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Megasztár

Dallos Bogit fel se ismerik a Megasztár versenyzői: „Kiröhögnek, ennyire jelentéktelennek még életemben nem éreztem magam”

1 órája
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Szomorú ténnyel szembesült Dallos Bogi. A Megasztár válogatójára több olyan versenyző érkezett, akiknek fogalmuk sem volt, arról, hogy kicsoda ő valójában.
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MegasztármélypontDallos Bogi

Hosszas válogatón vannak túl a Megasztár mesterei, több száz embert hallgattak meg: a balhékon, a forró pillanatokon át, egészen az őstehetségekig minden akadt a forgatások alatt. A feltörekvő tehetségek közül azonban többen nem ismerték fel Dallos Bogit, ami az énekesnőt láthatóan rosszul érintette. Majd az adás egy pillanatában Bogi úgy döntött, ezt szóvá is teszi.

Dallos Bogi a Megasztár zsűriasztala mögül szomorúan néz lefelé.
A Megasztár 2026 versenyzői közül sokan nem ismerik fel Bogit (Fotó: TV2)

Dallos Bogi kifakadt: nem ismerik fel a Megasztár versenyzői

A Megasztár válogatói igazi érzelmi hullámvasútként hatnak mind a nézők, mind a mesterek számára. Dallos Bogit sajnos ezen a hullámvasúton elérte egy mélypont, amikoris szembesülni kellett azzal, hogy többen nem ismerik munkásságát. Amikor megkérdezték az egyik versenyzőtől, van-e kedvenc zsűritagja, így válaszolt:

Persze! Erika az, de Dani te se maradjál ki!

Majd arra a kérdésre, hogy tudja-e, kik a többiek, azt a választ adta, hogy Marics Petit ismeri még fel. A válogató folytatódott tovább, és láthattuk az adásban, hogy ez nem egyszer fordult elő, sorra érkeztek azok a versenyzők, akiktől, ha Bogira mutatva megkérdeztek, kit látnak, volt, hogy csak elnevették magukat. Ez természetesen érthető okokból Dallos Boginak rosszul esett.

A Megasztár mesterek próbálják vígasztalni Bogit a zsűriasztalnál.
A Megasztár mesterek próbálták jobb kedvre deríteni Bogit (Fotó: TV2)

 Kiröhögnek. Ennyire jelentéktelennek életembe nem éreztem magam. Szerintem én vagyok ennek az évadnak a lúzere

Egy kis idő múlva, érkezett egy versenyző, aki továbbjutó lett, azonban T. Danny és Dallos Bogi is szerette volna a csapatában látni. Bogi először azzal érvelt, hogy neki elért a szívéig is a produkció, de egyszer csak így szólt T. Danny-hez:

Dallos Bogi helyreigazítást adott ki a Tóth Gabi-ügyben: „Médiaperszónát, zsűrizési stílust úgy gondolom, jogomban áll parodizálni”
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 „Mindegy, én hátralépek, mert úgyis azt érzem, hogy inkább a te energiád. Én nem kellek ide.” – jegyezte meg, majd azt is kifejtette Bogi, miért döntött így.

Én azt éreztem, hogy rajongok, ő meg nem bír engem. Ez olyan rossz érzés volt, azért nem is akartam már elkezdeni érvelni. Az is furcsa volt, hogy mondtam neki, hogy elért a produkciója a szívemig, amire úgy reagált, hogy neki van párja.

A Megasztár mesterei megnyugtatták Bogit, hogy a versenyző csak viccelődött, és nincs miért rosszul éreznie magát, azt pedig nem kell magára vennie, hogy ki az, aki felismeri és ki az, aki nem.

A TV2 Megasztár 9. évada, a szeptember 19-i hétvégétől szombatonként várja a tévénézőket.

@origo_hu

Bocsánatot kért Tóth Gabitól Dallos Bogi A viszonyuk az idei Megasztárban mérgesedett el. Bogi vette át Gabi helyét a tehetségkutatóban, és az egyik adásában látványosan kiparodizálta, gúnyolta az énekesnőt. #origo #megasztár #tóthgabi #dallosbogi #botrány

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