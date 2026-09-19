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Megasztár

Elutasította Rubold Ödön lányát a Megasztár zsűrije, aki ezután sírva fakadt: „Életem legrosszabb élménye volt”

1 órája
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A Jászai Mari-díjas színész lánya, Rubold Emília nem győzte meg a mestereket. A Megasztár zsűrije négy nemmel küldte haza a színésznőt.
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MegasztárRubold Ödönlánya

Rubold Emília, Götz Anna és Rubold Ödön lánya szülei nyomdokaiba lépett, hiszen ő maga is a színészetet választotta: a Veszprémi Petőfi Színházban játszik. A Megasztár válogatója azonban nem éppen úgy sikerült, ahogyan azt szerette volna, ugyanis a zsűritől négy nemet kapott. Emília teljesen összetört, és sírva vallotta be, hogy számára ez volt élete legrosszabb élménye.

A Megasztár versenyzője, Emília könnyek között beszélt.
A Megasztár 2026 középdöntőjébe Rubold Emília nem jutotott tovább (Fotó: TV2)

Így értékelte a Megasztár zsűrije Rubold Emília produkcióját

Rubold Emília már a színpadra lépése előtt elárulta, hogy számára természetes közeg a művészet, és azt is, hogy ezt kiknek köszönheti: „Az összes művészeti ágnak a szeretete az elsősorban a szüleimnek köszönhető” – mondta a bemutatkozásakor.

Rubold Emília négy nemet kapott.
Rubold Emília színésznő a Veszprémi Petőfi Színhában játszik (Fotó: TV2)

A Megasztár azonban teljesen más kihívást jelentett számára, és ezt a zsűri is érezte. Emília produkciója után a mesterek nem voltak elégedettek. Herceg Erika szerint a fiatal nő nagyon bizonytalan volt, Dallos Bogi pedig keményebben fogalmazott. „Olyan, mintha ezt a dalt tegnap kezdte volna el tanulni” – értékelte Bogi.

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Emília erre próbálta megmagyarázni, miért lehetett ennyire feszült a színpadon. 

Én még műsorban soha életemben nem voltam

– mondta. A mestereket azonban ez sem győzte meg, így Emília nem jutott tovább a középdöntőbe. A fiatal színésznőt láthatóan nagyon megviselte a kudarc.

Hát igazából életem legrosszabb élménye volt. Benne vagyok a szakmában, és így kvázi megszégyenültem

 – mondta sírva. A kudarc ugyanakkor egyetlen fellépés alapján nem feltétlenül mondja meg, mire képes valaki hosszú távon. Emília előtt továbbra is ott a színházi pálya, ahol már saját jogán építheti tovább a karrierjét.

@origo_hu

Bálint Antónia leszerepelt a Megasztár zsűrije előtt. Az egykori műsorvezető olyannyira untatta a mestereket, hogy volt, aki már az asztalon fekve várta a produkció végét. Majd Bálint Antónia olyan tanácsot kapott a Megasztár zsűrijétől, amire nem számított. #origo #megasztár #műsor #bálintantónia

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