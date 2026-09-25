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Megasztár

Sírógörcsöt kapott a Megasztárban Lékai-Kiss Ramóna: „25 év alatt soha nem fordult elő velem még ilyen”

1 órája
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Teljesen összetört Lékai-Kiss Ramóna. A Megasztár egyik produkciója annyira megérintette, hogy csak kapkodta a levegőt.
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MegasztármeghatódásLékai-Kiss Ramóna

Krizbai Teca nem csupán a hangjával állt a Megasztár színpadára: a produkciójának komoly érzelmi súlya is volt. Teca korábban már szerepelt tehetségkutatóban, az elmúlt években pedig pszichológiát tanult, miközben a zene végig fontos maradt számára. Most Cseh Tamás Csönded című dalával állt színpadra, amelyet elhunyt szerelmének ajánlott. A produkció azonban nemcsak a zsűrit, hanem Lékai-Kiss Ramónát is teljesen magával ragadta.

A Megasztár műsorvezetői sírva nézik Teca produkcióját a kulisszák mögött.
A Megasztár 2026 műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna nem tudta abbahagyni a sírást (Fotó: TV2)

A Megasztár produkciója után Ramóna alig kapott levegőt

A Megasztár műsorvezetője az Aktív műsorában később kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, mi zajlott le benne a produkció alatt.

Nem kaptam levegőt, és ha nem is pánikrohammá alakult át, de a Nórinak kellett összelapátolni

 – kezdte Ramóna, aki hozzátette, nem egyszerűen Teca története hatott rá ennyire. Sokkal inkább az az érzelmi töltet, amely az előadásból áradt.

Lékai-Kiss Ramóna bordó topban, zsebre tett kézzel mosolyog.
Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra vezetik a Megasztár idei évadát (Fotó: Tumbász Hédi)

A színpadon egy olyan előadó állt és egy olyan dalt énekelt, ami annyira a szívemig, csontomig hatolt, hogy teljesen elvesztettem önmagam. Nem az emberi története miatt történt ez velem: mert az egy csodás dolog, hogy ő, amilyen nehézségeken ment keresztül, honnan hova jut. Hanem egészen egyszerűen az a lélek és az a szív, ahogyan ő énekelt, amire minden előadó vágyik, hogy elérjen a néző szívéhez, az enyémhez nem elért, hanem jött és így felrobbantotta

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– mondta meghatottan, majd azt is hangsúlyozta, hogy amióta a televízióban dolgozik, nem történt vele hasonló „Körülbelül 25 éve dolgozom a tévénél, de soha nem fordult elő velem még ilyen.” A produkció így nemcsak Krizbai Tecának jelentett fontos pillanatot, hanem Lékai-Kiss Ramóna számára is: a műsorvezető ritkán látott módon teljesen átadta magát annak, amit a színpadon hallott és érzett.

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