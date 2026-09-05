„Juj, ez jó, ezt csináld, nekem már ez is orgazmus!” – Herceg Erika és T. Danny alaposan összemelegedtek a Megasztárban

A TV2 Megasztár stúdiójában már sok mindent láttak a mesterek, de arra még a legtapasztaltabb zsűritagok sem tudnak felkészülni, amikor a zenei tehetségkutatás hirtelen átvált egy abszurd, erotikától fülledt hangulatba. Amikor még a pimaszságáról ismert Marics Peti is döbbenten szembesül azzal, ami a színpadon történik, sejthetjük, mekkora a baj.

A TV2 Megasztár új évada bővelkedik a forró pillanatokban (Fotó: TV2)

Beköltözik az erotika és szenvedély a Megasztár studiójába

Egy olyan versenyző érkezik, aki után nehéz megszólalni: egy középkorú férfi, tetőtől talpig (vagyis tangáig) feszülős latex cuccban. És ha a látvány még nem lenne elég bizarr, kiderül, hogy nem egyedül jön. A karján büszkén hozza magával hűséges társát, Klárikát, a guminőt. A versenyző mindenféle gátlás és kertelés nélkül vall a magánéleti kudarcairól, teljes értetlenséget váltva ki a mesterekből.