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marics peti

„Mi a f*szom van? Kezdek én is meghülyülni!” – botrány a Megasztár válogatóján

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Újabb évad, újabb produkciók és újabb botrányok a népszerű műsorban. A Megasztár újabb válogatóján sztriptíz, káromkodás és több meghökkentő jelenet is jutott a mestereknek.
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marics petimegasztárprodukciótv2versenyző

Botrányos jelenetekből ezúttal sem volt hiány a Megasztár válogatóján. Volt, aki percekig csak táncolt, más félmeztelenre vetkőzött, egy jelentkező pedig káromkodva borult ki a színpadon. Galériánkban mutatjuk a legkülönösebb jeleneteket.

A képen szereplő Milán igazi színes egyéniségként írta le magát, Tom Jones Sexbomb című slágerének magyar verziójával próbálta lenyűgözni a mestereket (A képen a Megasztár válogatójának egy versenyzője)
A képen szereplő Milán igazi színes egyéniségként írta le magát, Tom Jones Sexbomb című slágerének magyar verziójával próbálta lenyűgözni a mestereket (A képen a Megasztár válogatójának egy versenyzője)
Fotó: TV2/Megasztár

Katalin produkciója alaposan próbára tette a mesterek türelmét. A versenyző hosszú perceken keresztül csak táncolt, miközben Herceg Erika, Puskás-Dallos Bogi, Marics Peti és T. Danny arra vártak, mikor kezd végre énekelni. Marics Peti egy ponton már azt kérdezte:

Mi a f*szom van? Kezdek én is meghülyülni!

T. Danny pedig azt tudakolta, mikor lesz már vége a produkciónak.

Sztriptíz is volt a Megasztár színpadán

Milán Tom Jones Sexbomb című slágerének magyar változatával érkezett, de az éneklés önmagában nem volt elég neki. A produkció közben váratlan sztriptízbe kezdett, ám ezzel sem sikerült lenyűgöznie a mestereket.

A képre kattintva galéria nyílik:

Egy másik versenyző Szécsi Pál Carolinájával próbálkozott. A mesterek többször is arra kérték, hogy álljon le, ő azonban folytatta a produkciót. A Megasztár ötödik válogatója így ismét hozott néhány nehezen felejthető pillanatot.

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