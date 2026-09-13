„Olyan vagy, mint egy poros Lamborghini” – Marics Petiék továbbjuttatták Varga Irént a Megasztár középdöntőjébe

A botrányhős színpadra lépésekor a közönség tombolt, Herceg Erika pedig fel is ugrott a székéből, annyira megörült Irénkének. A Megasztár mesterei között azonban akadt egy kisebb szóváltás, amikor Varga Irén továbbjutásáról kellett dönteniük. Míg Erika már szinte elkönyvelte a középdöntőbe jutását, Dallos Bogi erősebb hangnemben megjegyezte, hogy nagyon előre szaladtak, és először is történjen meg a szavazás, mielőtt bármi kijelentésre kerül. A döntés megszületett, Irénke továbbjutott, azonban megosztó véleményekkel kellett szembenéznie a Megasztár mestereitől.
Ezeket a megjegyzéseket kapta Irén a Megasztár mestereitől
Miután Varga Irén előadta produkcióját, megköszönte a gratulációt, amit Herceg Erikától kapott, de hozzátette, tudja, még tanulnia kell. Erre Marics Peti egyből egy frappáns megjegyzéssel reagált:
Dehogy kell, olyan vagy, mint egy poros Lamborghini, csak kicsit le kell porolni
– jegyezte meg Irénkének, aki végül két igennel, Erikának és Petinek köszönhetően továbbjutott a középdöntőbe. Míg T. Danny egy határozott nemet adott Varga Irénnek, addig Dallos Bogi, látva Varga Irén örömkönnyeit, ki is fejtette, hogy miért nem ért egyet a továbbjutással.
„Hitegetjük valamivel. És ő egy kedves bolond” – mondta Dallos Bogi. Marics Peti annyit fűzött ehhez, hogy nem kell ezt túlgondolni, Irénkének volt egy jó napja, megy még egy kört, és nem több ennél ez az egész. Végül Bogi is azzal zárta gondolatát, hogy akkor ez így volt kerek: Irénke kapott egy realitást, és egy kis simogatást is.
A TV2 Megasztár 9. évada, a szeptember 19-i hétvégétől szombatonként várja a tévénézőket.