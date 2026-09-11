Testvérháború a TV2-n? Pszichológus figyelmeztet a Megasztár legújabb drámájára: „Veszélyes pályára terelheti őt”

A tehetségkutatók történetének egyik legdrámaibb pillanatát hozta el a TV2 Megasztár legutóbbi adása. A 16 éves Helfy Roxána azért érkezett a színpadra saját, Álarc című szerzeményével, hogy bizonyítson, és végre kilépjen nővére, Helfy Alexa árnyékából. Utóbbi az X-Faktorban tűnt fel korábban, ahol Herceg Erika mentoráltjaként egészen a negyedik helyig menetelt. Bár a fiatalabb testvér elbűvölte a zsűrit a mélyenszántó dalával, az igazi drámai csavar csak ezután következett: a kulisszák mögött feltűnő Herceg Erika a kint várakozó nővérnek, Alexának azonnali továbbjutási lehetőséget ajánlott fel.

A Megasztár 2026 egyik nagy esélyese, Helfy Roxána próbál kitörni nővére árnyékából (Fotó: TV2)

A Megasztár nem várt fordulatot hozott: ezt gondolja a szakember

Ezzel a váratlan lépéssel Herceg Erika feszültséggel teli helyzetet teremtett, amely gyökeresen megváltoztathatja a fiatal lány karrierjét és a testvérek kapcsolatát. Bár Roxána az önálló identitása megteremtéséért és az elismerésért érkezett, hirtelen pont azzal a személlyel kell megküzdenie a rivaldafényben, aki elől függetlenedni próbált. A drámai szituáció megrázó pszichológiai hátterét Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elemezte az Origo kedvéért. A szakember rámutatott, kulcsfontosságú különbséget tenni az egészséges versengés és a fojtogató, bizonyítási kényszerből fakadó szorongás között.

Nem kérdés, hogy a testvérek most versenytársakká váltak. Ha ez a helyzet nem a múltbéli sérelmekből táplálkozik, akkor kezelhető feszültségről van szó. Ám ha a fiatal lány gondolatait a leértékelés – a 'kevés vagyok, béna vagyok, árnyékban vagyok' érzése – uralja, az veszélyes pályára terelheti őt

– fejtette ki dr. Makai Gábor.