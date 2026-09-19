45 kilós fogyása után tér vissza a Megasztár legbotrányosabb versenyzője: Marics Petiék sem hisznek a szemüknek

Elképesztő átalakulással érkezik vissza a Megasztár műsorába, ráadásul ezúttal egészen más arcát mutatja majd. A korábban rendszeresen balhézó, éles nyelvű Rubina tavaly még sorra beleállt a mesterekbe, most azonban már 45 kilóval könnyebben, kedvesen és békülékenyen áll Marics Peti és Herceg Erika elé – és még bocsánatot is kér tőlük a ma esti, 19.45-kor induló adásban.
A Megasztár versenyzője bocsánatot kér a mesterektől
Rubinát az évek során nem annak Megasztár versenyzőnek ismerhettük meg, aki csendben tudomásul vette volna a zsűri véleményét. Sőt, saját bevallása szerint szinte minden mesterrel összetűzésbe került.
Az utolsó két évben majdnem minden mesterbe beleálltam. Annak a csöves kis kerti törpe kutyának megmondtam a magamét, ezért nem engedtek tovább
– mondta korábban. Idén azonban már egészen más hangulatban érkezik a Megasztár stúdiójába. A visszatérő versenyző először ugyan sajátos stílusában jelzi a kameráknak, hogy esze ágában sincs feladni.
Kidobnak az ajtón, bemegyek az ablakon. Az új mesterek pedig remélem, hogy tudnak viselkedni, és nem olyan primitíven viselkednek, mint például a Tóth Gabi
– nyilatkozza Rubina színpadra lépése előtt, majd amikor belép a mesterekhez, minden megváltozik, ugyanis se Herceg Erika, se Marics Peti nem ismerik fel hirtelen.
Tavaly 110 kg voltam. Sajnos három évig küzdöttem egy betegséggel. Egy év alatt felszedtem 50 kilót. De most már a tizedik hónapnál járok, és 45 kilót leadtam
– újságolja el a zsűrinek. De nem csak a külseje változásának lehetnek majd szemtanúi a nézők. A korábbi, konfliktusos versenyző helyett ezúttal egy sokkal nyugodtabb és kedvesebb Rubina áll színpadra, aki ezúttal azért is tér vissza, hogy rendezze a korábbi balhéit. Elsőként Marics Petihez fordul, hogy bocsánatot kérjen tőle.
Igazából kettő dolog miatt jöttem vissza hozzátok. Az egyik, hogy tiszta szívemből sajnálom, Peti, hogy megsértettelek. Én kövér voltam, és nem bírtam magamat elfogadni, és a lámpalázat nagyon nehezen győzöm le.
Ezután Herceg Erikától is bocsánatot kér majd: „Igazad volt, borzasztóan énekeltem tavaly. Nagyon sajnálom, ne haragudj rám” – mondja, majd tovább részletezi visszatérésének okát: „A második, amiért jöttem, hogy legyőzzem ezt a lámpalázat, és megmutassam azoknak a hátrányban lévő nőknek, akik kövérek voltak, mint én, hogy minden fejben dől el, és mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell.”
Azt, hogy Rubina produkciója hogy sikerült, és a mesterek megbocsátottak-e neki, a szeptember 19-ei adásból tudhatjuk meg a TV2-n 19.45-től.