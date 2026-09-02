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Megasztár

Megasztár: „Nem értettük, mi történik, és el is pityeredtünk” – Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra elgyengült

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Érzékeny pillanat: Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra nem bírta visszatartani érzéseit. A Megasztár műsorvezetői lapunknak árulták el, mi volt a kritikus pont, és arra is fény derült, hogy ezt mikor láthatjuk a képernyőn.
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MegasztárÖrdög NóraLékai-Kiss Ramóna

A Megasztár kilencedik  évada nemcsak a versenyzőknek, hanem a műsorvezetőknek is igazi érzelmi hullámvasút. Lékai-Kiss Ramóna a TV2 sajtótájékoztatóján arról mesélt, hogy Ördög Nórival együtt bizony voltak olyan pillanatok, amikor már ők sem tudták kívülről szemlélni a történéseket, sőt, egy-egy szituáció annyira megérintette őket, hogy el is pityeredtek.

A Megasztár műsorvezetőit is megérintett egy-egy megható pillanat.
Megasztár 2026: Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra az idei évad műsorvezetői (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: Lékai-Kiss Ramóna egy ponton elsírta magát

A Megasztár műsorvezetői az idei évadban rengeteg érzelmet kaptak a forgatások alatt. Éppen ezért Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra nem tudta mindig visszatartani érzéseit, amiről Ramóna  így mesélt lapunknak:

Műsorvezetőként igyekszem minden egyes produkciónál a feladatomnak maximálisan eleget tenni, és nem lebecsülni sem a zsűrit, sem a mestereket, vagy adott esetben a versenyzőket, hanem teljes mértékben pártatlan maradni. A Megasztárnál azonban tényleg egy olyan érzelmi hullámvasúton utaztunk, ahol ezt a szokásomat nem tudtam mindig, minden esetben fenntartani, mert vitt magával az összes szereplő lendülete

– árulta el. Ramóna szerint különösen akkor volt nehéz megőrizniük a műsorvezetői pártatlanságot, amikor olyan versenyző került veszélybe, aki nagyon közel került hozzájuk.

Lékai-Kiss Ramóna először fogja vezetni a Megasztárt.
Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár 2026 zsűriasztalánál fog ülni (Fotó: Tumbász Hédi)

Adott esetben, ha a mesterek kiejtettek egy versenyzőt, akit mi nagyon szerettünk volna Nórival, hogy továbbjusson, akkor bizony volt, hogy el is pityeredtünk. Előfordult, hogy nem nagyon értettük, mi miért történik

– vallotta be a műsorvezető, aki azt is hozzáfűzte, hogy természetesen elfogadták a szakmai ítéletet.

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Soha nem vontuk kétségbe a mesterek döntését, hiszen nem véletlenül ők ülnek ott abban a székben. De azért volt, hogy meglepődtünk.

Ördög Nóra hasonlóképpen látta a helyzetet, aki azt is elárulta, hogy hol fog ez a pillanat bekövetkezni, amikor már nem tudják visszatartani Ramival érzéseiket.

Nagyon tudtunk izgulni a versenyzőkért, és nagyon sok jó versenyzőt találtak, akkor is, ha nyilván a válogató azért színes volt. A legviccesebb figuráktól a legtehetségesebbekig mindenki feltűnt. De ahogy majd haladunk előre a középdöntő és a Megaház felé, ott azért nagyon nehéz döntéseket kellett meghozni a mestereknek, és az ránk is hatással volt

 – jelentette ki Nóri.

A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.

@origo_hu

Botrány a Megasztár sajtótájékoztatóján! Amikor a műsorvezetők színpadra invitálták a mestereket: Herceg Erikát Puskás-Dallos Bogit, T. Dannyt és Marics Petit, valóságos háborús helyzet alakult ki. #origo #puskásdallosbogi #hercegerika #maricspeti #tdanny

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