Súlyos rendőrségi ügy és nehéz évek után a Megasztár színpadán született újjá Gulyás Roland

Kilenc hosszú év telt el azóta, hogy Gulyás Roland nevét egy ország ismerte meg egy másik tehetségkutató élő show-jában. A bronzérmesként végzett, hatalmas tehetséggel megáldott énekes a műsor után szinte teljesen eltűnt a zenei élvonalból, a címlapokra pedig már nem a slágerei, hanem megrázó botrányai juttatták vissza. Most azonban eljött a nagy fordulat, az énekes kilenc év hallgatás után visszatért a képernyőre, és olyan lehengerlő produkcióval szántotta fel a Megasztár színpadát, amellyel azonnal lenyűgözte a zsűrit és a közönséget.

Gulyás Roland a Megasztárban teljesen felismerhetetlenül tért vissza (Fotó: Tv2)

Ismerős arc a Megasztár színpadán

A színpadra lépés előtt az énekes megrázó őszinteséggel mesélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól és fiatalkori elhibázott döntéseiről: „Engem ismerhetnek az emberek. 2017-ben élő show-s voltam egy másik tehetségkutatóban. A műsor után kicsit visszahúzódtam... Nagyon naiv voltam, és más emberektől vártam el, hogy valami történjen velem” – ismerte be Roland. Hozzátette, hogy a tehetségkutatót követően sötét időszakok köszöntöttek rá, amikor a puszta megélhetésért kellett megküzdenie:

A műsor után voltak olyan időszakok, amikor elég kemény munkákat kellett elvállalnom, hogy meglegyen a kajapénzem, az életben maradáshoz való dolgok... Nagyon sokat utcazenéltem, hittem abban, hogy egy nap lesz lehetőségem megmutatni, mit tudok

– árulta el. A nehéz esztendők azonban megerősítették a személyiségét, és ahogy ő fogalmazott, sokkal karakánabb lett, úgy érzi, végre megtalálta önmagát.

Komoly botrányai voltak

A visszavonulás évei alatt azonban nemcsak az anyagi nehézségek tornyosultak előtte, hanem a törvénnyel is súlyos összetűzésbe került. Ha kicsit böngésszük a hazai sajtót, olvashatjuk, hogy néhány évvel ezelőtt egy családi dráma torkollott véres verekedésbe, amikor Gulyás Roland a társasházi lakásukban összeveszett akkori párja 17 éves fiával. A vita annyira elfajult, hogy az énekes ököllel csapott le: a fiatal fiúnak eltörte az állkapcsát, miközben a dulakodásban ő maga is megsérült. Az ügyből rendőrségi eljárás indult kétrendbeli súlyos testi sértés bűntette miatt, és távoltartási végzést is hoztak ellene. Később az is kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen sötét fejezet az életében, korábban ugyanis kábítószer-birtoklás miatt gyanúsították meg, ami miatt elterelésen is részt kellett vennie.