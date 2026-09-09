Herceg Erika hatalmas balhét robbantott ki: a Megasztár nézői elfordultak tőle

Az elmúlt hétvégén elkezdődtek a Megasztár 2026-os évadának válogatói, ahol természetesen botrányból már most sincs hiány. A zsűritagok, azaz a visszatérő Marics Peti és Herceg Erika, illetve az újonc T. Danny és Dallos Bogi már többször egymásnak feszültek az első két adásban, és úgy tűnik, a rajongók ezt egyre nehezebben viselik. Erika persze, ahogy tőle megszokhattuk, folyton a saját feje után megy, ám ezzel nem mindig jár jól. A nézők teljesen kiborultak a legutóbbi húzása miatt, és egyre többen fordulnak el tőle, miután Helfy Roxi nővérét is továbbjuttatta. Mutatjuk, mi történt!

A Megasztár Helfy Roxi számára azt jelenti, hogy végre kiléphet a nővére árnyékából, de Herceg Erika keresztülhúzta a számításait (Fotó: TV2)

A Megasztár 9. évadának második válogatóján láthattuk Helfy Roxánát, aki nem csak a nézőket, de a mestereket is levette a lábáról, annyira hogy Herceg Erika és Marics Peti keményen küzdöttek érte, de végül utóbbi tudhatja a csapatában a fiatal lányt. Ennek oka az is, hogy a szőke bombázó és persze a tehetségkutatók rajongói számára Roxi vezetékneve már nem ismeretlen, ugyanis nővére, Helfy Alexa az X-Faktorban szerepelt korábban, ahol Herceg Erika csapatának tagjaként nemcsak bejutott az élő show-ba, de egészen a 4. helyig menetelt. Ez persze a húgára mázsás súlyként nehezedik, és a produkciója is épp arról szólt, hogy szeretne kitörni a testvére árnyékából. Ám a továbbjutása után Erika úgy döntött, hogy ha már Roxit nem sikerült a csapatába csábítania, kimegy, és produkció nélkül ad egy továbbjutási lehetőséget Alexának. Erre persze ő maga sem számított, de végül úgy tűnt, átgondolja az ajánlatot.

Ezt én sem láttam jönni! Amikor elkísértem Roxyt a válogatójára, egyáltalán nem számítottam rá, hogy kapok egy kártyát Erikától. Amikor odaadta a kártyát, akkor nem értettem egyszerűen, hogy mi történik

– mesélte a saját TikTok-oldalán a történtek után, ami hatalmas felháborodást keltett.

Helfy Alexa X-Faktoros szereplése elég meggyőző volt Erikának ahhoz, hogy produkció nélkül is továbbjuttassa (Fotó: TV2)

A Megasztár nézői teljesen kiakadtak Herceg Erikára

Vasárnap este óta szinte özönlenek a kommentek Helfy Alexa videói alá, ugyanis a legtöbben nem értik, Erika miért nem vette figyelembe Roxy érzéseit. Ráadásul azt sem nézik jó szemmel, hogy a nővér nem utasította vissza azonnal az ajánlatot a húga miatt.