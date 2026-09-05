„Juj, ez jó, ezt csináld, nekem már ez is orgazmus!” – Herceg Erika és T. Danny alaposan összemelegedtek a Megasztárban

A TV2 Megasztár stúdiójában már sok mindent láttak a mesterek, de arra még a legtapasztaltabb zsűritagok sem tudnak felkészülni, amikor a zenei tehetségkutatás hirtelen átvált egy abszurd, erotikától fülledt hangulatba. Amikor még a pimaszságáról ismert Marics Peti is döbbenten szembesül azzal, ami a színpadon történik, sejthetjük, mekkora a baj.
Beköltözik az erotika és szenvedély a Megasztár studiójába
Egy olyan versenyző érkezik, aki után nehéz megszólalni: egy középkorú férfi, tetőtől talpig (vagyis tangáig) feszülős latex cuccban. És ha a látvány még nem lenne elég bizarr, kiderül, hogy nem egyedül jön. A karján büszkén hozza magával hűséges társát, Klárikát, a guminőt. A versenyző mindenféle gátlás és kertelés nélkül vall a magánéleti kudarcairól, teljes értetlenséget váltva ki a mesterekből.
Mindent bevetnek a versenyzők
A fülledt és szürreális pillanatok sora azonban itt még korántsem ér véget. A színpadra lép egy pizzafutárnak öltözött férfi is, aki az éneklés helyett inkább a vetkőzést választja, gátlástalan chippendale táncot lejt Herceg Erika előtt, a mutatvány csúcspontjaként pedig orcátlanul még meg is kínálja az énekesnőt a nadrágjából előhalászott gyümölccsel. Az erotikus feszültség szinte azonnal átterjed a mesterek székébe is. Herceg Erika pironkodás nélkül, kéjesen kiált fel a stúdióban:
Juj, ez jó, ezt csináld, végre egy erős kéz. Nekem már ez is orgazmus!
Hogy mi váltja ki az énekesnőből ezt a reakciót, és hogy Klárika jelenléte elég lesz-e a továbbjutáshoz, az kiderül vasárnap este 20:15-től a TV2-n.
A szeptember 5-től indult műsor az első két hétvégén egyébként duplázik: szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban, szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.