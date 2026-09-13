„Olyan vagy, mint egy poros Lamborghini” – Marics Petiék továbbjuttatták Varga Irént a Megasztár középdöntőjébe

A botrányhős színpadra lépésekor a közönség tombolt, Herceg Erika pedig fel is ugrott a székéből, annyira megörült Irénkének. A Megasztár mesterei között azonban akadt egy kisebb szóváltás, amikor Varga Irén továbbjutásáról kellett dönteniük. Míg Erika már szinte elkönyvelte a középdöntőbe jutását, Dallos Bogi erősebb hangnemben megjegyezte, hogy nagyon előre szaladtak, és először is történjen meg a szavazás, mielőtt bármi kijelentésre kerül. A döntés megszületett, Irénke továbbjutott, azonban megosztó véleményekkel kellett szembenéznie a Megasztár mestereitől.

A Megasztár 2026 egyik középdöntős versenyzője: Varga Irén (Fotó: TV2)

Ezeket a megjegyzéseket kapta Irén a Megasztár mestereitől

Miután Varga Irén előadta produkcióját, megköszönte a gratulációt, amit Herceg Erikától kapott, de hozzátette, tudja, még tanulnia kell. Erre Marics Peti egyből egy frappáns megjegyzéssel reagált: