A Megasztár eddigi legbizarrabb produkciói: félmeztelen udvarló, Pókember és vaddisznófejű versenyző - Galéria

A Megasztár idei évadában már láthattuk a legpikánsabb, erotikával és szerelemmel fűszerezett pillanatokat, ám úgy tűnik, a válogatók ezzel még korántsem érték el a bizarrság csúcsát. Most azok a versenyzők következnek, akik egészen más módon sokkolták a mestereket: volt, aki félmeztelenül, egy szál rózsával érkezett, más Pókembernek öltözött a ruhája alatt, egy fiatal srác pedig vaddisznómaszkban, végig hörögve állt a zsűri elé.

A Megasztár 2026 egyik legbizarabb jelentkezője vaddisznómaszkban lépett a színpadra (Fotó: TV2)

Félmeztelen udvarló rózsával a szájában indította a Megasztárt

A Megasztárban már önmagában sem ritka, hogy valaki különleges külsővel vagy meghökkentő ötlettel készül a válogatóra, de akadt egy versenyző, aki egészen sajátos módon próbált hatni egy konkrét zsűritagra. Herceg Erika meghódítása reményében félmeztelenre vetkőzött produkciója közben, és szájába kapta a vörösrózsát, amivel érkezett.

Ákos mindent megtett azért, hogy lenyűgözze Herceg Erikát (Fotó: TV2)

Ugyan az Erika hódítására érkezett Ákos produkciójával végül nem tudta meghódítani a Megasztár mesternőjét, volt azonban, akinek Marics Petit teljesen sikerült levenni a lábáról. Maricsnak Pókember karaktere jutott eszébe az egyik jelentkező bemutatkozása után, aki egyszercsak megmutatta, hogy ruhája alatt egy Pókember jelmezt visel. A versenyző hangja és karaktere annyira lenyűgözte Maricsot, hogy kapott is egy továbbjutó kártyát a csapatába.