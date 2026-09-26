Herceg Erika megőrült a sármos fiatal Julióért – A Megasztár versenyzője ráadásul nem is akárki oldalán érkezett

Újra feltűnt a Megasztárban Pyfu, de ezúttal nem versenyzőként: egy olyan tehetséget kísért el, akit ő biztatott arra, hogy jelentkezzen a műsorba. Az énekes felbukkanása azért is különösen érdekes, hiszen éppen most beszélt őszintén arról, hogy szerinte a Megasztár utáni időszakban követte el pályafutása egyik legnagyobb hibáját: eltűnt, miközben óriási lendületben volt a karrierje.
Pyfu barátja felrobbantotta a Megasztár színpadát
A korábbi versenyző tavaly a Megasztár harmadik helyéig jutott, a műsor után pedig hirtelen rengetegen megismerték. Videói pörögtek, megjelent a Marics Petivel közös Svindler, és még a Papp László Arénában is fellépett a ValMar előtt. Pyfu azonban utólag úgy látja, éppen akkor kellett volna még jobban rákapcsolnia.
Amikor bekerültem a Megasztárba, akkor egy dologban biztos voltam, hogy én nem fogok eltűnni utána. Oszt mi lett? Eltűntem
– vallotta be Pyfu.
Elmondása szerint a műsor után óriási lehetőségek nyíltak meg előtte, de végül rossz stratégiát választott. Pyfu szerint nem az volt a gond, hogy nem akart dolgozni, hanem az, hogy a tökéletes pillanatra és dalra vártak.
Én nyomtam volna, de abban maradtunk, hogy inkább várunk a tökéletes durranásra. Ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövethettem. Itt inkább mozgásra lett volna szükség és nem tökéletes dalra
– fogalmazott.
Most azonban ismét visszatért a Megasztár képernyőjére, méghozzá egy olyan versenyző oldalán, akinek ő adott inspirációt a jelentkezéshez. A sármos Julio, akit a közönség soraiból már sikítva fogadtak a lányok, nem vallott szégyent: alaposan megmozgatta a színpadot, produkciójával pedig meggyőzte a mestereket. Herceg Erika így fogalmazott előadása után:
Figyelj csak Julio, én most már értem a csajokat, én is rajongó lettem.
A fellépés után Marics Peti döntött úgy, hogy tovább viszi a versenyzőt saját csapatába. Így tehát Pyfu ezúttal már nem azért lépett be a Megasztár ajtaján, hogy saját magának bizonyítson, hanem azért, hogy egy barátját segítse elindulni a pályán.