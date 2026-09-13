Herceg Erika kifakadt a Megasztár adásában: „Magyar az anyanyelvem, ezt ne kezdjük el!”

Visszatérő versenyző sokkolta a Megasztár mestereit: Zita a ‘hegedűs hölgy’, már harmadjára tért vissza a TV2 tehetségkutatójába. Idén egy több hangszeres produkcióval érkezett, ami nem aratott nagy sikert a zsűrinél. Dallos Bogi szerint szó szerint megszégyenítette magát a versenyző, és értetlenül áll az előtt, hogy ezt miért teszi meg évről évre. Herceg Erika ezzel azonban nem értett egyet, túlzásnak találta azt kijelenteni, hogy ez a megszégyenítéssel lett volna egyenlő. T. Danny ekkor közölte Erikával, ha ő ezt nem tartja annak, akkor nem tud magyarul, amit az énekesnő kikért magának.
Megasztár: T. Danny beszólt Herceg Erikának
Zita olyannyira nem tudta a Megasztár zsűrijét meggyőzni, hogy T. Danny-től igen komoly megjegyzést kapott:
Én még nem láttam embert ennyi hangszeren egyszerre ilyen rosszul játszani.
Ehhez a meglátáshoz Dallos Bogi is csatlakozott: „Ebben minden rossz volt, de az énekkel és a tánccal volt a legkisebb probléma.” Miután a versenyző távozott a színpadról, Bogi értetlenül fordult mestertársaihoz:
Háromszor visszajött. Látta magát már egyszer bevágva, látta magát tavaly bevágva, hogy kinevetik, hogy rossz ez az egész, hogy megszégyeníti magát, és visszajön harmadszor is.
Ezzel Herceg Erika azonban nem értett egyet, aminek hangot is adott.
Na, jól van már, azért ne használjunk ilyen szavakat. Mivel szégyenítette meg magát? Istenem, most őt ez teszi boldoggá, ne mondjuk már ezt. Ez nem volt szégyen
– jelentette ki, azonban ekkor jött T. Danny meglátása Erika felé: „Akkor nem tudsz magyarul” – mondta a rapper, amire Erika felkiáltva csak ennyit mondott:
Miért nem? Magyar az anyanyelvem. Ne kezdjük már el, hogy még magyarul se tudok.
T. Danny ennek ellenére továbbra is állította, hogy Erika ezek szerint nem tudja, mit jelent a kifejezés, ami odáig fajult, hogy végül Bogi és Erika elhagyták a stúdiót.
A TV2 Megasztár 9. évada a szeptember 19-i hétvégétől szombatonként várja a tévénézőket.