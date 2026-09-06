„Ellopta a zeném” – Súlyos plágiumvád a Megasztárban, nekiment T. Danny-nek a visszatérő botrányhős

A TV2 Megasztár válogatóján a korábban Bartos Cs. István oldalán, a Cretins nevű formációval hírhedtté vált Litvai János, művésznevén Janesco ismét megjelent a stúdióban. A magát az underground műfaj úttörőjének tartó srác ezúttal egyedül lépett a színpadra, ám ahelyett, hogy a produkcióra koncentrált volna, a zsűripultban ülő T. Dannyre támadt. Janesco kijelentette, hogy kifejezetten azért jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, mert elszámolnivalója van a mesterrel, aki szerinte ellopta az ő Égtenger című dalának az alapját a saját, Vidéki csajszi című slágeréhez.
A Megasztár versenyzője szerint T. Danny egy tolvaj: Plágiummal vádolta meg
A stúdióba lépés előtt levetített bemutatkozó kisfilmjében Janesco cseppet sem fogta vissza magát, amikor a saját művészi nagyságáról és a műsorba való visszatérésének valódi mozgatórugóiról beszélt.
Az underground zenében egy korszakalkotó ember vagyok, majdnem olyan, mint Mozart. Én voltam a második, aki behozta a minőségi trasht Magyarországra. Azért jöttem a műsorba, mert van egy rendezetlen dolgom, amit máshol nem tudnék elintézni, csak a Megasztárban. Múltkor itt voltam Bartossal, hogy szembesítsem a Danit. T. Danny ellopta az egyik beatemet! Kimenekült a színpadról, mint egy gyáva nyuszi
– fejtette ki Janesco. T. Danny az első másodpercben felismerte az ismerős arcot, és nem rejtette véka alá a nemtetszését: „Istenem, visszaengedték ezt a hülyegyereket...” Janesco azonban nem hagyta magát kibillenteni a szerepéből.
Janesco szerint nem a nézettség dönti el ki a releváns alkotó
„A hallgatóim felhívták rá a figyelmemet, hogy a Vidéki csajszi című zenéje pont ugyanolyan, mint az én Égtenger című zeném. Az én zeném jött ki előbb. Dani, akkor sem úszod meg, ha törölgeted a kommenteket!” – hőbörgött a fiatal rapper. Janesco a szerényebb elérései ellenére is próbálta megvédeni saját művészi értékét a mesterekkel szemben: „Attól még, hogy engem kevesebben hallgatnak, nem azt jelenti, hogy rosszabb vagyok.” A produkció azonban zeneileg semmilyen értékelhető elemet nem tartalmazott, így a zsűri gyorsan hűtötte le a kedélyeket. Herceg Erika röviden és határozottan lezárta a szituációt: „Úgy érzem, nem dobbantottál ezzel nagyot, kár volt visszajönnöd.”
T. Danny ekkorra teljesen elveszítette a türelmét, és élesen visszavágott a folyamatos vádaskodásra.
Nincsen semmink, felejtsd el! Annyira egy idióta vagy. Kritikán aluli, amit művelsz, nem tudom, mit akarsz tőlem, de hagyjál békén!
Janesco a megsemmisítő kritikák ellenére sem visszakozott. Ahogy elhagyta a színpadot, még visszaszólt egyszer utoljára: „T. Danny csak egy tolvaj, aki ellopta a zenémet!” Az, hogy ki másolt le kit, az olvasóinkra bízzuk a döntést.