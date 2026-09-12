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Megasztár

Már meg is van a Megasztár győztese? Elképesztő fiatal nyűgözte le a mestereket

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
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„Adjátok ide!” – kiáltott fel T. Danny. A Megasztár egyik versenyzője olyan produkciót nyújtott, amitől mindenkinek tátva maradt a szája, Ördög Nóra pedig könnyek között tört ki.
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MegasztárÖrdög Nórasikertörténetmegható

A Megasztár 9. évada rengeteg érzelmet válthatott ki eddig a nézőkből: volt már botrány, paródia, és a fura figurákból sem szenvedhettünk hiányt. De ezek mellett természetesen a lefontosabb, hogy a mesterek megtaláljak 2026 Megasztárját. A pillanat lehetséges, hogy megtörtént, legalábbis T. Danny számára, ugyanis egy olyan versenyző lépett színpadra egy csellóval a kezében, aki elképesztő teljesítményt nyújtott, és a rapper teljes extázisba esett.

A Megasztár színpadán csellózik Olivér.
Megasztár 2026: Óriási tehetség tűnt fel az idei évadban (Fotó: TV2)

A Megasztár mesterei felugrottak a székükből

Olivér színpadra lépésekor kiderült, hogy Marics Petivel már ismerik egymást, ugyanis Peti Csendélet című számában ő csellózott a színpadon. Ezután a mesterek meg is kérdezték tőle, hogy miért jelentkezett a Megasztárba:

 Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tőletek is tanuljak, és hogy egy király élményben vehessek részt

– válaszolta Olivér, majd így folytatta: „Egy saját dallal érkeztem, aminek az a címe, hogy Analóg fotó. Egy kapcsolattól való elköszönésről szól, egyfajta nosztalgiázás.” Miután a fiatal fiú belevágott a produkciójába, T. Danny szinte azonnal odafordult mestertársaihoz, és így szólt:

Olivér énekel a Megasztár színpadán.
Olivér a csellózás mellett énekléssel is foglalkozik (Fotó: TV2)

Én őt akarom! Ez olyan dal, hogy ha lenne lehetőségem, én kollaborálnék

Olivér miután befejezte produkcióját, a zsűri állva tapsolt neki, és a következő elismerő szavakkal találhatta szembe magát:

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Ez most úgy kirángatott a székemből, mint még egyik dal se eddig. Az, hogy ha valaki tud dalt írni, és tehetséges is, az egy óriási kombináció. És szerintem te egy Isten adta tehetség vagy. És megígérem, hogy küzdeni fogok érted, hogy az én csapatomba gyere

– mondta T. Danny. Marics Peti pedig erre kapcsolódva így szólt: „Rohadt jó a dal, rohadt jó forma vagy, nagyon önazonos volt az egész. Jól énekelsz, jó a hangod, egyszerűen minden egybe van. Erről szól a Megasztár!” Olivér abban is különleges volt, hogy a mesterek egyértelműen T. Danny csapatába szavazták, semmilyen vita nem előzte ezt meg, annak ellenére, hogy mindegyikük szívesen dolgozott volna vele együtt a továbbiakban. Így tehát az énekes-csellós tehetséget már T. Danny csapatában láthatjuk a középdöntőben.

Vasárnap is folytatódnak az előválogatók, jön a Megasztár a TV2-n! 

@borsonline

T. Danny kapja az ívet a Megasztárban Legalábbis a fogatáson volt néhány versenyző, aki beszólogatott az énekes zűrös múltja miatt. Dani azt mondja, általában leperegnek róla a sutyi megjegyzések. Általában, mert… #bors #tdanny #megasztar #balhe #enekes

♬ eredeti hang – Bors - Bors
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