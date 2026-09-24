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Megasztár

Könnybe lábadt szemmel vallott a szakításáról T. Danny a Megasztárban: „Egy vasárnapi napon lett vége”

38 perce
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Fájdalmas szakításáról emlékezett meg T. Danny. A Megasztár mestere hosszú idő után először szólalt meg exéről.
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MegasztárT Dannyszakítás

Egy ideje már nem beszélt magánéletének egyik legfájóbb időszakáról T. Danny. A Megasztár egyik mestere azonban most kivételesen megnyílt. Egy, a műsorban előadott dal, ami nem mellesleg a saját szerzeménye a rappernek, különösen érzékenyen érintette. Amikor Dallos Bogi rákérdezett, miért jelent neki ennyit, T. Danny egy fájdalmas emléket idézett fel. Elárulta: a számot még a kapcsolatában írta, miközben már érezte, hogy közeledik a szakítás.

A Megasztár mestere T. Danny máig fekete maszkot visel.
A Megasztár 2026 egyik új zsűritagja, T. Danny felidézte a szakítását (Fotó: Tumbász Hédi)

A Megasztár mestere elcsukló hangon mesélt a szakításáról

A dal alatt jól láthatóan megváltozott T. Danny hangulata, ezt pedig Dallos Bogi sem hagyta szó nélkül.

Dani mondtad, hogy neked ez a dal nagyon fontos. Elmeséled, hogy miért jelent ennyit?

– kérdezte tőle Bogi. T. Danny ezután olyan részletről beszélt, amelyről korábban nemigen hallhattak a nézők.

T. Danny és Kecskés Enikő óriási szerelemben voltak egykor.
Kecskés Enikő és T. Danny körülbelül 2 évig alkottak egy párt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ezt még a kapcsolatom alatt, pont egy vasárnapi napon írtam. Úgy, minthogyha már vége lenne a kapcsolatomnak, de még együtt voltunk. Csak érezhető volt, hogy vége lesz. És ilyen jövőbe tekintően előre úgy éreztem, hogy ennek vége lesz. Majd pont egy vasárnapi napon lett vége

– mondta a Megasztár mestere, akinek magánéleti csalódása már több zenéjében is megjelent. T. Danny exe, Kecskés Enikő 2024-ben arról beszélt, hogy Telegdy Dániel albuma még a végleges szakításuk előtt készült, és számára rossz érzés volt hallgatni azokat a dalokat, amelyek a kapcsolatukról szóltak.

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Azt éreztem, hogy ez egy értékelő arról, hogy milyen pár vagyok, mit nyújtottam neki, mit érez irántam, és ezt nem jó hallani

mondta akkor a modell. Enikő azt is állította, hogy sok mindent megbocsátott T. Dannynek, de voltak olyan dolgok, amelyeket már nem tudott elengedni. Ugyan Enikő nevét nem mondta ki a rapper, azt viszont egyértelművé tette, hogy a dal számára nem egyszerű szerzemény.

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