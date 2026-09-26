Sokkot kapott a Megasztár zsűrije: szavazás nélkül, azonnal a középdöntőbe juttatták a tehetséges édesanyát!

A TV2 Megasztár válogatóján olyan dolog történt, amire szinte egyetlen évadban sem volt példa. Szántó Dóra Viola lépett a színpadra, és olyan összetett produkciót mutatott be, hogy a zsűri szavazás nélkül, azonnali továbbjutással küldte őt a középdöntőbe. A civilben édesanyaként, zenerapeutaként és perinatális tanácsadóként dolgozó, emellett énekes-táncosként működő előadó – aki az ÉRkezés énEK® módszer megálmodója is egyben – teljesen átírta a tehetségkutató megszokott játékszabályait.

A Megasztár 2026 színpadán olyan dolog történt, amilyet aligha láthatott a közönség valaha is (Fotó: TV2)

A Megasztár énekesnője összművészeti performanszot adott elő

A fellépést megelőzően a művésznő őszintén beszélt az időzítésről és arról az útról, amely eljuttatta őt a műsorig. „Azt érzem, hogy 20 évvel ezelőtt kellett volna itt állnom” – mondta a kezdés előtt, majd olyan előadás következett, amire senki nem számított. Michael Jackson munkásságát megidézve egy olyan komplex produkcióval állt elő, amelyben szervesen kapcsolódott össze az éneklés, a tánc, a színházi jelenlét és a motivációs beszéd. A zsűritagok percekig megszólalni sem tudtak a látottaktól.

Motivációs beszédet is kaptak a mesterek

A produkció végén, miközben a háttérben halkan szóló alapzene ment, Dóra közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult: „Talán mondhatom, hogy a hangom egy olyan különleges képesség, amin keresztül tudok kapcsolódni a másik emberhez” – fogalmazott. Majd így folytatta gondolatmenetét: „Annyira sok mindent szeretnék nektek elmesélni. Nagyon sok mindent megmutatnék az életemből, a hibáimból, a tapasztalataimból. Szeretném, hogyha megéreznénk magunkban mind, hogy egyedül nincs értelme ennek az élet nevű játéknak, hogy egymást segítve összefogásban önzetlenségben meggyógyítsuk a világot.”