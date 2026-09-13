Dallos Bogit fel se ismerik a Megasztár versenyzői: „Kiröhögnek, ennyire jelentéktelennek még életemben nem éreztem magam”

Hosszas válogatón vannak túl a Megasztár mesterei, több száz embert hallgattak meg: a balhékon, a forró pillanatokon át, egészen az őstehetségekig minden akadt a forgatások alatt. A feltörekvő tehetségek közül azonban többen nem ismerték fel Dallos Bogit, ami az énekesnőt láthatóan rosszul érintette. Majd az adás egy pillanatában Bogi úgy döntött, ezt szóvá is teszi.
Dallos Bogi kifakadt: nem ismerik fel a Megasztár versenyzői
A Megasztár válogatói igazi érzelmi hullámvasútként hatnak mind a nézők, mind a mesterek számára. Dallos Bogit sajnos ezen a hullámvasúton elérte egy mélypont, amikoris szembesülni kellett azzal, hogy többen nem ismerik munkásságát. Amikor megkérdezték az egyik versenyzőtől, van-e kedvenc zsűritagja, így válaszolt:
Persze! Erika az, de Dani te se maradjál ki!
Majd arra a kérdésre, hogy tudja-e, kik a többiek, azt a választ adta, hogy Marics Petit ismeri még fel. A válogató folytatódott tovább, és láthattuk az adásban, hogy ez nem egyszer fordult elő, sorra érkeztek azok a versenyzők, akiktől, ha Bogira mutatva megkérdeztek, kit látnak, volt, hogy csak elnevették magukat. Ez természetesen érthető okokból Dallos Boginak rosszul esett.
Kiröhögnek. Ennyire jelentéktelennek életembe nem éreztem magam. Szerintem én vagyok ennek az évadnak a lúzere
Egy kis idő múlva, érkezett egy versenyző, aki továbbjutó lett, azonban T. Danny és Dallos Bogi is szerette volna a csapatában látni. Bogi először azzal érvelt, hogy neki elért a szívéig is a produkció, de egyszer csak így szólt T. Danny-hez:
„Mindegy, én hátralépek, mert úgyis azt érzem, hogy inkább a te energiád. Én nem kellek ide.” – jegyezte meg, majd azt is kifejtette Bogi, miért döntött így.
Én azt éreztem, hogy rajongok, ő meg nem bír engem. Ez olyan rossz érzés volt, azért nem is akartam már elkezdeni érvelni. Az is furcsa volt, hogy mondtam neki, hogy elért a produkciója a szívemig, amire úgy reagált, hogy neki van párja.
A Megasztár mesterei megnyugtatták Bogit, hogy a versenyző csak viccelődött, és nincs miért rosszul éreznie magát, azt pedig nem kell magára vennie, hogy ki az, aki felismeri és ki az, aki nem.
A TV2 Megasztár 9. évada, a szeptember 19-i hétvégétől szombatonként várja a tévénézőket.