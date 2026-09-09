Herceg Erika hatalmas balhét robbantott ki: a Megasztár nézői elfordultak tőle

Az elmúlt hétvégén elkezdődtek a Megasztár 2026-os évadának válogatói, ahol természetesen botrányból már most sincs hiány. A zsűritagok, azaz a visszatérő Marics Peti és Herceg Erika, illetve az újonc T. Danny és Dallos Bogi már többször egymásnak feszültek az első két adásban, és úgy tűnik, a rajongók ezt egyre nehezebben viselik. Erika persze, ahogy tőle megszokhattuk, folyton a saját feje után megy, ám ezzel nem mindig jár jól. A nézők teljesen kiborultak a legutóbbi húzása miatt, és egyre többen fordulnak el tőle, miután Helfy Roxi nővérét is továbbjuttatta. Mutatjuk, mi történt!
A Megasztár 9. évadának második válogatóján láthattuk Helfy Roxánát, aki nem csak a nézőket, de a mestereket is levette a lábáról, annyira hogy Herceg Erika és Marics Peti keményen küzdöttek érte, de végül utóbbi tudhatja a csapatában a fiatal lányt. Ennek oka az is, hogy a szőke bombázó és persze a tehetségkutatók rajongói számára Roxi vezetékneve már nem ismeretlen, ugyanis nővére, Helfy Alexa az X-Faktorban szerepelt korábban, ahol Herceg Erika csapatának tagjaként nemcsak bejutott az élő show-ba, de egészen a 4. helyig menetelt. Ez persze a húgára mázsás súlyként nehezedik, és a produkciója is épp arról szólt, hogy szeretne kitörni a testvére árnyékából. Ám a továbbjutása után Erika úgy döntött, hogy ha már Roxit nem sikerült a csapatába csábítania, kimegy, és produkció nélkül ad egy továbbjutási lehetőséget Alexának. Erre persze ő maga sem számított, de végül úgy tűnt, átgondolja az ajánlatot.
Ezt én sem láttam jönni! Amikor elkísértem Roxyt a válogatójára, egyáltalán nem számítottam rá, hogy kapok egy kártyát Erikától. Amikor odaadta a kártyát, akkor nem értettem egyszerűen, hogy mi történik
– mesélte a saját TikTok-oldalán a történtek után, ami hatalmas felháborodást keltett.
A Megasztár nézői teljesen kiakadtak Herceg Erikára
Vasárnap este óta szinte özönlenek a kommentek Helfy Alexa videói alá, ugyanis a legtöbben nem értik, Erika miért nem vette figyelembe Roxy érzéseit. Ráadásul azt sem nézik jó szemmel, hogy a nővér nem utasította vissza azonnal az ajánlatot a húga miatt.
„Ezt Erika direkt csinálta szerintem, csak azért, mert Roxy nem őt választotta. Bosszút akar állni Maricson” – állította az egyik kommentelő.
Remélem, nem fogadtad el. Ez az egész szituáció nagyon gáz volt. Erika szégyellje magát, hogy képes két testvért egymás ellen indítani. Nagyon sajnálom Roxy-t, látszott az arcán, hogy nem örül
– üzente Alexának egy TikTokozó, de természetesen nem ő volt az egyetlen, ugyanis szinte minden hozzászóló arra biztatja, hogy lépjen vissza és hagyja meg ezt a pillanatot a húgának.
„Arról szólt a testvére dala, hogy az árnyékában és erre most felajánlotta Erika, hogy jöjjön vissza. Undorító volt ez a húzás…” – folytatták a dühös rajongók.
A döntés a tiéd, de szerintem nagyon gáz volt ez Erikától. Roxi azért ment el a Megasztárba, és arról énekelt, hogy folyamatosan csak valaki húga és valaki árnyékában él. De ezek szerint Erika egyáltalán nem értette meg a testvéred érzéseit, vagy legalábbis nem bírta elfogadni, hogy nem őt választotta, és vissza akart vágni. Én eddig szerettem őt, de ezek után...
– tette hozzá még valaki, amivel szintén sokan egyetértettek.