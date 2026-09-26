„Megnyugtató, hogy nem vagyok egyedül ilyen idős” – A Megasztár versenyzője Herceg Erika korára tett megjegyzést

Nem mindennapi pillanatnak lehettek tanúi a Megasztár mesterei, amikor egy versenyző saját korát Herceg Erikáéval hozta szóba. Szántó Dóra Viola a válogatón arról beszélt, hogy közeledik a negyvenhez, és saját bevallása szerint ezt meglehetősen nehezen éli meg. Ezután azonban egy Erika számára kissé sértő mondat is elhagyta a száját.

A Megasztár 2026 versenyzője bemutatkozójában elmondta: hamarosan betölti a negyvenet (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője elrúgta a pöttyöst Herceg Erikánál

Dóra a meglehetősen szabad szellemű versenyző, óriási mosollyal az arcán lépett a Megasztár színpadára. Bemutatkozóját pedig így kezdte:

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– mondta, mire Herceg Erika feltette a kezét, és üdvözölte a „klubban”. Dóra ezután azt is elmondta, hogy tudja, nagyjából egyidősek Erikával, ám ezt követően egy meglehetősen szerencsétlenül hangzó mondat is elhagyta a száját.