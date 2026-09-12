Herceg Erika csalással szerzett meg egy versenyzőt a Megasztárban: T. Danny kiakadt

Ilyen még nem volt a Megasztár történetében: Herceg Erika egyszerűen rácsapott egy továbbjutó kártyára, és még a szavazást sem várta meg, hogy megszerezzen magának egy versenyzőt. A többi mester csak nézett, T. Danny pedig ki is mondta, amit gondolt: szerinte Erika ezzel csalt, és nem volt szép, ahogy elvette előlük a lehetőséget.
A Megasztár mesternője nem akart kockáztatni
Kiaráért ezúttal minden mester harcba szállt, így komoly tanakodás alakult ki arról, ki csapatába kerüljön. Erika azonban nem akarta megvárni, hogy a többiek is szavazzanak. Fogott egy továbbjutó kártyát, és egyszerűen odaadta a versenyzőnek. T. Danny ezt nem hagyta szó nélkül.
Hát figyelj, ez is egy megoldás, Erika, így is lehet csinálni. Te eldöntötted, hogy a tied, és rácsaptál. Azért ez nem volt olyan szép
– mondta a zenész. Erika szerint viszont nem volt ebben semmi különös, hiszen úgy érezte, a versenyző már eldöntötte, kit akar, mert folyamatosan rá mutogatott. Ráadásul úgy vélte, T. Danny is átengedte volna neki a versenyzőt. „Úgyis megadtad volna magadat” – mondta, amire egyből érkezett is a válasz T. Danny-től.
De ezt nem tudjuk meg sose, ugyebár
– jegyezte meg a rapper. Erika azonban nem engedett.
Hát köszönd meg a testvérednek. Szerettem volna a versenyzővel együtt dolgozni, ami majdnem sikerült, majd ő beleszólt, hogy ne told már túl. Mi a túl?
– mondta Erika Marics Petire utalva. T. Danny ezután egyenesen kimondta, hogy szerinte Erika átlépett egy határt.
Az a túltolás, hogy fogod és elveszed a lapot, és csalsz. Rácsapsz egyet, hogy a tied
Herceg Erika erre azzal védekezett, hogy ő korábban rengeteg olyan versenyzőt átengedett, akit maga is szeretett volna, T. Danny szerint azonban akkor sem az lenne a megoldás, hogy Erika csal, amivel a többi Megasztár mester is egyetértett, és kifogásolták, hogy a mesterek közötti versenynek megvan a maga menete. Erika pedig ezt egyszerűen átugrotta.