Testvérháború a TV2-n? Pszichológus figyelmeztet a Megasztár legújabb drámájára: „Veszélyes pályára terelheti őt”

A tehetségkutatók történetének egyik legdrámaibb pillanatát hozta el a TV2 Megasztár legutóbbi adása. A 16 éves Helfy Roxána azért érkezett a színpadra saját, Álarc című szerzeményével, hogy bizonyítson, és végre kilépjen nővére, Helfy Alexa árnyékából. Utóbbi az X-Faktorban tűnt fel korábban, ahol Herceg Erika mentoráltjaként egészen a negyedik helyig menetelt. Bár a fiatalabb testvér elbűvölte a zsűrit a mélyenszántó dalával, az igazi drámai csavar csak ezután következett: a kulisszák mögött feltűnő Herceg Erika a kint várakozó nővérnek, Alexának azonnali továbbjutási lehetőséget ajánlott fel.
A Megasztár nem várt fordulatot hozott: ezt gondolja a szakember
Ezzel a váratlan lépéssel Herceg Erika feszültséggel teli helyzetet teremtett, amely gyökeresen megváltoztathatja a fiatal lány karrierjét és a testvérek kapcsolatát. Bár Roxána az önálló identitása megteremtéséért és az elismerésért érkezett, hirtelen pont azzal a személlyel kell megküzdenie a rivaldafényben, aki elől függetlenedni próbált. A drámai szituáció megrázó pszichológiai hátterét Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elemezte az Origo kedvéért. A szakember rámutatott, kulcsfontosságú különbséget tenni az egészséges versengés és a fojtogató, bizonyítási kényszerből fakadó szorongás között.
Nem kérdés, hogy a testvérek most versenytársakká váltak. Ha ez a helyzet nem a múltbéli sérelmekből táplálkozik, akkor kezelhető feszültségről van szó. Ám ha a fiatal lány gondolatait a leértékelés – a 'kevés vagyok, béna vagyok, árnyékban vagyok' érzése – uralja, az veszélyes pályára terelheti őt
– fejtette ki dr. Makai Gábor.
A kommunikáció mindent feloldhat
A szakértő szerint a bénító szorongás könnyen maga alá gyűrheti a tehetséget, rontva a színpadi teljesítményt, ami egy ördögi körként csak megerősíti a negatív beidegződéseket. Ilyen esetekben akár szakember segítségére is szükség lehet a belső félelmek tisztázásához. A hazai show-műsorok történetében láttunk már példát arra, mikor a versenyhelyzet egymás ellen hangolt családtagokat – gondoljunk csak a Tóth testvérek korábbi viszályaira. Dr. Makai Gábor szerint a családi béke megőrzésének és a sikeres szereplésnek a kulcsa most a tudatos kommunikációban rejlik.
„A nővér azzal segíthet a legtöbbet, ha közösen és nyíltan átbeszélik ezt a pszichés terhet. Roxánának meg kell ismernie Alexa gondolatait és érzéseit, hogy árnyalhassa saját félelmeit. Tudatosítaniuk kell egymásban, hogy ez a műsorkészítők részéről egy hatásos húzás volt, de meg kell tartaniuk az egészet a sima versenyhelyzet medrében. Ebben a kaotikus közegben az marad talpon, aki megőrzi a kontroll érzését, aminek a legfőbb védelmi eszköze a nyílt beszélgetés” – hangsúlyozta a szakpszichológus.