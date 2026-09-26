Sokkot kapott a Megasztár zsűrije: szavazás nélkül, azonnal a középdöntőbe juttatták a tehetséges édesanyát!

A TV2 Megasztár válogatóján olyan dolog történt, amire szinte egyetlen évadban sem volt példa. Szántó Dóra Viola lépett a színpadra, és olyan összetett produkciót mutatott be, hogy a zsűri szavazás nélkül, azonnali továbbjutással küldte őt a középdöntőbe. A civilben édesanyaként, zenerapeutaként és perinatális tanácsadóként dolgozó, emellett énekes-táncosként működő előadó – aki az ÉRkezés énEK® módszer megálmodója is egyben – teljesen átírta a tehetségkutató megszokott játékszabályait.
A Megasztár énekesnője összművészeti performanszot adott elő
A fellépést megelőzően a művésznő őszintén beszélt az időzítésről és arról az útról, amely eljuttatta őt a műsorig. „Azt érzem, hogy 20 évvel ezelőtt kellett volna itt állnom” – mondta a kezdés előtt, majd olyan előadás következett, amire senki nem számított. Michael Jackson munkásságát megidézve egy olyan komplex produkcióval állt elő, amelyben szervesen kapcsolódott össze az éneklés, a tánc, a színházi jelenlét és a motivációs beszéd. A zsűritagok percekig megszólalni sem tudtak a látottaktól.
Motivációs beszédet is kaptak a mesterek
A produkció végén, miközben a háttérben halkan szóló alapzene ment, Dóra közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult: „Talán mondhatom, hogy a hangom egy olyan különleges képesség, amin keresztül tudok kapcsolódni a másik emberhez” – fogalmazott. Majd így folytatta gondolatmenetét: „Annyira sok mindent szeretnék nektek elmesélni. Nagyon sok mindent megmutatnék az életemből, a hibáimból, a tapasztalataimból. Szeretném, hogyha megéreznénk magunkban mind, hogy egyedül nincs értelme ennek az élet nevű játéknak, hogy egymást segítve összefogásban önzetlenségben meggyógyítsuk a világot.”
Megtörtént a varázslat
A Megasztár 2026-ban tehát olyan dolog történt, amit senki sem tudott hova tenni: „Nem akarom elhinni, amit látok és hallok” – fogalmazódott meg a jelenlévőkben. Marics Peti szerint ez nem puszta éneklés volt, hanem annál jóval több. A ValMar énekese bevallotta, hogy teljesen ledöbbent: „Nálad éreztem először azt, hogy nem akarok kevés lenni ahhoz, ami te vagy. Ez az évad tényleg a legjobb lesz” – mondta, mire odalépett hozzá Dóra és megölelte.
Herceg Erika sem leplezte az ámulatát: „Eszméletlen nő vagy, nem tudom, mennyi ez Megasztár viszonylatban, de wow, ilyet esküszöm, életemben nem láttam még!” – értékelte a hallottakat. Puskás-Dallos Bogi szerint Dóra semmit sem tud, mégis hatott a közönségre. Kiváncsian várjuk, hogy a középdöntőben hogyan muzsikál. Bizonyára kiderül majd, hogy vajon egy okos blöfföt láthattunk most vagy egy Tóth Gabi nyomdokaiba lépő, energiákkal varázsló énekes első nagy szereplését.