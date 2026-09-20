„Mi a f*szom van? Kezdek én is meghülyülni!” – botrány a Megasztár válogatóján

Botrányos jelenetekből ezúttal sem volt hiány a Megasztár válogatóján. Volt, aki percekig csak táncolt, más félmeztelenre vetkőzött, egy jelentkező pedig káromkodva borult ki a színpadon. Galériánkban mutatjuk a legkülönösebb jeleneteket.

A képen szereplő Milán igazi színes egyéniségként írta le magát, Tom Jones Sexbomb című slágerének magyar verziójával próbálta lenyűgözni a mestereket (A képen a Megasztár válogatójának egy versenyzője)

Fotó: TV2/Megasztár

Katalin produkciója alaposan próbára tette a mesterek türelmét. A versenyző hosszú perceken keresztül csak táncolt, miközben Herceg Erika, Puskás-Dallos Bogi, Marics Peti és T. Danny arra vártak, mikor kezd végre énekelni. Marics Peti egy ponton már azt kérdezte:

Mi a f*szom van? Kezdek én is meghülyülni!

T. Danny pedig azt tudakolta, mikor lesz már vége a produkciónak.

Sztriptíz is volt a Megasztár színpadán

Milán Tom Jones Sexbomb című slágerének magyar változatával érkezett, de az éneklés önmagában nem volt elég neki. A produkció közben váratlan sztriptízbe kezdett, ám ezzel sem sikerült lenyűgöznie a mestereket.

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