Ilyen még nem volt a Megasztárban: továbbjutott, mégis visszautasította a folytatást egy énekes

A Megasztár első adásában máris egy meglepő fordulatnak lehettünk szemtanúi. Frucskó Dávid megkapta a továbbjutást jelentő kártyát, mégsem vállalta a folytatást. A kertészkedéssel foglalkozó versenyző döntése előtt, még egy vicces ajándékkal is készült Marics Petinek, aki nagyon jól fogadta a gesztust, és Dávidot a produkciója után ő is megajándékozta valamivel: a továbbjutással. A versenyző azonban egy kis gondolkozás után közölte, hogy mégsem tudja vállalni a következő fordulót.
Ezért utasította vissza a továbbjutást a Megasztár versenyzője
A történet azért is meglepő, mivel Dávid már a színpadra lépése előtt jelezte a TV2 kameráinak, hogy nem éppen szokványos céllal érkezett a műsorba.
Azért jelentkeztem a Megasztárba mert soha nem nyerte még meg kertész, és úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy egy kertész nyerje meg.
A produkció előtt ráadásul nem érkezett üres kézzel. Egy törpe szobrot hozott Marics Petinek.
Hoztam Marics Petinek ajándékul valamit. A célzás valami olyasmi benne, hogy mi, alacsonyak tartsunk össze
Ezután Dávid egy népdallal állt a mesterek elé, amelynek a címe az alábbi volt: „Élt egy öreg nyenyerész.” A produkció után Marics Peti átadta Dávidnak a továbbjutást jelentő kártyát, majd felkiáltott: „Megyünk tovább a középdöntőbe!” Dávid azonban láthatóan meglepődött a döntésen, és egy kis idő elteltével visszatért a színpadra, amit a mesterek ledöbbent tekintettel fogadtak, és nem tudták, mi fog most történni.
Elég elfoglalt leszek az elkövetkező időszakban, és nem nagyon tudom ezt vállalni! Egyszer még majd visszatérek!
– jelentette ki Frucskó Dávid. A versenyző később a kamerának is elmagyarázta, miért döntött így. „Nagyon szeretem a szakmámat, nagyon szeretek gereblyézni és nem akarom, hogy ez a műsor rovására menjen.” Dávid tehát egyértelművé tette: ha választania kell a Megasztár és a kertészkedés között, egyelőre marad a gereblyénél.
A műsor vasárnap is várja a nézőket a képernyők elé, folytatódnak a válogatók.