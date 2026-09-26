Herceg Erika megőrült a sármos fiatal Julióért – A Megasztár versenyzője ráadásul nem is akárki oldalán érkezett

Elmondása szerint a műsor után óriási lehetőségek nyíltak meg előtte, de végül rossz stratégiát választott. Pyfu szerint nem az volt a gond, hogy nem akart dolgozni, hanem az, hogy a tökéletes pillanatra és dalra vártak.

Én nyomtam volna, de abban maradtunk, hogy inkább várunk a tökéletes durranásra. Ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövethettem. Itt inkább mozgásra lett volna szükség és nem tökéletes dalra

– fogalmazott.

A Megasztár 2026 középdöntőjébe Pyfu barátja, Julio is továbbjutott (Fotó: TV2)

Most azonban ismét visszatért a Megasztár képernyőjére, méghozzá egy olyan versenyző oldalán, akinek ő adott inspirációt a jelentkezéshez. A sármos Julio, akit a közönség soraiból már sikítva fogadtak a lányok, nem vallott szégyent: alaposan megmozgatta a színpadot, produkciójával pedig meggyőzte a mestereket. Herceg Erika így fogalmazott előadása után:

Figyelj csak Julio, én most már értem a csajokat, én is rajongó lettem.

A fellépés után Marics Peti döntött úgy, hogy tovább viszi a versenyzőt saját csapatába. Így tehát Pyfu ezúttal már nem azért lépett be a Megasztár ajtaján, hogy saját magának bizonyítson, hanem azért, hogy egy barátját segítse elindulni a pályán.