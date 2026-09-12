Már meg is van a Megasztár győztese? Elképesztő fiatal nyűgözte le a mestereket

A Megasztár 9. évada rengeteg érzelmet válthatott ki eddig a nézőkből: volt már botrány, paródia, és a fura figurákból sem szenvedhettünk hiányt. De ezek mellett természetesen a lefontosabb, hogy a mesterek megtaláljak 2026 Megasztárját. A pillanat lehetséges, hogy megtörtént, legalábbis T. Danny számára, ugyanis egy olyan versenyző lépett színpadra egy csellóval a kezében, aki elképesztő teljesítményt nyújtott, és a rapper teljes extázisba esett.

Megasztár 2026: Óriási tehetség tűnt fel az idei évadban (Fotó: TV2)

A Megasztár mesterei felugrottak a székükből

Olivér színpadra lépésekor kiderült, hogy Marics Petivel már ismerik egymást, ugyanis Peti Csendélet című számában ő csellózott a színpadon. Ezután a mesterek meg is kérdezték tőle, hogy miért jelentkezett a Megasztárba:

Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tőletek is tanuljak, és hogy egy király élményben vehessek részt

– válaszolta Olivér, majd így folytatta: „Egy saját dallal érkeztem, aminek az a címe, hogy Analóg fotó. Egy kapcsolattól való elköszönésről szól, egyfajta nosztalgiázás.” Miután a fiatal fiú belevágott a produkciójába, T. Danny szinte azonnal odafordult mestertársaihoz, és így szólt:

Olivér a csellózás mellett énekléssel is foglalkozik (Fotó: TV2)

Én őt akarom! Ez olyan dal, hogy ha lenne lehetőségem, én kollaborálnék

Olivér miután befejezte produkcióját, a zsűri állva tapsolt neki, és a következő elismerő szavakkal találhatta szembe magát: