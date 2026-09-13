Herceg Erika kifakadt a Megasztár adásában: „Magyar az anyanyelvem, ezt ne kezdjük el!”

Visszatérő versenyző sokkolta a Megasztár mestereit: Zita a ‘hegedűs hölgy’, már harmadjára tért vissza a TV2 tehetségkutatójába. Idén egy több hangszeres produkcióval érkezett, ami nem aratott nagy sikert a zsűrinél. Dallos Bogi szerint szó szerint megszégyenítette magát a versenyző, és értetlenül áll az előtt, hogy ezt miért teszi meg évről évre. Herceg Erika ezzel azonban nem értett egyet, túlzásnak találta azt kijelenteni, hogy ez a megszégyenítéssel lett volna egyenlő. T. Danny ekkor közölte Erikával, ha ő ezt nem tartja annak, akkor nem tud magyarul, amit az énekesnő kikért magának.

Megasztár 2026: Herceg Erika és T. Danny is konfliktusba keveredtek (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: T. Danny beszólt Herceg Erikának

Zita olyannyira nem tudta a Megasztár zsűrijét meggyőzni, hogy T. Danny-től igen komoly megjegyzést kapott:

Én még nem láttam embert ennyi hangszeren egyszerre ilyen rosszul játszani.

Ehhez a meglátáshoz Dallos Bogi is csatlakozott: „Ebben minden rossz volt, de az énekkel és a tánccal volt a legkisebb probléma.” Miután a versenyző távozott a színpadról, Bogi értetlenül fordult mestertársaihoz: