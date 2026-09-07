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Megasztár

Megasztár: Herceg Erikát visszautasította az egyik versenyző – mestertársai kiakadtak

1 órája
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Herceg Erika nagyon szerette volna csapatában tudni Helfy Roxánát. Ám hiába, az elképesztő hangú lány végül Marics Petit választotta. Erika ugyan elfogadta a döntését, de egy ponton felállt és kisétált a Megasztár kulisszái mögé, ahol nem várt lépést tett.
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MegasztárHerceg Erikamegdöbbentő akció

Helfy Roxána már a produkciója előtt világossá tette, hogy számára a Megasztár nem csupán egy tehetségkutató, hanem lehetőség arra, hogy végre a saját jogán is megmutassa, mire képes. Nővére ugyanis nem ismeretlen a tehetségkutatók világában: 2022-ben az X-Faktorban szerepelt, éppen Herceg Erika mentoráltjaként, és egészen a negyedik helyig jutott. Roxi kiemelkedő produkciója mind a négy mestert levette a lábáról, aminek az lett a következménye, hogy elindult a harc, kihez kerüljön a fiatal lány.

A Megasztár zsűritagja, Herceg Erika rossz néven vette a versenyző döntését.
Megasztár 2026: Herceg Erika helyett Marics Petit választotta az egyik versenyző (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: Helfy Roxána ki szeretne törni nővére árnyékából

Helfy Roxána még a színpadra lépése előtt nővéréhez fordult és elárulta legmélyebb érzéseit a dalról, amit a Megasztár színpadán készült előadni.

Igazából ez több dologról is szól. De a refrén része az az, hogy én mindig is csak mögötted voltam. Kicsit rossz ez, hogy valakinek csak a húga lehetek, és nem pedig én

 – kezdte Roxi, majd így folytatta:

A Megasztár 2026-ban új zsűritagokkal tért vissza a képernyőre.
Megasztár balhé: A mesterek már több konfliktuson is túl vannak (Fotó: Szabolcs László)

Én rohadtul büszke vagyok rád. És ez nem egy féltékenység részemről, hanem inkább az, hogy én még nem tudtam megmutatni, hogy bennem mi van. De te igen!

Roxána pedig a színpadon bizonyította is, hogy van benne bőven spiritusz. Olyan teljesítményt nyújtott, hogy a Megasztár mesterei állva tapsoltak neki, és természetesen többen is azonnal a saját csapatukban szerették volna tudni.

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Roxi Marics Petit választotta, Erika azonban nem adta fel

A mesterek közül először T. Danny, majd Marics Peti lépett vissza a versenyből, a két női mester azonban tovább küzdött Roxánáért. Végül a döntés a versenyző kezébe került, ő pedig Marics Petit választotta. Herceg Erika arcán látszott a csalódottság, de végül elfogadta Roxi döntését, és kijelentette, hogy nagyon jó helye lesz Marics Petinél. A történet azonban itt még korántsem ért véget. Erika ugyanis fogta magát, és kisétált a kulisszák mögé Roxána családjához. A mesternő természetesen üdvözölte őket, hiszen már korábbról is ismerte a családot, de ezúttal egészen más szándéka volt. Roxi nővéréhez fordult, és így szólt:

Kapsz tőlem egy kártyát, hogy akkor gondold át, és ha van kedved, gyere vissza a középdöntőbe a csapatomba!

Így aztán a Megasztár válogatójának egyik legnagyobb fordulata lett, hogy miközben Herceg Erika elveszítette Roxánát Marics Petivel szemben, egyetlen lépéssel később már a nővérét próbálta megszerezni magának.

A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.

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