Sírógörcsöt kapott a Megasztárban Lékai-Kiss Ramóna: „25 év alatt soha nem fordult elő velem még ilyen”

Krizbai Teca nem csupán a hangjával állt a Megasztár színpadára: a produkciójának komoly érzelmi súlya is volt. Teca korábban már szerepelt tehetségkutatóban, az elmúlt években pedig pszichológiát tanult, miközben a zene végig fontos maradt számára. Most Cseh Tamás Csönded című dalával állt színpadra, amelyet elhunyt szerelmének ajánlott. A produkció azonban nemcsak a zsűrit, hanem Lékai-Kiss Ramónát is teljesen magával ragadta.

A Megasztár 2026 műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna nem tudta abbahagyni a sírást (Fotó: TV2)

A Megasztár produkciója után Ramóna alig kapott levegőt

A Megasztár műsorvezetője az Aktív műsorában később kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, mi zajlott le benne a produkció alatt.

Nem kaptam levegőt, és ha nem is pánikrohammá alakult át, de a Nórinak kellett összelapátolni

– kezdte Ramóna, aki hozzátette, nem egyszerűen Teca története hatott rá ennyire. Sokkal inkább az az érzelmi töltet, amely az előadásból áradt.

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra vezetik a Megasztár idei évadát (Fotó: Tumbász Hédi)