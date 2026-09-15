Papp Szabi beszólt a Megasztár zsűrijének? „Itt az a fontos, hogy együtt nevessünk, nem pedig mi a versenyzőkön”

Most vasárnap elkezdődik a Sztárban Sztár 12. évada, ami az elmúlt két rendhagyó All Stars szezon után ismét új versenyzőkkel és megújult zsűrivel tér vissza. Persze az ítészek között helyet foglaló sztárok egyikének sem ismeretlen ez a szerep, hiszen mindannyian ültek már az ominózus pult mögött, de így együtt még nem láthattuk őket. Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András már harmadik alkalommal alkotnak egy csapatot, míg Papp Szabi két szezon kihagyás után tér vissza. De a Supernem frontembere ezalatt sem tétlenkedett, hiszen a Megasztár 2024-es szériájában a tehetségek felkutatásán munkálkodott. Ennek kapcsán el is árulta, miben más a két feladat.

A Sztárban Sztár 2026-os évadának zsűrijébe Papp Szabi is vissztér: kiderült milyen érzésekkel vág bele a Megasztár után (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár zsűrije ugyan pontozza és olykor kritizálja a versenyzőket, de korántsem olyan hévvel, mint esetleg egy tehetségkutatóban. Ahogy Papp Szabi mondja, ez sokkal inkább a közös szórakozásról és szórakoztatásról szól.

Óriási szeretettel és örömmel vállaltam ezt a műsort, ahogy mindig, ugyanis szerintem tényleg ez az ország legszórakoztatóbb show-műsora. Itt aztán minden van, és imádom, hogy egyszerre kell fenntartanunk a fegyelmet, vagy a szigor látszatát legalábbis, meg a humor. Mert persze ez is egy verseny, és ezt a zsűrinek és a szereplőknek éreznie kell, de mégis itt az a fontos, hogy együtt nevessünk, nem pedig mi a versenyzőkön. Szóval közös szórakozásról van szó, nem kiröhögésről

– magyarázta Szabi.

„Amikor a Megasztárban zsűriztem, azt próbáltam komolyra venni, hiszen az egy tehetségkutató. De talán valahol a Sztárban Sztár is az, hiszen ki tudja, mi derül ki egy-egy előadóról. Úgyhogy valahol hasonló a kettő, de nyilván a Sztárban Sztár egy sokkal különlegesebb formátum, hiszen itt olyan, mintha minden vasárnap szilveszter lenne, ahol mindenki igazán kiadhatja magából azt, amit egy-egy koncerten nem feltétlen” – folytatta.

Papp Szabi 2024-ben zsűrizett a Megasztárban, amit akkor Gudics Máté nyert meg (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár versenyzőit is láthatjuk a Sztárban Sztárban

Mindemellett Papp Szabi számára azért kifejezetten különleges a Sztárban Sztár új évada, mert két olyan énekes, Gudics Máté és Tóth Abigél is versenyez majd, akik a Megasztár 7. évadában tűntek fel.