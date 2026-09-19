Krizbai Teca 15 év után a Megasztár színpadán tért vissza: elhunyt párjának üzent

Krizbai Teca számára nem csupán egy újabb tehetségkutató a Megasztár, hanem egy új élet kezdete. A Csillag Születik egykori döntőse 15 évvel ezelőtt már megmutatta, mire képes, azóta azonban pszichológiát tanult, megházasodott, majd elvált, később pedig újra rátalált a szerelem, ám zenész párját, Csabit tavaly novemberben elveszítette. Most neki énekel, miközben elmondása szerint saját magának is bizonyítani szeretné, hogy a megpróbáltatások nem győzhetnek az élete felett.

A Megasztár 2026-os versenyzője, Teca már egy másik tehetségkutatóban is megmérettette magát (Fotó: TV2)

Így üzent elhunyt párjának a Megasztár színpadáról

Krizbai Teca zene iránti szenvedélye soha nem múlt el. Most pedig úgy érezte, eljött az idő, hogy ismét megmutassa magát a színpadon. A Megasztár színpadára ezért most különleges üzenettel érkezett, és Cseh Tamás Csönded című dalát választotta.

Úgy gondoltam, hogy eljövök ide a zongorámmal és a hangommal, és megmutatom, hogy mit tud a felnőtt Krizbai Teca. Azt hiszem, hogy sokat fejlődtem azóta

– kezdte Teca, aki ezután a Megasztár mestereinek is elárulta, kinek fog szólni ez a dal: