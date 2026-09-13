Dallos Bogit fel se ismerik a Megasztár versenyzői: „Kiröhögnek, ennyire jelentéktelennek még életemben nem éreztem magam”

Hosszas válogatón vannak túl a Megasztár mesterei, több száz embert hallgattak meg: a balhékon, a forró pillanatokon át, egészen az őstehetségekig minden akadt a forgatások alatt. A feltörekvő tehetségek közül azonban többen nem ismerték fel Dallos Bogit, ami az énekesnőt láthatóan rosszul érintette. Majd az adás egy pillanatában Bogi úgy döntött, ezt szóvá is teszi.

A Megasztár 2026 versenyzői közül sokan nem ismerik fel Bogit (Fotó: TV2)

Dallos Bogi kifakadt: nem ismerik fel a Megasztár versenyzői

A Megasztár válogatói igazi érzelmi hullámvasútként hatnak mind a nézők, mind a mesterek számára. Dallos Bogit sajnos ezen a hullámvasúton elérte egy mélypont, amikoris szembesülni kellett azzal, hogy többen nem ismerik munkásságát. Amikor megkérdezték az egyik versenyzőtől, van-e kedvenc zsűritagja, így válaszolt:

Persze! Erika az, de Dani te se maradjál ki!

Majd arra a kérdésre, hogy tudja-e, kik a többiek, azt a választ adta, hogy Marics Petit ismeri még fel. A válogató folytatódott tovább, és láthattuk az adásban, hogy ez nem egyszer fordult elő, sorra érkeztek azok a versenyzők, akiktől, ha Bogira mutatva megkérdeztek, kit látnak, volt, hogy csak elnevették magukat. Ez természetesen érthető okokból Dallos Boginak rosszul esett.

A Megasztár mesterek próbálták jobb kedvre deríteni Bogit (Fotó: TV2)

Kiröhögnek. Ennyire jelentéktelennek életembe nem éreztem magam. Szerintem én vagyok ennek az évadnak a lúzere

Egy kis idő múlva, érkezett egy versenyző, aki továbbjutó lett, azonban T. Danny és Dallos Bogi is szerette volna a csapatában látni. Bogi először azzal érvelt, hogy neki elért a szívéig is a produkció, de egyszer csak így szólt T. Danny-hez: