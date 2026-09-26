„Megnyugtató, hogy nem vagyok egyedül ilyen idős” – A Megasztár versenyzője Herceg Erika korára tett megjegyzést

Nem mindennapi pillanatnak lehettek tanúi a Megasztár mesterei, amikor egy versenyző saját korát Herceg Erikáéval hozta szóba. Szántó Dóra Viola a válogatón arról beszélt, hogy közeledik a negyvenhez, és saját bevallása szerint ezt meglehetősen nehezen éli meg. Ezután azonban egy Erika számára kissé sértő mondat is elhagyta a száját.
A Megasztár versenyzője elrúgta a pöttyöst Herceg Erikánál
Dóra a meglehetősen szabad szellemű versenyző, óriási mosollyal az arcán lépett a Megasztár színpadára. Bemutatkozóját pedig így kezdte:
Nemsokára 40 éves leszek, tragédia
– mondta, mire Herceg Erika feltette a kezét, és üdvözölte a „klubban”. Dóra ezután azt is elmondta, hogy tudja, nagyjából egyidősek Erikával, ám ezt követően egy meglehetősen szerencsétlenül hangzó mondat is elhagyta a száját.
Megnyugtató, hogy nem vagyok egyedül ilyen idős
– fogalmazott a versenyző. Erika arca láthatóan megváltozott, majd rögtön igyekezett helyre tenni a dolgot, és egy világsztárt hozott fel példaként:
J.Lo 52 évesen ment ki a Super Bowl színpadára, hát fejezzük már azt be
– reagált határozottan Herceg Erika. Dóra ezután pontosította, mire is gondolt valójában. Elmondta, hogy a megjegyzése sokkal inkább a saját komplexusairól szól, mint arról, hogy valóban idősnek tartaná Erikát. A versenyző szerint az bántja, hogy úgy érzi, húsz évvel ezelőtt kellett volna ott állnia a Megasztár színpadán. Erika Jennifer Lopez példájával azonban egyértelműen azt üzente: a negyven környékén vagy azon túl sem kell lemondani az álmokról, a színpadról és az új lehetőségekről.