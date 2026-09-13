A Megasztár eddigi legbizarrabb produkciói: félmeztelen udvarló, Pókember és vaddisznófejű versenyző - Galéria

A Megasztár idei évadában már láthattuk a legpikánsabb, erotikával és szerelemmel fűszerezett pillanatokat, ám úgy tűnik, a válogatók ezzel még korántsem érték el a bizarrság csúcsát. Most azok a versenyzők következnek, akik egészen más módon sokkolták a mestereket: volt, aki félmeztelenül, egy szál rózsával érkezett, más Pókembernek öltözött a ruhája alatt, egy fiatal srác pedig vaddisznómaszkban, végig hörögve állt a zsűri elé.
Félmeztelen udvarló rózsával a szájában indította a Megasztárt
A Megasztárban már önmagában sem ritka, hogy valaki különleges külsővel vagy meghökkentő ötlettel készül a válogatóra, de akadt egy versenyző, aki egészen sajátos módon próbált hatni egy konkrét zsűritagra. Herceg Erika meghódítása reményében félmeztelenre vetkőzött produkciója közben, és szájába kapta a vörösrózsát, amivel érkezett.
Ugyan az Erika hódítására érkezett Ákos produkciójával végül nem tudta meghódítani a Megasztár mesternőjét, volt azonban, akinek Marics Petit teljesen sikerült levenni a lábáról. Maricsnak Pókember karaktere jutott eszébe az egyik jelentkező bemutatkozása után, aki egyszercsak megmutatta, hogy ruhája alatt egy Pókember jelmezt visel. A versenyző hangja és karaktere annyira lenyűgözte Maricsot, hogy kapott is egy továbbjutó kártyát a csapatába.
A TV2 tehetségkutatójának idei évadában már többször kiderült, hogy a nézőknek nemcsak az énekhangokra kell felkészülniük, hanem arra is, hogy egy-egy jelentkező teljesen kiszámíthatatlan produkcióval áll elő. Talán ezek közül az egyik legbizarrabb volt az a fiatal srác, aki vaddisznómaszkot húzott a fejére, és ebben a szerelésben lépett a mesterek elé. A produkciója ráadásul nem arról szólt, hogy a maszk csak egy látványos belépő legyen: a fiú végig hörgött. Ugyan nem jutott tovább, egy biztos: ezt produkcióját aligha felejtik el egyhamar. A bizarr válogatók egyik legfeltűnőbb szereplője természetesen Varga Irén volt, aki ezúttal piros parókában és piros kalapban jelent meg a Megasztárban.
A különleges külső azonban hamar háttérbe szorult, mert Irén nemcsak a színpadon okozott meglepetést. A kulisszák mögött ugyanis összetalálkozott régi riválisával, Pikács Violettával, és hamar elszabadultak az indulatok. A szócsata végül odáig fajult, hogy Pikács Violetta rendőrt akart hívni. És végül ott volt az a középkorú hölgy is, aki egy pink melegítőszettben érkezett a mesterek elé. Az ő célja azonban egészen más volt, mint a többieké: nem feltétlenül énekesként akarta meghódítani a Megasztár színpadát. Ő ugyanis Herceg Erika háttértáncosa szeretett volna lenni. A válogató tehát így ismét bebizonyította, hogy a Megasztárban tényleg bármi megtörténhet.