Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Megasztár

Ilyen még nem volt a Megasztárban: továbbjutott, mégis visszautasította a folytatást egy énekes

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Erre aligha számított bárki! A Megasztár egyik versenyzője visszaadta a továbbjutást jelentő kártyát, nem vállalja a középdöntőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megasztár2026Marics Peti

A Megasztár első adásában máris egy meglepő fordulatnak lehettünk szemtanúi. Frucskó Dávid megkapta a továbbjutást jelentő kártyát, mégsem vállalta a folytatást. A kertészkedéssel foglalkozó versenyző döntése előtt, még egy vicces ajándékkal is készült Marics Petinek, aki nagyon jól fogadta a gesztust, és Dávidot a produkciója után ő is megajándékozta valamivel: a továbbjutással. A versenyző azonban egy kis gondolkozás után közölte, hogy mégsem tudja vállalni a következő fordulót.

A Megasztár mestere, Marics Peti piros bőrdzsekiben ül a zsűriasztalnál.
A Megasztár 2026-ban is a zsűriasztalnál láthatjuk Marics Petit (Fotó: Máté Krisztián)

Ezért utasította vissza a továbbjutást a Megasztár versenyzője

A történet azért is meglepő, mivel Dávid már a színpadra lépése előtt jelezte a TV2 kameráinak, hogy nem éppen szokványos céllal érkezett a műsorba.

Azért jelentkeztem a Megasztárba mert soha nem nyerte még meg kertész, és úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy egy kertész nyerje meg.

A produkció előtt ráadásul nem érkezett üres kézzel. Egy törpe szobrot hozott Marics Petinek.

A Megasztár zsűritagjai állnak a színpadon a sajtótájékoztató eseményen.
A Megasztár mesterei: Puskás-Dallos Bogi, Herceg Erika, Marics Peti, és T. Danny (Fotó: Szabolcs László)

Hoztam Marics Petinek ajándékul valamit. A célzás valami olyasmi benne, hogy mi, alacsonyak tartsunk össze

Ez Puskás-Dallos Bogi véleménye megasztáros társáról, Herceg Erikáról: „A férjem már dolgozott vele korábban...”
Balhé a Megasztár buliján: Herceg Erika beolvasott a mestereknek és távozott – „Nézzetek egymásra, meg tükörbe!”
Ördög Nóra óriási bókot kapott a lányától: Ettől lett igazán menő anyuka – Exkluzív interjú!

Ezután Dávid egy népdallal állt a mesterek elé, amelynek a címe az alábbi volt: „Élt egy öreg nyenyerész.” A produkció után Marics Peti átadta Dávidnak a továbbjutást jelentő kártyát, majd felkiáltott: „Megyünk tovább a középdöntőbe!” Dávid azonban láthatóan meglepődött a döntésen, és egy kis idő elteltével visszatért a színpadra, amit a mesterek ledöbbent tekintettel fogadtak, és nem tudták, mi fog most történni.

Elég elfoglalt leszek az elkövetkező időszakban, és nem nagyon tudom ezt vállalni! Egyszer még majd visszatérek!

 –  jelentette ki Frucskó Dávid. A versenyző később a kamerának is elmagyarázta, miért döntött így. „Nagyon szeretem a szakmámat, nagyon szeretek gereblyézni és nem akarom, hogy ez a műsor rovására menjen.” Dávid tehát egyértelművé tette: ha választania kell a Megasztár és a kertészkedés között, egyelőre marad a gereblyénél.

A műsor vasárnap is várja a nézőket a képernyők elé, folytatódnak a válogatók.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!