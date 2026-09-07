Megasztár: Herceg Erikát visszautasította az egyik versenyző – mestertársai kiakadtak

Helfy Roxána már a produkciója előtt világossá tette, hogy számára a Megasztár nem csupán egy tehetségkutató, hanem lehetőség arra, hogy végre a saját jogán is megmutassa, mire képes. Nővére ugyanis nem ismeretlen a tehetségkutatók világában: 2022-ben az X-Faktorban szerepelt, éppen Herceg Erika mentoráltjaként, és egészen a negyedik helyig jutott. Roxi kiemelkedő produkciója mind a négy mestert levette a lábáról, aminek az lett a következménye, hogy elindult a harc, kihez kerüljön a fiatal lány.
Megasztár: Helfy Roxána ki szeretne törni nővére árnyékából
Helfy Roxána még a színpadra lépése előtt nővéréhez fordult és elárulta legmélyebb érzéseit a dalról, amit a Megasztár színpadán készült előadni.
Igazából ez több dologról is szól. De a refrén része az az, hogy én mindig is csak mögötted voltam. Kicsit rossz ez, hogy valakinek csak a húga lehetek, és nem pedig én
– kezdte Roxi, majd így folytatta:
Én rohadtul büszke vagyok rád. És ez nem egy féltékenység részemről, hanem inkább az, hogy én még nem tudtam megmutatni, hogy bennem mi van. De te igen!
Roxána pedig a színpadon bizonyította is, hogy van benne bőven spiritusz. Olyan teljesítményt nyújtott, hogy a Megasztár mesterei állva tapsoltak neki, és természetesen többen is azonnal a saját csapatukban szerették volna tudni.
Roxi Marics Petit választotta, Erika azonban nem adta fel
A mesterek közül először T. Danny, majd Marics Peti lépett vissza a versenyből, a két női mester azonban tovább küzdött Roxánáért. Végül a döntés a versenyző kezébe került, ő pedig Marics Petit választotta. Herceg Erika arcán látszott a csalódottság, de végül elfogadta Roxi döntését, és kijelentette, hogy nagyon jó helye lesz Marics Petinél. A történet azonban itt még korántsem ért véget. Erika ugyanis fogta magát, és kisétált a kulisszák mögé Roxána családjához. A mesternő természetesen üdvözölte őket, hiszen már korábbról is ismerte a családot, de ezúttal egészen más szándéka volt. Roxi nővéréhez fordult, és így szólt:
Kapsz tőlem egy kártyát, hogy akkor gondold át, és ha van kedved, gyere vissza a középdöntőbe a csapatomba!
Így aztán a Megasztár válogatójának egyik legnagyobb fordulata lett, hogy miközben Herceg Erika elveszítette Roxánát Marics Petivel szemben, egyetlen lépéssel később már a nővérét próbálta megszerezni magának.
A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.