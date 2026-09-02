Megasztár: „Nem értettük, mi történik, és el is pityeredtünk” – Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra elgyengült

A Megasztár kilencedik évada nemcsak a versenyzőknek, hanem a műsorvezetőknek is igazi érzelmi hullámvasút. Lékai-Kiss Ramóna a TV2 sajtótájékoztatóján arról mesélt, hogy Ördög Nórival együtt bizony voltak olyan pillanatok, amikor már ők sem tudták kívülről szemlélni a történéseket, sőt, egy-egy szituáció annyira megérintette őket, hogy el is pityeredtek.

Megasztár 2026: Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra az idei évad műsorvezetői (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: Lékai-Kiss Ramóna egy ponton elsírta magát

A Megasztár műsorvezetői az idei évadban rengeteg érzelmet kaptak a forgatások alatt. Éppen ezért Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra nem tudta mindig visszatartani érzéseit, amiről Ramóna így mesélt lapunknak:

Műsorvezetőként igyekszem minden egyes produkciónál a feladatomnak maximálisan eleget tenni, és nem lebecsülni sem a zsűrit, sem a mestereket, vagy adott esetben a versenyzőket, hanem teljes mértékben pártatlan maradni. A Megasztárnál azonban tényleg egy olyan érzelmi hullámvasúton utaztunk, ahol ezt a szokásomat nem tudtam mindig, minden esetben fenntartani, mert vitt magával az összes szereplő lendülete

– árulta el. Ramóna szerint különösen akkor volt nehéz megőrizniük a műsorvezetői pártatlanságot, amikor olyan versenyző került veszélybe, aki nagyon közel került hozzájuk.

Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár 2026 zsűriasztalánál fog ülni (Fotó: Tumbász Hédi)

Adott esetben, ha a mesterek kiejtettek egy versenyzőt, akit mi nagyon szerettünk volna Nórival, hogy továbbjusson, akkor bizony volt, hogy el is pityeredtünk. Előfordult, hogy nem nagyon értettük, mi miért történik

– vallotta be a műsorvezető, aki azt is hozzáfűzte, hogy természetesen elfogadták a szakmai ítéletet.