Megasztár: „Nem értettük, mi történik, és el is pityeredtünk” – Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra elgyengült

A Megasztár kilencedik évada nemcsak a versenyzőknek, hanem a műsorvezetőknek is igazi érzelmi hullámvasút. Lékai-Kiss Ramóna a TV2 sajtótájékoztatóján arról mesélt, hogy Ördög Nórival együtt bizony voltak olyan pillanatok, amikor már ők sem tudták kívülről szemlélni a történéseket, sőt, egy-egy szituáció annyira megérintette őket, hogy el is pityeredtek.
Megasztár: Lékai-Kiss Ramóna egy ponton elsírta magát
A Megasztár műsorvezetői az idei évadban rengeteg érzelmet kaptak a forgatások alatt. Éppen ezért Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra nem tudta mindig visszatartani érzéseit, amiről Ramóna így mesélt lapunknak:
Műsorvezetőként igyekszem minden egyes produkciónál a feladatomnak maximálisan eleget tenni, és nem lebecsülni sem a zsűrit, sem a mestereket, vagy adott esetben a versenyzőket, hanem teljes mértékben pártatlan maradni. A Megasztárnál azonban tényleg egy olyan érzelmi hullámvasúton utaztunk, ahol ezt a szokásomat nem tudtam mindig, minden esetben fenntartani, mert vitt magával az összes szereplő lendülete
– árulta el. Ramóna szerint különösen akkor volt nehéz megőrizniük a műsorvezetői pártatlanságot, amikor olyan versenyző került veszélybe, aki nagyon közel került hozzájuk.
Adott esetben, ha a mesterek kiejtettek egy versenyzőt, akit mi nagyon szerettünk volna Nórival, hogy továbbjusson, akkor bizony volt, hogy el is pityeredtünk. Előfordult, hogy nem nagyon értettük, mi miért történik
– vallotta be a műsorvezető, aki azt is hozzáfűzte, hogy természetesen elfogadták a szakmai ítéletet.
Soha nem vontuk kétségbe a mesterek döntését, hiszen nem véletlenül ők ülnek ott abban a székben. De azért volt, hogy meglepődtünk.
Ördög Nóra hasonlóképpen látta a helyzetet, aki azt is elárulta, hogy hol fog ez a pillanat bekövetkezni, amikor már nem tudják visszatartani Ramival érzéseiket.
Nagyon tudtunk izgulni a versenyzőkért, és nagyon sok jó versenyzőt találtak, akkor is, ha nyilván a válogató azért színes volt. A legviccesebb figuráktól a legtehetségesebbekig mindenki feltűnt. De ahogy majd haladunk előre a középdöntő és a Megaház felé, ott azért nagyon nehéz döntéseket kellett meghozni a mestereknek, és az ránk is hatással volt
– jelentette ki Nóri.
A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.