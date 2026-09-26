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Megasztár

„Megnyugtató, hogy nem vagyok egyedül ilyen idős” – A Megasztár versenyzője Herceg Erika korára tett megjegyzést

59 perce
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Lefagyott Herceg Erika arca, miután a korát illetően kapott megjegyzést. A Megasztár mestere egyből egy világsztár produkciójával védte meg magát.
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MegasztárHerceg Erikakiakadás

Nem mindennapi pillanatnak lehettek tanúi a Megasztár mesterei, amikor egy versenyző saját korát Herceg Erikáéval hozta szóba. Szántó Dóra Viola a válogatón arról beszélt, hogy közeledik a negyvenhez, és saját bevallása szerint ezt meglehetősen nehezen éli meg. Ezután azonban egy Erika számára kissé sértő mondat is elhagyta a száját.

A Megasztár versenyzője Szabó Dóra Viola fehét blézerben beszél a színpadon.
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Dóra a meglehetősen szabad szellemű versenyző, óriási mosollyal az arcán lépett a Megasztár színpadára. Bemutatkozóját pedig így kezdte:

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– mondta, mire Herceg Erika feltette a kezét, és üdvözölte a „klubban”. Dóra ezután azt is elmondta, hogy tudja, nagyjából egyidősek Erikával, ám ezt követően egy meglehetősen szerencsétlenül hangzó mondat is elhagyta a száját.

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Megnyugtató, hogy nem vagyok egyedül ilyen idős

 – fogalmazott a versenyző. Erika arca láthatóan megváltozott, majd rögtön igyekezett helyre tenni a dolgot, és egy világsztárt hozott fel példaként:

Herceg Erika szúrós szemmel néz a versenyzőre a zsűriasztal mögül.
Herceg Erika láthatóan nem fogadta jól Dóra megjegyzését (Fotó: TV2)

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– reagált határozottan Herceg Erika. Dóra ezután pontosította, mire is gondolt valójában. Elmondta, hogy a megjegyzése sokkal inkább a saját komplexusairól szól, mint arról, hogy valóban idősnek tartaná Erikát. A versenyző szerint az bántja, hogy úgy érzi, húsz évvel ezelőtt kellett volna ott állnia a Megasztár színpadán. Erika Jennifer Lopez példájával azonban egyértelműen azt üzente: a negyven környékén vagy azon túl sem kell lemondani az álmokról, a színpadról és az új lehetőségekről.

@origo_hu Zavarba jött T. Danny a kamerák előtt Egy fekete hajú szépség okozott némi fennakadást az idei Megasztár válogatóján. Hamar kiderült ugyanis, hogy a versenyző közelebbről ismeri az énekest. #origo #tdanny #maricspeti #megasztár #flört ♬ eredeti hang – Origo - Origo
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