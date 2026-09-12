Herceg Erika csalással szerzett meg egy versenyzőt a Megasztárban: T. Danny kiakadt

Ilyen még nem volt a Megasztár történetében: Herceg Erika egyszerűen rácsapott egy továbbjutó kártyára, és még a szavazást sem várta meg, hogy megszerezzen magának egy versenyzőt. A többi mester csak nézett, T. Danny pedig ki is mondta, amit gondolt: szerinte Erika ezzel csalt, és nem volt szép, ahogy elvette előlük a lehetőséget.

Megasztár 2026: Herceg Erikát csaláson kapták mestertársai (Fotó: TV2)

A Megasztár mesternője nem akart kockáztatni

Kiaráért ezúttal minden mester harcba szállt, így komoly tanakodás alakult ki arról, ki csapatába kerüljön. Erika azonban nem akarta megvárni, hogy a többiek is szavazzanak. Fogott egy továbbjutó kártyát, és egyszerűen odaadta a versenyzőnek. T. Danny ezt nem hagyta szó nélkül.

Hát figyelj, ez is egy megoldás, Erika, így is lehet csinálni. Te eldöntötted, hogy a tied, és rácsaptál. Azért ez nem volt olyan szép

– mondta a zenész. Erika szerint viszont nem volt ebben semmi különös, hiszen úgy érezte, a versenyző már eldöntötte, kit akar, mert folyamatosan rá mutogatott. Ráadásul úgy vélte, T. Danny is átengedte volna neki a versenyzőt. „Úgyis megadtad volna magadat” – mondta, amire egyből érkezett is a válasz T. Danny-től.

Kiaráért mind a négy mester harcbaszállt (Fotó: TV2)

De ezt nem tudjuk meg sose, ugyebár

– jegyezte meg a rapper. Erika azonban nem engedett.