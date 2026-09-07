Ezért mi is elnézést kérünk: ők az idei Megasztár leggázabb „őrültjei”

Az önmagunkba vetett vak hit néha különös performance születésére sarkallja még a „legjobbakat” is. Szerencsés esetben az eredményt csak mi magunk látjuk a tükörben, esetleg csak rokonainkat és szomszédainkat kergetjük vele őrületbe, sőt, meg is mondják nekünk őszintén, hogy amit mi a „művészetünk” kivetüléseként élünk meg, az valójában annyira kellemetlen, hogy nem lehet vele sem azonosulni, sem közösséget vállalni. No, de mi történik, ha sem bennünk, sem a szeretteinkben, barátainkban nincs meg a józan, fékező erő? Nos, annyi, hogy bekerülhetünk az Origo Megasztár összeállításába, mint a tehetségkutató egyik legmókásabb, vagy éppen legdühítőbb karaktere.

A Megasztár mesterei is csak kapkodták a fejüket. Sok antitehetség is jelentkezett az idei évadba (Fotó: TV2 )

Patríciánál aligha akadhat hatalmasabb a Megasztár idei évadában

Elindult az idei Megasztár menet, és ahogy az már lenni szokott, most is bőven akadtak olyan jelentkezők, akik nem azért égtek bele retinák százezreibe kitörölhetetlenül, mert leénekelték a csillagokat, hanem mert… Hát, valami más miatt…

Az első válogató adások egyik fénypontja Patrícia megjelenése volt, aki már a színpadra lépése előtt beparáztatta Ördög Nórát azzal, hogy indokolatlanul szűk felsőbe gyömöszölte gigászi kebleit. A Megasztár műsorvezetője attól tartott, hogy az előadás egy pontján az „ikrek” elszabadulnak. Ha az ikrek nem is, de valami azért elszabadult a Tv2 színpadán:

Aztán persze akadtak olyan jelentkezők is, akik különcségükkel ugyan nem verték ki totálisan a biztosítékot a Megasztár mesterei körében, de azért egy agybajt okoztak a stúdió közönségének azzal, ahogyan interpretáltak egy-egy magyar vagy nemzetközi slágert. Ezekben az esetekben pedig nem is mindenki értett egyet Herceg Erikával, aki sem viccesnek, sem aranyosnak nem találta a hamvába holt próbálkozásokat. Érdekes tény ugyanakkor, hogy Dallos Bogi és T.Danny időnként úgy tettek, mintha nem lenne sem fülük, sem szemük, de élünk a gyanúperrel, hogy csak mókáztak.

Van a gusztustalanságnak egy olyan foka...

Majd megérkezett Bartos Cs. István és csapata. A kétlábon járó trash celeb hozott magával néhány fura figurát és valamilyen ismeretlen eredetű, folyékony moslékot, amivel meg is kínálta a jobb sorsra érdemesült Megasztár mestereket. A gyomorforgató intermezzó után pedig a banda belecsapott a lecsóba...