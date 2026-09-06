„Ellopta a zeném” – Súlyos plágiumvád a Megasztárban, nekiment T. Danny-nek a visszatérő botrányhős

A TV2 Megasztár válogatóján a korábban Bartos Cs. István oldalán, a Cretins nevű formációval hírhedtté vált Litvai János, művésznevén Janesco ismét megjelent a stúdióban. A magát az underground műfaj úttörőjének tartó srác ezúttal egyedül lépett a színpadra, ám ahelyett, hogy a produkcióra koncentrált volna, a zsűripultban ülő T. Dannyre támadt. Janesco kijelentette, hogy kifejezetten azért jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, mert elszámolnivalója van a mesterrel, aki szerinte ellopta az ő Égtenger című dalának az alapját a saját, Vidéki csajszi című slágeréhez.

Visszatért Janesco a Megasztár színpadára (Fotó: TV2)

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A stúdióba lépés előtt levetített bemutatkozó kisfilmjében Janesco cseppet sem fogta vissza magát, amikor a saját művészi nagyságáról és a műsorba való visszatérésének valódi mozgatórugóiról beszélt.

Az underground zenében egy korszakalkotó ember vagyok, majdnem olyan, mint Mozart. Én voltam a második, aki behozta a minőségi trasht Magyarországra. Azért jöttem a műsorba, mert van egy rendezetlen dolgom, amit máshol nem tudnék elintézni, csak a Megasztárban. Múltkor itt voltam Bartossal, hogy szembesítsem a Danit. T. Danny ellopta az egyik beatemet! Kimenekült a színpadról, mint egy gyáva nyuszi

– fejtette ki Janesco. T. Danny az első másodpercben felismerte az ismerős arcot, és nem rejtette véka alá a nemtetszését: „Istenem, visszaengedték ezt a hülyegyereket...” Janesco azonban nem hagyta magát kibillenteni a szerepéből.