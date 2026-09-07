Megasztár: Herceg Erikát visszautasította az egyik versenyző – mestertársai kiakadtak

Helfy Roxána már a produkciója előtt világossá tette, hogy számára a Megasztár nem csupán egy tehetségkutató, hanem lehetőség arra, hogy végre a saját jogán is megmutassa, mire képes. Nővére ugyanis nem ismeretlen a tehetségkutatók világában: 2022-ben az X-Faktorban szerepelt, éppen Herceg Erika mentoráltjaként, és egészen a negyedik helyig jutott. Roxi kiemelkedő produkciója mind a négy mestert levette a lábáról, aminek az lett a következménye, hogy elindult a harc, kihez kerüljön a fiatal lány.

Megasztár 2026: Herceg Erika helyett Marics Petit választotta az egyik versenyző (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: Helfy Roxána ki szeretne törni nővére árnyékából

Helfy Roxána még a színpadra lépése előtt nővéréhez fordult és elárulta legmélyebb érzéseit a dalról, amit a Megasztár színpadán készült előadni.

Igazából ez több dologról is szól. De a refrén része az az, hogy én mindig is csak mögötted voltam. Kicsit rossz ez, hogy valakinek csak a húga lehetek, és nem pedig én

– kezdte Roxi, majd így folytatta:

Megasztár balhé: A mesterek már több konfliktuson is túl vannak (Fotó: Szabolcs László)

Én rohadtul büszke vagyok rád. És ez nem egy féltékenység részemről, hanem inkább az, hogy én még nem tudtam megmutatni, hogy bennem mi van. De te igen!

Roxána pedig a színpadon bizonyította is, hogy van benne bőven spiritusz. Olyan teljesítményt nyújtott, hogy a Megasztár mesterei állva tapsoltak neki, és természetesen többen is azonnal a saját csapatukban szerették volna tudni.