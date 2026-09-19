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Megasztár

Taxisofőr lett a The Voice egykori versenyzőjéből: most a Megasztárban nyűgőzte le a zsűrit Berki Artúr

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Nem hozta meg neki a sikert a legutóbbi tehetségkutató. A Megasztárban próbál most szerencsét a taxisként dolgozó énekes.
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MegasztárBerki Artúrvisszatérés

Berki Artúr nem először próbálkozik tehetségkutatóban, hiszen 2023-ban az RTL The Voice című műsorában egészen az élő show-ig jutott. Azóta azonban nagyot fordult vele a világ: nem jött neki az áttörő siker, a zenei pályától teljesen eltávolodott, jelenleg taxisofőrként dolgozik. Most viszont a TV2 Megasztár színpadán szeretne bizonyítani magának és valakinek, aki az egyik legfontosabb személy az életében.

A Megasztár versenyzője, Berki Artúr korábban a The Voice-ban próbált szerencsét..
A Megasztár 2026-os évadában próbál szerencsét Berki Artúr (Fotó: TV2)

A Megasztárral szeretne kitörni

Artúr számára a mostani szereplés nem egyszerűen egy újabb tehetségkutató, hanem egy új kezdet. Bár korábban már megmutatta magát a közönségnek, az áttörés akkor elmaradt.

Több tehetségkutatóban is próbálkoztam már, de egyik se hozta meg a sikert. Aztán kicsit eltűntem a zenei világból, mert megszületett a fiam. De szeretném, ha a zene is fontos szerepet tölthetne be az életemben, és azért vagyok itt, hogy megvalósíthassam az álmaimat

 – mondta Artúr, aki egy másik céllal is érkezett a műsorba.

Berki Artúr farmerdzsekiben énekel beleéléssel a mikrofonba.
Artút magának és kisfiának is bizonyítani szeretne (Fotó: TV2)

A Megasztár egy nagy visszatérés a zenei világba. Fontos számomra, mert szeretnék jó példát mutatni a fiamnak, hogy apa nem adta fel az álmai elérését

– fogalmazott. Artúr elképesztő produkciója minden mestert lenyűgözött, Dallos Bogi pedig nem is értette, hogyan nincs a zenei pályán egy ilyen hanggal és ennyi tapasztalattal rendelkező énekes. „Durva, hogy ilyen hanggal, ennyi tapasztalat után taxisofőrként dolgozik Artúr. Nekem ez sokkoló” – mondta a Megasztár mestere.

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Berki Artúr pedig olyan produkciót tett le az asztalra, amivel a zsűri egyértelműen továbbjuttatta, és T. Danny csapatában folytathatja a versenyt a középdöntőben. Artúr története így nemcsak egy újabb tehetségkutatós visszatérés, hanem egy újrakezdés története is: ezúttal már édesapaként, komoly élettapasztalattal a háta mögött szeretné megmutatni, mire képes a színpadon.

@borsonline

Herceg Erika csalással szerzett meg egy versenyzőt a Megasztárban Ha azt gondolnánk, egy tehetségkutatóban nem lehet csalni, akkor tévedünk. Legalábbis a Megasztár mesterei szerint Herceg Erika most erre a cselekedetre vetemedett. #bors #hercegerika #zsűri #balhé

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