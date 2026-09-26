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Megasztár

Herceg Erika megőrült a sármos fiatal Julióért – A Megasztár versenyzője ráadásul nem is akárki oldalán érkezett

1 órája
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Nemcsak a közönség, hanem Herceg Erika is odáig volt a versenyzőért. De ez még nem minden! Julio a tavalyi Megasztár bronzérmesével tért vissza.
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MegasztárHerceg Erikaőrületesprodukció

Újra feltűnt a Megasztárban Pyfu, de ezúttal nem versenyzőként: egy olyan tehetséget kísért el, akit ő biztatott arra, hogy jelentkezzen a műsorba. Az énekes felbukkanása azért is különösen érdekes, hiszen éppen most beszélt őszintén arról, hogy szerinte a Megasztár utáni időszakban követte el pályafutása egyik legnagyobb hibáját: eltűnt, miközben óriási lendületben volt a karrierje.

Pyfu fehér szegecses sapkában áll a Megasztár színpadán és énekel a mikrofonba.
A Megasztár tavalyi évadának harmadik helyezettje lett Pyfu (Fotó: Máté Krisztián)

Pyfu barátja felrobbantotta a Megasztár színpadát

A korábbi versenyző tavaly a Megasztár harmadik helyéig jutott, a műsor után pedig hirtelen rengetegen megismerték. Videói pörögtek, megjelent a Marics Petivel közös Svindler, és még a Papp László Arénában is fellépett a ValMar előtt. Pyfu azonban utólag úgy látja, éppen akkor kellett volna még jobban rákapcsolnia.

Amikor bekerültem a Megasztárba, akkor egy dologban biztos voltam, hogy én nem fogok eltűnni utána. Oszt mi lett? Eltűntem

– vallotta be Pyfu.

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Elmondása szerint a műsor után óriási lehetőségek nyíltak meg előtte, de végül rossz stratégiát választott. Pyfu szerint nem az volt a gond, hogy nem akart dolgozni, hanem az, hogy a tökéletes pillanatra és dalra vártak.

Én nyomtam volna, de abban maradtunk, hogy inkább várunk a tökéletes durranásra. Ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövethettem. Itt inkább mozgásra lett volna szükség és nem tökéletes dalra

– fogalmazott.

A Megasztár 2026 középdöntőjébe Pyfu barátja, Julio is továbbjutott (Fotó: TV2)

Most azonban ismét visszatért a Megasztár képernyőjére, méghozzá egy olyan versenyző oldalán, akinek ő adott inspirációt a jelentkezéshez. A sármos Julio, akit a közönség soraiból már sikítva fogadtak a lányok, nem vallott szégyent: alaposan megmozgatta a színpadot, produkciójával pedig meggyőzte a mestereket. Herceg Erika így fogalmazott előadása után:

Figyelj csak Julio, én most már értem a csajokat, én is rajongó lettem.

A fellépés után Marics Peti döntött úgy, hogy tovább viszi a versenyzőt saját csapatába. Így tehát Pyfu ezúttal már nem azért lépett be a Megasztár ajtaján, hogy saját magának bizonyítson, hanem azért, hogy egy barátját segítse elindulni a pályán.

@origo_hu Zavarba jött T. Danny a kamerák előtt Egy fekete hajú szépség okozott némi fennakadást az idei Megasztár válogatóján. Hamar kiderült ugyanis, hogy a versenyző közelebbről ismeri az énekest. #origo #tdanny #maricspeti #megasztár #flört ♬ eredeti hang – Origo - Origo
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