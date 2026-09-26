„Azért túlzásokba nem köll esni” – Marics Peti vonzerejét kérdőjelezte meg a Megasztár csinos versenyzője

Marics Peti sármja is szóba került a Megasztár válogatóján. Herceg Erika mindent bevetett, hogy a saját csapatába csábítsa Lizát, még azt is kiemelte, hogy mindketten Kárpátaljáról származnak, ráadásul fiatalon ugyanúgy népdalokkal kezdték. Erika szerint így akár különösen jól tudnának együtt dolgozni, majd azt is elismerte, hogy azt is megértené, ha a versenyző inkább Marics Petihez húzna. Ekkor a fiatal lány egy nem várt kijelentést tett.

A Megasztár 2026 versenyzője, Liza elképesztő produkciót adott elő (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője nem esik hasra Maricstól

Miután Herceg Erika azzal próbálta meggyőzni a lányt, hogy személyes párhuzamot is talált közöttük, Marics Peti rögtön jelezte, hogy nála sajnos ez abszolút nincs meg.

Én nem vagyok se kárpátaljai, se népdalt nem énekeltem, soha

– mondta viccelődve Marics. Erika ennek ellenére folytatta a győzködést, és úgy tűnt, sikerült is felkeltenie a versenyző érdeklődését. A mester azonban arra is felkészült, hogy a fiatal lány esetleg inkább Marics Peti mellett döntene.