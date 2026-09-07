Ezért mi is elnézést kérünk: ők az idei Megasztár leggázabb „őrültjei”

Az önmagunkba vetett vak hit néha különös performance születésére sarkallja még a „legjobbakat” is. Szerencsés esetben az eredményt csak mi magunk látjuk a tükörben, esetleg csak rokonainkat és szomszédainkat kergetjük vele őrületbe, sőt, meg is mondják nekünk őszintén, hogy amit mi a „művészetünk” kivetüléseként élünk meg, az valójában annyira kellemetlen, hogy nem lehet vele sem azonosulni, sem közösséget vállalni. No, de mi történik, ha sem bennünk, sem a szeretteinkben, barátainkban nincs meg a józan, fékező erő? Nos, annyi, hogy bekerülhetünk az Origo Megasztár összeállításába, mint a tehetségkutató egyik legmókásabb, vagy éppen legdühítőbb karaktere.
Patríciánál aligha akadhat hatalmasabb a Megasztár idei évadában
Elindult az idei Megasztár menet, és ahogy az már lenni szokott, most is bőven akadtak olyan jelentkezők, akik nem azért égtek bele retinák százezreibe kitörölhetetlenül, mert leénekelték a csillagokat, hanem mert… Hát, valami más miatt…
Az első válogató adások egyik fénypontja Patrícia megjelenése volt, aki már a színpadra lépése előtt beparáztatta Ördög Nórát azzal, hogy indokolatlanul szűk felsőbe gyömöszölte gigászi kebleit. A Megasztár műsorvezetője attól tartott, hogy az előadás egy pontján az „ikrek” elszabadulnak. Ha az ikrek nem is, de valami azért elszabadult a Tv2 színpadán:
Aztán persze akadtak olyan jelentkezők is, akik különcségükkel ugyan nem verték ki totálisan a biztosítékot a Megasztár mesterei körében, de azért egy agybajt okoztak a stúdió közönségének azzal, ahogyan interpretáltak egy-egy magyar vagy nemzetközi slágert. Ezekben az esetekben pedig nem is mindenki értett egyet Herceg Erikával, aki sem viccesnek, sem aranyosnak nem találta a hamvába holt próbálkozásokat. Érdekes tény ugyanakkor, hogy Dallos Bogi és T.Danny időnként úgy tettek, mintha nem lenne sem fülük, sem szemük, de élünk a gyanúperrel, hogy csak mókáztak.
Van a gusztustalanságnak egy olyan foka...
Majd megérkezett Bartos Cs. István és csapata. A kétlábon járó trash celeb hozott magával néhány fura figurát és valamilyen ismeretlen eredetű, folyékony moslékot, amivel meg is kínálta a jobb sorsra érdemesült Megasztár mestereket. A gyomorforgató intermezzó után pedig a banda belecsapott a lecsóba...
Természetesen Tóth Gabi „szelleme” is megidézésre került néhány „elvetemült” rajongó prezentálásában. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy érkezett pár anti Tóth Gabi fan is.
Néhányan csak csokorba kötve kerültek bele a Megasztár első adásaiba
A vasárnapi Megasztár válogató adásra aztán elszabadult a kénköves pokol. Olyan karakterek érkeztek a TV2 színpadára, akiknek már a jellemzése, sőt akár csak a ruházatuk érzékletes leírása is elég lenne ahhoz, hogy azt a nyomdafesték már ne bírja el. Így nem is teszünk erre kísérletet. Szerencsére a TV2 Play videói beszélnek a szavak helyett!
A sokkoló jeleneteknek ezzel még korántsem volt vége. A színpadra lépett egy önmagát csak szexőrültként aposztrofáló fickó, akinek a megjelenése sehogyan sem akart szinkronba kerülni a habitusával. A férfi ugyan magára tetováltatott ezt-azt, amitől úgy érezhette, hogy nincs nála nagyobb kan széles-e világon, de ez nagyjából annyira volt hiteles attitűd, mintha Munkácsy Mihály (tudjuk, hogy nem él...) a Blaha aluljáróban szeretne tájképet festeni abból, amit lát.
Végül, de korántsem utolsó sorban visszatért Olasz Józsika, a „díva” is, akit szinte bizonyosan az őt elkísérő édesanyja becsül túl annyira, hogy arra biztatja, időről-időre mórikálja magát csak úgy országosan... Ezen a ponton jegyeznénk meg, hogy természetesen nem csupán futóbolondok, de valódi, hatalmas tehetségek is szép számmal jelentkeztek a Megasztár kilencedik évadába, de ez az összeállítás most nem róluk szólt!