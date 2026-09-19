Elutasította Rubold Ödön lányát a Megasztár zsűrije, aki ezután sírva fakadt: „Életem legrosszabb élménye volt”

Rubold Emília, Götz Anna és Rubold Ödön lánya szülei nyomdokaiba lépett, hiszen ő maga is a színészetet választotta: a Veszprémi Petőfi Színházban játszik. A Megasztár válogatója azonban nem éppen úgy sikerült, ahogyan azt szerette volna, ugyanis a zsűritől négy nemet kapott. Emília teljesen összetört, és sírva vallotta be, hogy számára ez volt élete legrosszabb élménye.
Így értékelte a Megasztár zsűrije Rubold Emília produkcióját
Rubold Emília már a színpadra lépése előtt elárulta, hogy számára természetes közeg a művészet, és azt is, hogy ezt kiknek köszönheti: „Az összes művészeti ágnak a szeretete az elsősorban a szüleimnek köszönhető” – mondta a bemutatkozásakor.
A Megasztár azonban teljesen más kihívást jelentett számára, és ezt a zsűri is érezte. Emília produkciója után a mesterek nem voltak elégedettek. Herceg Erika szerint a fiatal nő nagyon bizonytalan volt, Dallos Bogi pedig keményebben fogalmazott. „Olyan, mintha ezt a dalt tegnap kezdte volna el tanulni” – értékelte Bogi.
Emília erre próbálta megmagyarázni, miért lehetett ennyire feszült a színpadon.
Én még műsorban soha életemben nem voltam
– mondta. A mestereket azonban ez sem győzte meg, így Emília nem jutott tovább a középdöntőbe. A fiatal színésznőt láthatóan nagyon megviselte a kudarc.
Hát igazából életem legrosszabb élménye volt. Benne vagyok a szakmában, és így kvázi megszégyenültem
– mondta sírva. A kudarc ugyanakkor egyetlen fellépés alapján nem feltétlenül mondja meg, mire képes valaki hosszú távon. Emília előtt továbbra is ott a színházi pálya, ahol már saját jogán építheti tovább a karrierjét.