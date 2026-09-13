Súlyos rendőrségi ügy és nehéz évek után a Megasztár színpadán született újjá Gulyás Roland

Kilenc hosszú év telt el azóta, hogy Gulyás Roland nevét egy ország ismerte meg egy másik tehetségkutató élő show-jában. A bronzérmesként végzett, hatalmas tehetséggel megáldott énekes a műsor után szinte teljesen eltűnt a zenei élvonalból, a címlapokra pedig már nem a slágerei, hanem megrázó botrányai juttatták vissza. Most azonban eljött a nagy fordulat, az énekes kilenc év hallgatás után visszatért a képernyőre, és olyan lehengerlő produkcióval szántotta fel a Megasztár színpadát, amellyel azonnal lenyűgözte a zsűrit és a közönséget.
Ismerős arc a Megasztár színpadán
A színpadra lépés előtt az énekes megrázó őszinteséggel mesélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól és fiatalkori elhibázott döntéseiről: „Engem ismerhetnek az emberek. 2017-ben élő show-s voltam egy másik tehetségkutatóban. A műsor után kicsit visszahúzódtam... Nagyon naiv voltam, és más emberektől vártam el, hogy valami történjen velem” – ismerte be Roland. Hozzátette, hogy a tehetségkutatót követően sötét időszakok köszöntöttek rá, amikor a puszta megélhetésért kellett megküzdenie:
A műsor után voltak olyan időszakok, amikor elég kemény munkákat kellett elvállalnom, hogy meglegyen a kajapénzem, az életben maradáshoz való dolgok... Nagyon sokat utcazenéltem, hittem abban, hogy egy nap lesz lehetőségem megmutatni, mit tudok
– árulta el. A nehéz esztendők azonban megerősítették a személyiségét, és ahogy ő fogalmazott, sokkal karakánabb lett, úgy érzi, végre megtalálta önmagát.
Komoly botrányai voltak
A visszavonulás évei alatt azonban nemcsak az anyagi nehézségek tornyosultak előtte, hanem a törvénnyel is súlyos összetűzésbe került. Ha kicsit böngésszük a hazai sajtót, olvashatjuk, hogy néhány évvel ezelőtt egy családi dráma torkollott véres verekedésbe, amikor Gulyás Roland a társasházi lakásukban összeveszett akkori párja 17 éves fiával. A vita annyira elfajult, hogy az énekes ököllel csapott le: a fiatal fiúnak eltörte az állkapcsát, miközben a dulakodásban ő maga is megsérült. Az ügyből rendőrségi eljárás indult kétrendbeli súlyos testi sértés bűntette miatt, és távoltartási végzést is hoztak ellene. Később az is kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen sötét fejezet az életében, korábban ugyanis kábítószer-birtoklás miatt gyanúsították meg, ami miatt elterelésen is részt kellett vennie.
Az átélt belső és külső pokol után Gulyás Roland éneklésében tisztán érződött a múlt minden fájdalma. Amikor felcsendültek Ozzy Osbourne legendás slágere, a Mama, I'm Coming Home első akkordjai, a stúdióban megfagyott a levegő. Herceg Erika elragadtatva jelentette ki, hogy ez volt a legprofibb éneklés az idei évadban, amit eddig hallott. Puskás-Dallos Bogi szerint az előadó teljesen újjászületett és megérkezett a színpadra, Marics Peti pedig úgy vélte, a produkció kifejezetten kiforrott volt.
T. Danny csapatában folytatja a műsort
A legmélyebb benyomást T. Dannyre tette az előadás, aki a saját múltjából kiindulva azonnal sorsközösséget vállalt az énekessel: „Imádom az újra feltámadós sztorikat, magamra is ismerek benne, ebben száz százalékig tudlak támogatni. Ahogy te énekelted, arra gondoltam: Mama, I'm coming home. Az édesanyámmal én is sokkal kevesebbet találkoztam a zülléseknek köszönhetően.”
A drámai pillanatok után Roland végül T. Danny csapatában folytatja a küzdelmet, Roli pedig teljesen biztos benne, hogy a közös munka során nagy slágereket írnak majd a jövőben.