy rejtély marad, hogy Guba Imi miért döntött úgy, hogy saját dalként ad elő egy olyan zenét, amit már korábban hallott és csak egy szót változtatott benne.