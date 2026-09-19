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Megasztár

45 kilós fogyása után tér vissza a Megasztár legbotrányosabb versenyzője: Marics Petiék sem hisznek a szemüknek

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Alig lehet majd ráismerni Rubinára, aki szinte fele akkoraként tér vissza a tehetségkutató ma esti adásában. De a Megasztár mestereinek más meglepetést is tartogat a versenyző.
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MegasztárRubinafogyás

Elképesztő átalakulással érkezik vissza a Megasztár műsorába, ráadásul ezúttal egészen más arcát mutatja majd. A korábban rendszeresen balhézó, éles nyelvű Rubina tavaly még sorra beleállt a mesterekbe, most azonban már 45 kilóval könnyebben, kedvesen és békülékenyen áll Marics Peti és Herceg Erika elé – és még bocsánatot is kér tőlük a ma esti, 19.45-kor induló adásban.

A Megasztár versenyzője, Rubina tavaly még idegesen magyarázott a kameráknak.
Így nézett ki tavaly Rubina a Megasztár forgatásán (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője bocsánatot kér a mesterektől  

Rubinát az évek során nem annak Megasztár versenyzőnek ismerhettük meg, aki csendben tudomásul vette volna a zsűri véleményét. Sőt, saját bevallása szerint szinte minden mesterrel összetűzésbe került.

Az utolsó két évben majdnem minden mesterbe beleálltam. Annak a csöves kis kerti törpe kutyának megmondtam a magamét, ezért nem engedtek tovább

– mondta korábban. Idén azonban már egészen más hangulatban érkezik a Megasztár stúdiójába. A visszatérő versenyző először ugyan sajátos stílusában jelzi a kameráknak, hogy esze ágában sincs feladni.

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Kidobnak az ajtón, bemegyek az ablakon. Az új mesterek pedig remélem, hogy tudnak viselkedni, és nem olyan primitíven viselkednek, mint például a Tóth Gabi

 – nyilatkozza Rubina színpadra lépése előtt, majd amikor belép a mesterekhez, minden megváltozik, ugyanis se Herceg Erika, se Marics Peti nem ismerik fel hirtelen.

Rubina rózsaszín ingruhában áll mosolyogva a színpadon, kezében a mikrofonnal.
Megasztár 2026: Rubina óriási átalakuláson esett át, 45 kilótól szabadult meg (Fotó: TV2)

Tavaly 110 kg voltam. Sajnos három évig küzdöttem egy betegséggel. Egy év alatt felszedtem 50 kilót. De most már a tizedik hónapnál járok, és 45 kilót leadtam

 – újságolja el a zsűrinek. De nem csak a külseje változásának lehetnek majd szemtanúi a nézők. A korábbi, konfliktusos versenyző helyett ezúttal egy sokkal nyugodtabb és kedvesebb Rubina áll színpadra, aki ezúttal azért is tér vissza, hogy rendezze a korábbi balhéit. Elsőként Marics Petihez fordul, hogy bocsánatot kérjen tőle.

Igazából kettő dolog miatt jöttem vissza hozzátok. Az egyik, hogy tiszta szívemből sajnálom, Peti, hogy megsértettelek. Én kövér voltam, és nem bírtam magamat elfogadni, és a lámpalázat nagyon nehezen győzöm le.

Ezután Herceg Erikától is bocsánatot kér majd: „Igazad volt, borzasztóan énekeltem tavaly. Nagyon sajnálom, ne haragudj rám” – mondja, majd tovább részletezi visszatérésének okát: „A második, amiért jöttem, hogy legyőzzem ezt a lámpalázat, és megmutassam azoknak a hátrányban lévő nőknek, akik kövérek voltak, mint én, hogy minden fejben dől el, és mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell.” 

Azt, hogy Rubina produkciója hogy sikerült, és a mesterek megbocsátottak-e neki, a szeptember 19-ei adásból tudhatjuk meg a TV2-n 19.45-től.

@borsonline

Herceg Erika csalással szerzett meg egy versenyzőt a Megasztárban Ha azt gondolnánk, egy tehetségkutatóban nem lehet csalni, akkor tévedünk. Legalábbis a Megasztár mesterei szerint Herceg Erika most erre a cselekedetre vetemedett. #bors #hercegerika #zsűri #balhé

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