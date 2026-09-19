45 kilós fogyása után tér vissza a Megasztár legbotrányosabb versenyzője: Marics Petiék sem hisznek a szemüknek

Elképesztő átalakulással érkezik vissza a Megasztár műsorába, ráadásul ezúttal egészen más arcát mutatja majd. A korábban rendszeresen balhézó, éles nyelvű Rubina tavaly még sorra beleállt a mesterekbe, most azonban már 45 kilóval könnyebben, kedvesen és békülékenyen áll Marics Peti és Herceg Erika elé – és még bocsánatot is kér tőlük a ma esti, 19.45-kor induló adásban.

Így nézett ki tavaly Rubina a Megasztár forgatásán (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője bocsánatot kér a mesterektől

Rubinát az évek során nem annak Megasztár versenyzőnek ismerhettük meg, aki csendben tudomásul vette volna a zsűri véleményét. Sőt, saját bevallása szerint szinte minden mesterrel összetűzésbe került.

Az utolsó két évben majdnem minden mesterbe beleálltam. Annak a csöves kis kerti törpe kutyának megmondtam a magamét, ezért nem engedtek tovább

– mondta korábban. Idén azonban már egészen más hangulatban érkezik a Megasztár stúdiójába. A visszatérő versenyző először ugyan sajátos stílusában jelzi a kameráknak, hogy esze ágában sincs feladni.