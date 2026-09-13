Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar gazdaságban nem a pénzhiány a baj, hanem hogy nincs gazdaságpolitika

Megasztár

Herceg Erika kifakadt a Megasztár adásában: „Magyar az anyanyelvem, ezt ne kezdjük el!”

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A kárpátaljai származású énekesnő kemény kritikát kapott. T. Danny úgy érezte, Erika nem érti pontosan, mit jelent egy magyar kifejezés, amire a Megasztár mesternője nem tudott higgadtan reagálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MegasztárHerceg ErikaT Dannybeszólás

Visszatérő versenyző sokkolta a Megasztár mestereit: Zita a ‘hegedűs hölgy’, már harmadjára tért vissza a TV2 tehetségkutatójába. Idén egy több hangszeres produkcióval érkezett, ami nem aratott nagy sikert a zsűrinél. Dallos Bogi szerint szó szerint megszégyenítette magát a versenyző, és értetlenül áll az előtt, hogy ezt miért teszi meg évről évre. Herceg Erika ezzel azonban nem értett egyet, túlzásnak találta azt kijelenteni, hogy ez a megszégyenítéssel lett volna egyenlő. T. Danny ekkor közölte Erikával, ha ő ezt nem tartja annak, akkor nem tud magyarul, amit az énekesnő kikért magának.

A Megasztár mesternője Herceg Erika hosszú szőke hajjal, sportos öltözetben néz a kamerába.
Megasztár 2026: Herceg Erika és T. Danny is konfliktusba keveredtek (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: T. Danny beszólt Herceg Erikának

Zita olyannyira nem tudta a Megasztár zsűrijét meggyőzni, hogy T. Danny-től igen komoly megjegyzést kapott:

Én még nem láttam embert ennyi hangszeren egyszerre ilyen rosszul játszani.

Ehhez a meglátáshoz Dallos Bogi is csatlakozott: „Ebben minden rossz volt, de az énekkel és a tánccal volt a legkisebb probléma.” Miután a versenyző távozott a színpadról, Bogi értetlenül fordult mestertársaihoz:

Dallos Bogi helyreigazítást adott ki a Tóth Gabi-ügyben: „Médiaperszónát, zsűrizési stílust úgy gondolom, jogomban áll parodizálni”
Megasztár: Herceg Erikát visszautasította az egyik versenyző – mestertársai kiakadtak
Megasztár: „Nem értettük, mi történik, és el is pityeredtünk” – Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra elgyengült

Háromszor visszajött. Látta magát már egyszer bevágva, látta magát tavaly bevágva, hogy kinevetik, hogy rossz ez az egész, hogy megszégyeníti magát, és visszajön harmadszor is.

Ezzel Herceg Erika azonban nem értett egyet, aminek hangot is adott.

Herceg Erika nem értett egyet mestertársával (Fotó: TV2)

Na, jól van már, azért ne használjunk ilyen szavakat. Mivel szégyenítette meg magát? Istenem, most őt ez teszi boldoggá, ne mondjuk már ezt. Ez nem volt szégyen

– jelentette ki, azonban ekkor jött T. Danny meglátása Erika felé: „Akkor nem tudsz magyarul” – mondta a rapper, amire Erika felkiáltva csak ennyit mondott:

 Miért nem? Magyar az anyanyelvem. Ne kezdjük már el, hogy még magyarul se tudok.

T. Danny ennek ellenére továbbra is állította, hogy Erika ezek szerint nem tudja, mit jelent a kifejezés, ami odáig fajult, hogy végül Bogi és Erika elhagyták a stúdiót.

A TV2 Megasztár 9. évada a szeptember 19-i hétvégétől szombatonként várja a tévénézőket.

@origo_hu

Botrány a Megasztár sajtótájékoztatóján! Amikor a műsorvezetők színpadra invitálták a mestereket: Herceg Erikát Puskás-Dallos Bogit, T. Dannyt és Marics Petit, valóságos háborús helyzet alakult ki. #origo #puskásdallosbogi #hercegerika #maricspeti #tdanny

♬ eredeti hang – Origo - Origo
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!