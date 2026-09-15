Papp Szabi beszólt a Megasztár zsűrijének? „Itt az a fontos, hogy együtt nevessünk, nem pedig mi a versenyzőkön”

Most vasárnap elkezdődik a Sztárban Sztár 12. évada, ami az elmúlt két rendhagyó All Stars szezon után ismét új versenyzőkkel és megújult zsűrivel tér vissza. Persze az ítészek között helyet foglaló sztárok egyikének sem ismeretlen ez a szerep, hiszen mindannyian ültek már az ominózus pult mögött, de így együtt még nem láthattuk őket. Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András már harmadik alkalommal alkotnak egy csapatot, míg Papp Szabi két szezon kihagyás után tér vissza. De a Supernem frontembere ezalatt sem tétlenkedett, hiszen a Megasztár 2024-es szériájában a tehetségek felkutatásán munkálkodott. Ennek kapcsán el is árulta, miben más a két feladat.
A Sztárban Sztár zsűrije ugyan pontozza és olykor kritizálja a versenyzőket, de korántsem olyan hévvel, mint esetleg egy tehetségkutatóban. Ahogy Papp Szabi mondja, ez sokkal inkább a közös szórakozásról és szórakoztatásról szól.
Óriási szeretettel és örömmel vállaltam ezt a műsort, ahogy mindig, ugyanis szerintem tényleg ez az ország legszórakoztatóbb show-műsora. Itt aztán minden van, és imádom, hogy egyszerre kell fenntartanunk a fegyelmet, vagy a szigor látszatát legalábbis, meg a humor. Mert persze ez is egy verseny, és ezt a zsűrinek és a szereplőknek éreznie kell, de mégis itt az a fontos, hogy együtt nevessünk, nem pedig mi a versenyzőkön. Szóval közös szórakozásról van szó, nem kiröhögésről
– magyarázta Szabi.
„Amikor a Megasztárban zsűriztem, azt próbáltam komolyra venni, hiszen az egy tehetségkutató. De talán valahol a Sztárban Sztár is az, hiszen ki tudja, mi derül ki egy-egy előadóról. Úgyhogy valahol hasonló a kettő, de nyilván a Sztárban Sztár egy sokkal különlegesebb formátum, hiszen itt olyan, mintha minden vasárnap szilveszter lenne, ahol mindenki igazán kiadhatja magából azt, amit egy-egy koncerten nem feltétlen” – folytatta.
A Megasztár versenyzőit is láthatjuk a Sztárban Sztárban
Mindemellett Papp Szabi számára azért kifejezetten különleges a Sztárban Sztár új évada, mert két olyan énekes, Gudics Máté és Tóth Abigél is versenyez majd, akik a Megasztár 7. évadában tűntek fel.
„Őszintén azt tudom mondani, hogy ők úgy énekelnek, és még nagyon sokan ebben az induló mezőnyben, hogy le a kalappal. Emellett viszont ez a műsor nem feltétlenül arról szól, hogy te milyen jól tudsz énekelni, hanem, hogy abban a pillanatban a tekinteteddel, a koreográfiával stb., mennyire tudod átadni az adott karaktert, és hogyan tudod lenyűgözni a zsűrit és a tévénézőket, akik szavaznak. Ebben az átalakulásban viszont nem mindig számít a sok éves rutin, persze lehet hasznos, de visszájára is elsülhet, ha valaki már nehezen vetkőzi le a saját stílusát” – árulta el.
És persze a zsűri mindig befolyásolja a légkört, a nézők véleményét, de szó sincs részrehajlásról. Azt az adott néhány percet értékeljük, amit látunk akkor a színpadon, és a barátság vagy a közös múlt teljesen mellékes
– mondta ki.