Ilyen még nem volt a Megasztárban: továbbjutott, mégis visszautasította a folytatást egy énekes

A Megasztár első adásában máris egy meglepő fordulatnak lehettünk szemtanúi. Frucskó Dávid megkapta a továbbjutást jelentő kártyát, mégsem vállalta a folytatást. A kertészkedéssel foglalkozó versenyző döntése előtt, még egy vicces ajándékkal is készült Marics Petinek, aki nagyon jól fogadta a gesztust, és Dávidot a produkciója után ő is megajándékozta valamivel: a továbbjutással. A versenyző azonban egy kis gondolkozás után közölte, hogy mégsem tudja vállalni a következő fordulót.

A Megasztár 2026-ban is a zsűriasztalnál láthatjuk Marics Petit (Fotó: Máté Krisztián)

Ezért utasította vissza a továbbjutást a Megasztár versenyzője

A történet azért is meglepő, mivel Dávid már a színpadra lépése előtt jelezte a TV2 kameráinak, hogy nem éppen szokványos céllal érkezett a műsorba.

Azért jelentkeztem a Megasztárba mert soha nem nyerte még meg kertész, és úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy egy kertész nyerje meg.

A produkció előtt ráadásul nem érkezett üres kézzel. Egy törpe szobrot hozott Marics Petinek.

A Megasztár mesterei: Puskás-Dallos Bogi, Herceg Erika, Marics Peti, és T. Danny (Fotó: Szabolcs László)