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Megasztár

Herceg Erika hatalmas balhét robbantott ki: a Megasztár nézői elfordultak tőle

45 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Az önfejű énekesnő már nem először haragítja magára az internet népét, de úgy tűnik, most túl messzire ment. A Megasztár nézői szerint az, amit Helfy Roxival tett, nemcsak érzéketlen volt, hanem még akár egy családi viszályt is kirobbanthat. Mutatjuk, mi történt!
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MegasztárHerceg Erikacsaládi viszálybotrány

Az elmúlt hétvégén elkezdődtek a Megasztár 2026-os évadának válogatói, ahol természetesen botrányból már most sincs hiány. A zsűritagok, azaz a visszatérő Marics Peti és Herceg Erika, illetve az újonc T. Danny és Dallos Bogi már többször egymásnak feszültek az első két adásban, és úgy tűnik, a rajongók ezt egyre nehezebben viselik. Erika persze, ahogy tőle megszokhattuk, folyton a saját feje után megy, ám ezzel nem mindig jár jól. A nézők teljesen kiborultak a legutóbbi húzása miatt, és egyre többen fordulnak el tőle, miután Helfy Roxi nővérét is továbbjuttatta. Mutatjuk, mi történt!

Helfy Roxi hatalmasat énekelt a Megasztár válogatóján.
A Megasztár Helfy Roxi számára azt jelenti, hogy végre kiléphet a nővére árnyékából, de Herceg Erika keresztülhúzta a számításait (Fotó: TV2)

A Megasztár 9. évadának második válogatóján láthattuk Helfy Roxánát, aki nem csak a nézőket, de a mestereket is levette a lábáról, annyira hogy Herceg Erika és Marics Peti keményen küzdöttek érte, de végül utóbbi tudhatja a csapatában a fiatal lányt. Ennek oka az is, hogy a szőke bombázó és persze a tehetségkutatók rajongói számára Roxi vezetékneve már nem ismeretlen, ugyanis nővére, Helfy Alexa az X-Faktorban szerepelt korábban, ahol Herceg Erika csapatának tagjaként nemcsak bejutott az élő show-ba, de egészen a 4. helyig menetelt. Ez persze a húgára mázsás súlyként nehezedik, és a produkciója is épp arról szólt, hogy szeretne kitörni a testvére árnyékából. Ám a továbbjutása után Erika úgy döntött, hogy ha már Roxit nem sikerült a csapatába csábítania, kimegy, és produkció nélkül ad egy továbbjutási lehetőséget Alexának. Erre persze ő maga sem számított, de végül úgy tűnt, átgondolja az ajánlatot.

Ezt én sem láttam jönni! Amikor elkísértem Roxyt a válogatójára, egyáltalán nem számítottam rá, hogy kapok egy kártyát Erikától. Amikor odaadta a kártyát, akkor nem értettem egyszerűen, hogy mi történik

 – mesélte a saját TikTok-oldalán a történtek után, ami hatalmas felháborodást keltett.

Helfy Alexa korábban is Erika versenyzője volt.
Helfy Alexa X-Faktoros szereplése elég meggyőző volt Erikának ahhoz, hogy produkció nélkül is továbbjuttassa (Fotó: TV2)

A Megasztár nézői teljesen kiakadtak Herceg Erikára

Vasárnap este óta szinte özönlenek a kommentek Helfy Alexa videói alá, ugyanis a legtöbben nem értik, Erika miért nem vette figyelembe Roxy érzéseit. Ráadásul azt sem nézik jó szemmel, hogy a nővér nem utasította vissza azonnal az ajánlatot a húga miatt.

„Ezt Erika direkt csinálta szerintem, csak azért, mert Roxy nem őt választotta. Bosszút akar állni Maricson” – állította az egyik kommentelő.

Remélem, nem fogadtad el. Ez az egész szituáció nagyon gáz volt. Erika szégyellje magát, hogy képes két testvért egymás ellen indítani. Nagyon sajnálom Roxy-t, látszott az arcán, hogy nem örül

 – üzente Alexának egy TikTokozó, de természetesen nem ő volt az egyetlen, ugyanis szinte minden hozzászóló arra biztatja, hogy lépjen vissza és hagyja meg ezt a pillanatot a húgának.

Arról szólt a testvére dala, hogy az árnyékában és erre most felajánlotta Erika, hogy jöjjön vissza. Undorító volt ez a húzás…” – folytatták a dühös rajongók.

A döntés a tiéd, de szerintem nagyon gáz volt ez Erikától. Roxi azért ment el a Megasztárba, és arról énekelt, hogy folyamatosan csak valaki húga és valaki árnyékában él. De ezek szerint Erika egyáltalán nem értette meg a testvéred érzéseit, vagy legalábbis nem bírta elfogadni, hogy nem őt választotta, és vissza akart vágni. Én eddig szerettem őt, de ezek után...

– tette hozzá még valaki, amivel szintén sokan egyetértettek.

@alexahelfyofficial Hát erre nem számítottam… #fyp #megasztár #megasztár2026 #nekedbe #magyartiktok ♬ original sound - Alexa Helfy

 

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