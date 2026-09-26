Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Megasztár

„Azért túlzásokba nem köll esni” – Marics Peti vonzerejét kérdőjelezte meg a Megasztár csinos versenyzője

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly vita alakult ki a fiatal felvidéki lány körül. A Megasztár mesterei nem tudtak dönteni a versenyző sorsáról, amikoris Liza közölte velük, hogy ő bizony nincs elájulva Marics Petitől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MegasztárHerceg ErikavitaMarics Peti

Marics Peti sármja is szóba került a Megasztár válogatóján. Herceg Erika mindent bevetett, hogy a saját csapatába csábítsa Lizát, még azt is kiemelte, hogy mindketten Kárpátaljáról származnak, ráadásul fiatalon ugyanúgy népdalokkal kezdték. Erika szerint így akár különösen jól tudnának együtt dolgozni, majd azt is elismerte, hogy azt is megértené, ha a versenyző inkább Marics Petihez húzna. Ekkor a fiatal lány egy nem várt kijelentést tett.

A Megasztár versenyzője farmer mellényben, a fák közül kisétálva mosolyog.
A Megasztár 2026 versenyzője, Liza elképesztő produkciót adott elő (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője nem esik hasra Maricstól

Miután Herceg Erika azzal próbálta meggyőzni a lányt, hogy személyes párhuzamot is talált közöttük, Marics Peti rögtön jelezte, hogy nála sajnos ez abszolút nincs meg.

Én nem vagyok se kárpátaljai, se népdalt nem énekeltem, soha

 – mondta viccelődve Marics. Erika ennek ellenére folytatta a győzködést, és úgy tűnt, sikerült is felkeltenie a versenyző érdeklődését. A mester azonban arra is felkészült, hogy a fiatal lány esetleg inkább Marics Peti mellett döntene.

Könnybe lábadt szemmel vallott a szakításáról T. Danny a Megasztárban: „Egy vasárnapi napon lett vége”
Krizbai Teca 15 év után a Megasztár színpadán tért vissza: elhunyt párjának üzent
Az X-Faktorból megismert Shodeinde Dorka a Megasztárban tért vissza: 3 gyerekes, egyedülálló anyaként próbált szerencsét

De azt is megértem, ha a Petiért is lelkes vagy, hát én is lelkes lennék a Petiért

– mondta Herceg Erika, egyértelműen arra utalva, hogy szerinte Maricsnak nem lehet könnyű ellenállni.

Liza puszit küldd a Megasztár csillag jele előtt.
Liza karaktere Marics Peti érdeklődését is felkeltette (Fotó: TV2)

A fiatal versenyző azonban nem hagyta magát olyan könnyen levenni a lábáról, és egy csípős megjegyzéssel válaszolt Erikának.

Jaj, hát azért túlzásokba nem köll esni

– mondta Liza viccesen csipkelődve. A lány ezután azért gyorsan hozzátette, hogy ettől még kifejezetten kedveli Petit, csak nem akarta túlzásba vinni a rajongást. A kis szócsata végül nem is lett igazán kérdéses: Liza Herceg Erikához került, így a kárpátaljai kötődésre építő érvelés célba ért.

@origo_hu Zavarba jött T. Danny a kamerák előtt Egy fekete hajú szépség okozott némi fennakadást az idei Megasztár válogatóján. Hamar kiderült ugyanis, hogy a versenyző közelebbről ismeri az énekest. #origo #tdanny #maricspeti #megasztár #flört ♬ eredeti hang – Origo - Origo
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!