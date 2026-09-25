Sírógörcsöt kapott a Megasztárban Lékai-Kiss Ramóna: „25 év alatt soha nem fordult elő velem még ilyen”

Krizbai Teca nem csupán a hangjával állt a Megasztár színpadára: a produkciójának komoly érzelmi súlya is volt. Teca korábban már szerepelt tehetségkutatóban, az elmúlt években pedig pszichológiát tanult, miközben a zene végig fontos maradt számára. Most Cseh Tamás Csönded című dalával állt színpadra, amelyet elhunyt szerelmének ajánlott. A produkció azonban nemcsak a zsűrit, hanem Lékai-Kiss Ramónát is teljesen magával ragadta.
A Megasztár produkciója után Ramóna alig kapott levegőt
A Megasztár műsorvezetője az Aktív műsorában később kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, mi zajlott le benne a produkció alatt.
Nem kaptam levegőt, és ha nem is pánikrohammá alakult át, de a Nórinak kellett összelapátolni
– kezdte Ramóna, aki hozzátette, nem egyszerűen Teca története hatott rá ennyire. Sokkal inkább az az érzelmi töltet, amely az előadásból áradt.
A színpadon egy olyan előadó állt és egy olyan dalt énekelt, ami annyira a szívemig, csontomig hatolt, hogy teljesen elvesztettem önmagam. Nem az emberi története miatt történt ez velem: mert az egy csodás dolog, hogy ő, amilyen nehézségeken ment keresztül, honnan hova jut. Hanem egészen egyszerűen az a lélek és az a szív, ahogyan ő énekelt, amire minden előadó vágyik, hogy elérjen a néző szívéhez, az enyémhez nem elért, hanem jött és így felrobbantotta
– mondta meghatottan, majd azt is hangsúlyozta, hogy amióta a televízióban dolgozik, nem történt vele hasonló „Körülbelül 25 éve dolgozom a tévénél, de soha nem fordult elő velem még ilyen.” A produkció így nemcsak Krizbai Tecának jelentett fontos pillanatot, hanem Lékai-Kiss Ramóna számára is: a műsorvezető ritkán látott módon teljesen átadta magát annak, amit a színpadon hallott és érzett.